Между миром и войной. Фененко рассказал, как Запад разрабатывает для России концепцию "серой зоны" - 30.09.2024 Украина.ру
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Между миром и войной. Фененко рассказал, как Запад разрабатывает для России концепцию "серой зоны"
Между миром и войной. Фененко рассказал, как Запад разрабатывает для России концепцию "серой зоны" - 30.09.2024 Украина.ру
Между миром и войной. Фененко рассказал, как Запад разрабатывает для России концепцию "серой зоны"
Пока Запад не собирается бить по территории России ядерным оружием. Запад давно разработал концепцию серой зоны между войной и миром. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета международным делам Алексей Фененко
2024-09-30T05:15
2024-09-30T05:15
новости
россия
запад
калининградская область
нато
"искандер"
ядерная война
сербия
война
мир
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Запад пока не собирается бить по территории России ядерным оружием. Они хотят устроить что-то типа Халхин-Гола или Зимней войны. Например, заблокировать Финский залив и заставить убрать "Искандеры" из Калининградской области, рассказал эксперт.И опять же вопрос: если на Западе нанесут удар по Калининградской области, но не ракетами, а средствами РЭБ, это будет означать ядерную войну? То есть для России хотят создать серию пограничных ситуаций между миром и войной, указал политолог.Это уже было во время Боснийской войны с 1992 по 1995 год. Никто уже точно не вспомнит, когда в нее вступило НАТО, отметил профессор.То есть Запад давно разработал концепцию серой зоны между войной и миром. В начале 2000-х многие говорили: "Разве возможно, чтобы это использовалось против России? Этого не может быть, потому что не может быть никогда". Как видите, возможно все, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Фененко об ударах ВСУ по РФ: Запад и без ядерного оружия может устроить нам Халхин-Гол на сайте Украина.руО сроках окончания спецоперации на Украине — в материале Ростислава Ищенко Легенда о СВО на сайте Украина.ру
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россия
запад
калининградская область
сербия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, запад, калининградская область, нато, "искандер", ядерная война, сербия, война, мир, сво, спецоперация
Новости, Россия, Запад, Калининградская область, НАТО, "Искандер", ядерная война, Сербия, война, мир, СВО, Спецоперация

Между миром и войной. Фененко рассказал, как Запад разрабатывает для России концепцию "серой зоны"

05:15 30.09.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделения РСЗО в Запорожской области
Работа подразделения РСЗО в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Пока Запад не собирается бить по территории России ядерным оружием. Запад давно разработал концепцию серой зоны между войной и миром. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета международным делам Алексей Фененко
Запад пока не собирается бить по территории России ядерным оружием. Они хотят устроить что-то типа Халхин-Гола или Зимней войны. Например, заблокировать Финский залив и заставить убрать "Искандеры" из Калининградской области, рассказал эксперт.
И опять же вопрос: если на Западе нанесут удар по Калининградской области, но не ракетами, а средствами РЭБ, это будет означать ядерную войну? То есть для России хотят создать серию пограничных ситуаций между миром и войной, указал политолог.
Это уже было во время Боснийской войны с 1992 по 1995 год. Никто уже точно не вспомнит, когда в нее вступило НАТО, отметил профессор.

"То ли в 1992-м, когда они начали проводить эмбарго сербам, то ли в 1993 году, когда стали создавать бесполетные зоны. А, возможно, в 1994-м, когда стали точечно поражать сербские командные пункты, или в 1995-м, когда из зоны конфликта вывели миротворцев ООН", — предположил Фененко.

То есть Запад давно разработал концепцию серой зоны между войной и миром. В начале 2000-х многие говорили: "Разве возможно, чтобы это использовалось против России? Этого не может быть, потому что не может быть никогда". Как видите, возможно все, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Фененко об ударах ВСУ по РФ: Запад и без ядерного оружия может устроить нам Халхин-Гол на сайте Украина.ру
О сроках окончания спецоперации на Украине — в материале Ростислава Ищенко Легенда о СВО на сайте Украина.ру
Дмитрий Бавырин интервью
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Дмитрий Бавырин: Россия угомонила американский "цирк", но "клоуны" из Украины еще могут сделать ей больноУкраина еще принесет очень много боли и России, и Америке. Это будет боль разного плана. Вопрос в том, хватит ли у ядерных держав сил и ума не начинать мировую бойню из-за инструмента
 
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