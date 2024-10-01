"Началась длительная агония": Ищенко объяснил, почему уничтожение киевского режима – вопрос времени
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУчения ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Украину можно было уже вычеркивать из списка врагов уже в 2023 году после провала хваленого наступления ВСУ и отставки Залужного. Потому что киевский режим утратил способность восполнять даже людские потери. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Если бы проблема была только в Украине, ее можно было бы задавить экономическим и военным путем достаточно быстро. Но Украина – это инструмент Запада. И глобальный конфликт с Западом не закончится в этом или в следующем году, рассказал эксперт.
На самом деле Украину можно было уже вычеркивать из списка врагов уже в 2023 году после провала хваленого наступления ВСУ, огромных потерь и отставки с должности главкома Валерия Залужного, отметил он.
"Потому что киевский режим утратил способность восполнять даже людские потери. После этого стало окончательно понятно, что уничтожение Украины – это вопрос времени, а не принципа. Началась длительная агония, но общий конец понятен. А противостояние с Западом будет только нарастать", — уверен Ищенко.
Раньше у нас существовала "прослойка" в виде Украины, на территории которой Россия могла воевать. А теперь речь идет о прямом столкновении с НАТО, потому что эта "подушка безопасности" исчезает, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО на сайте Украина.ру
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