https://ukraina.ru/20240910/1057338868.html

Как Киев обманул Варшаву. Почему "Украинский легион" в Польше пока остаётся только на бумаге

Как Киев обманул Варшаву. Почему "Украинский легион" в Польше пока остаётся только на бумаге - 10.09.2024 Украина.ру

Как Киев обманул Варшаву. Почему "Украинский легион" в Польше пока остаётся только на бумаге

Киев обманул главу МИД Польши относительно множества украинцев, желающих завербоваться в "Украинский легион" на берегах Вислы, и это подразделение до сих пор остаётся на бумаге, сообщают польские СМИ

2024-09-10T07:32

2024-09-10T07:32

2024-09-10T09:12

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украина

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владимир зеленский

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Официальный набор в анонсированный Владимиром Зеленским "Украинский легион" в Польше, в котором могли бы пройти подготовку украинцы за рубежом, ещё не начинался. Он остаётся лишь идеей на бумаге, хотя польская сторона была готова начать обучение ещё в начале августа. Об этом 9 сентября написал обозреватель издания Dziennik Gazeta Prawna (DGP) Михал Потоцкий.Издание отметило, что о создании "Украинского легиона" сообщил 8 июля во время визита в Варшаву президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском. Подразделение должно было собрать добровольцев из числа украинцев, постоянно проживающих в Польше и других европейских странах, а обучить их должны были в подразделениях Войска Польского.Напомню, что Зеленский тогда заявил: "Мы зафиксировали в нашем соглашении по безопасности формирование и подготовку на территории Польши "Украинского легиона" — нового добровольческого военного подразделения. Мы имеем очень положительный опыт украинско-польско-литовской бригады, и именно на основе такого опыта мы дадим возможность именно гражданам Украины, которые сейчас находятся в Польше, Литве и в других странах ЕС, добровольно присоединиться к обороне Украины".Он также подчеркнул, что "Украинский легион" будет тренироваться в Польше и оснащаться партнерами. "Каждый гражданин Украины, который решит быть в легионе, сможет подписать контракт с Вооруженными силами Украины", — сказал Зеленский и добавил, что команды Украины и Польши проработают все нюансы этого предложения.Польские аналитики сразу же отметили, что в "Соглашении о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Республикой Польша" от 8 июля 2024 года не упоминается никакой "Украинский легион". Да, в разделе "Подготовка и обучение" есть пункт шестой, который предусматривает, что "Участники продолжат сотрудничество по подготовке личного состава Сил безопасности и обороны Украины на территории Польши. Граждане Украины, временно проживающие в Польше и других государствах, смогут принять участие в процессе подготовки".Однако на самом деле это лишь своеобразный меморандум о намерениях, поскольку далее отмечено, что Киев и Варшава должны специально договориться о "порядке отбора, подготовки, комплектования, обеспечения оружием, техникой и боеприпасами, а также о социально-финансовой поддержке таких военных и статусе их пребывания на территории Польши".Но в Варшаве это джентльменское соглашение восприняли весьма серьёзно. 11 июля на полях саммита НАТО в Вашингтоне глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что для вступления в ряды легиона зарегистрировались уже несколько тысяч украинцев. Однако, пишет DGP, впоследствии выяснилось, что министра или дезинформировали, или сработал "испорченный телефон", и об официальной регистрации на тот момент речь ещё не шла.В Минобороны Польши сразу более сдержанно подходили к этому вопросу. 19 июля заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что Варшава не имеет отношения к поиску украинцев, которые присоединятся к так называемому "Украинскому легиону", который будет готовиться на польской территории."Польское государство не принимает никакого участия в этом процессе, потому что не может, согласно закону. Поэтому набор будет происходить с помощью украинских консульских учреждений", — сказал он. Залевский добавил, что добровольцы, которые согласятся идти служить в легион, будут "призваны в украинскую армию по украинским правилам в украинских консульских учреждениях", а на польской земле "пройдут базовую подготовку, которую обеспечит польская армия".Ныне же один из собеседников DGP подчеркнул, что Польше не нужно проводить специальную подготовку для обучения потенциальных украинских добровольцев, поскольку "наши военные уже имеют опыт в этом вопросе". "Польша подготовила 20 тысяч украинских солдат на своей территории. Мы лидер в Европе", — заявлял в июле глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.Польское издание также напомнило, что 25 июля в интервью государственному агентству "Укринформ" бывший посол Украины в Польше Василий Зварыч рассказал о планах запустить проект "Украинского легиона" к началу августа 2024 года. По словам украинского дипломата, польская сторона готова начать тренировки 1 августа, однако на сайтах украинского посольства и консульств ещё нет информации о рекрутинге.DGP отметило, что Зварич ещё в статусе посла в Польше говорил: сначала должно быть подписано техническое соглашение, где будут подробно расписаны роли сторон (собственно, именно это и предполагает "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Республикой Польша").При этом, по данным издания, такой документ был подписан только в пятницу, 6 сентября, во время визита в Варшаву первого заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка. Кстати, сайт киевского оборонного ведомства, обычно подробно освещающий любые международные контакты, об этом визите умолчал.В польском МИД на запрос DGP ответили, что комментировать эту тему будет Министерство обороны Польши. В Минобороны Польши, в свою очередь, отметили, что ответственной за процедуру рекрутинга будет украинская сторона. Издание также поинтересовалось в Минобороны Украины, когда начнется набор добровольцев, какой орган будет этим заниматься и когда можно ожидать прохождения обучения первой группы кандидатов. Однако на время публикации ответ на этот запрос получен не был.Судя по акцентированной попытке отбелить репутацию Радослава Сикорского, и учитывая его давнее знакомство с Михалом Потоцким, материал в DGP появился вследствие разговора главы польской дипломатии с его новым киевским коллегой Андреем Сибигой, состоявшимся 6 сентября. Поскольку Сибига в привычном для номенклатуры стиле всё будет валить на предшественника, Дмитрия Кулебу, то уж обвинить его в дезинформации польского партнёра в вопросе "Украинского легиона" сам бог велел.Другой вопрос, что даже когда упомянутое соглашение между оборонными ведомствами Украины и Польши о наборе украинских добровольцев на берегах Вислы вступит в силу, вряд ли украинским дипломатам удастся обеспечить высокие показатели вербовки в "Украинский легион".Ведь если бы желающие пополнить его ряды действительно были бы среди граждан Украины мобилизационного возраста, находящихся в Польше, то они уже давно обивали бы пороги посольства и консульств, не дожидаясь начала официально рекрутации. Но пока украинские мужчины в этой стране пикетируют дипломатические представительства Украины лишь с требованием выдать им новые документы.О том, кто реально погиб при ракетном ударе по "Институту связи" в Полтаве и что скрывают украинские власти, — в статье Павла Котова "Удар по базе в Полтаве: что пытается скрыть Украина"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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польша, украина, варшава, владимир зеленский, дмитрий кулеба, минобороны, мид, ес, эксклюзив, спецоперация