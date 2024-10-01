https://ukraina.ru/20241001/1057799685.html

"Началась длительная агония": Ищенко объяснил, почему уничтожение киевского режима – вопрос времени

"Началась длительная агония": Ищенко объяснил, почему уничтожение киевского режима – вопрос времени - 01.10.2024 Украина.ру

"Началась длительная агония": Ищенко объяснил, почему уничтожение киевского режима – вопрос времени

Украину можно было уже вычеркивать из списка врагов уже в 2023 году после провала хваленого наступления ВСУ и отставки Залужного. Потому что киевский режим утратил способность восполнять даже людские потери. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-10-01T05:15

2024-10-01T05:15

2024-10-01T05:15

новости

украина

запад

россия

ростислав ищенко

валерий залужный

нато

всу

потери всу

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055306315_0:75:1440:885_1920x0_80_0_0_3e7c12e2ccb6d04d9bb564df771e02b5.jpg

Если бы проблема была только в Украине, ее можно было бы задавить экономическим и военным путем достаточно быстро. Но Украина – это инструмент Запада. И глобальный конфликт с Западом не закончится в этом или в следующем году, рассказал эксперт.На самом деле Украину можно было уже вычеркивать из списка врагов уже в 2023 году после провала хваленого наступления ВСУ, огромных потерь и отставки с должности главкома Валерия Залужного, отметил он.Раньше у нас существовала "прослойка" в виде Украины, на территории которой Россия могла воевать. А теперь речь идет о прямом столкновении с НАТО, потому что эта "подушка безопасности" исчезает, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО на сайте Украина.руО других сценариях украинского конфликта - в интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240930/1057781250.html

украина

запад

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, россия, ростислав ищенко, валерий залужный, нато, всу, потери всу, война, сво, спецоперация