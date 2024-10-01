"Началась длительная агония": Ищенко объяснил, почему уничтожение киевского режима – вопрос времени - 01.10.2024 Украина.ру
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"Началась длительная агония": Ищенко объяснил, почему уничтожение киевского режима – вопрос времени
"Началась длительная агония": Ищенко объяснил, почему уничтожение киевского режима – вопрос времени - 01.10.2024 Украина.ру
"Началась длительная агония": Ищенко объяснил, почему уничтожение киевского режима – вопрос времени
Украину можно было уже вычеркивать из списка врагов уже в 2023 году после провала хваленого наступления ВСУ и отставки Залужного. Потому что киевский режим утратил способность восполнять даже людские потери. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-10-01T05:15
2024-10-01T05:15
новости
украина
запад
россия
ростислав ищенко
валерий залужный
нато
всу
потери всу
война
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Если бы проблема была только в Украине, ее можно было бы задавить экономическим и военным путем достаточно быстро. Но Украина – это инструмент Запада. И глобальный конфликт с Западом не закончится в этом или в следующем году, рассказал эксперт.На самом деле Украину можно было уже вычеркивать из списка врагов уже в 2023 году после провала хваленого наступления ВСУ, огромных потерь и отставки с должности главкома Валерия Залужного, отметил он.Раньше у нас существовала "прослойка" в виде Украины, на территории которой Россия могла воевать. А теперь речь идет о прямом столкновении с НАТО, потому что эта "подушка безопасности" исчезает, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО на сайте Украина.руО других сценариях украинского конфликта - в интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, запад, россия, ростислав ищенко, валерий залужный, нато, всу, потери всу, война, сво, спецоперация
Новости, Украина, Запад, Россия, Ростислав Ищенко, Валерий Залужный, НАТО, ВСУ, потери ВСУ, война, СВО, Спецоперация

"Началась длительная агония": Ищенко объяснил, почему уничтожение киевского режима – вопрос времени

05:15 01.10.2024
 
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Учения ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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Украину можно было уже вычеркивать из списка врагов уже в 2023 году после провала хваленого наступления ВСУ и отставки Залужного. Потому что киевский режим утратил способность восполнять даже людские потери. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Если бы проблема была только в Украине, ее можно было бы задавить экономическим и военным путем достаточно быстро. Но Украина – это инструмент Запада. И глобальный конфликт с Западом не закончится в этом или в следующем году, рассказал эксперт.
На самом деле Украину можно было уже вычеркивать из списка врагов уже в 2023 году после провала хваленого наступления ВСУ, огромных потерь и отставки с должности главкома Валерия Залужного, отметил он.
"Потому что киевский режим утратил способность восполнять даже людские потери. После этого стало окончательно понятно, что уничтожение Украины – это вопрос времени, а не принципа. Началась длительная агония, но общий конец понятен. А противостояние с Западом будет только нарастать", — уверен Ищенко.
Раньше у нас существовала "прослойка" в виде Украины, на территории которой Россия могла воевать. А теперь речь идет о прямом столкновении с НАТО, потому что эта "подушка безопасности" исчезает, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО на сайте Украина.ру
О других сценариях украинского конфликта - в интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу на сайте Украина.ру
Артём Кирпичёнок интервью - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Вчера, 19:30
Артем Кирпиченок: Израиль даже без вторжения в Ливан убивает себя и тащит США на дноХотя немалая часть американского истеблишмента недовольна действиями Израиля, характер американо-израильских отношений не позволяет Вашингтону осудить Тель-Авив. Это очень плохо для Америки, потому что это делает Штаты соучастниками преступлений Израиля. Страны Глобального Юга это запомнят и сделают соответствующие выводы
 
НовостиУкраинаЗападРоссияРостислав ИщенкоВалерий ЗалужныйНАТОВСУпотери ВСУвойнаСВОСпецоперация
 
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