https://ukraina.ru/20240930/1057763045.html

Между миром и войной. Фененко рассказал, как Запад разрабатывает для России концепцию "серой зоны"

Между миром и войной. Фененко рассказал, как Запад разрабатывает для России концепцию "серой зоны" - 30.09.2024 Украина.ру

Между миром и войной. Фененко рассказал, как Запад разрабатывает для России концепцию "серой зоны"

Пока Запад не собирается бить по территории России ядерным оружием. Запад давно разработал концепцию серой зоны между войной и миром. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета международным делам Алексей Фененко

2024-09-30T05:15

2024-09-30T05:15

2024-09-30T05:15

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россия

запад

калининградская область

нато

"искандер"

ядерная война

сербия

война

мир

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Запад пока не собирается бить по территории России ядерным оружием. Они хотят устроить что-то типа Халхин-Гола или Зимней войны. Например, заблокировать Финский залив и заставить убрать "Искандеры" из Калининградской области, рассказал эксперт.И опять же вопрос: если на Западе нанесут удар по Калининградской области, но не ракетами, а средствами РЭБ, это будет означать ядерную войну? То есть для России хотят создать серию пограничных ситуаций между миром и войной, указал политолог.Это уже было во время Боснийской войны с 1992 по 1995 год. Никто уже точно не вспомнит, когда в нее вступило НАТО, отметил профессор.То есть Запад давно разработал концепцию серой зоны между войной и миром. В начале 2000-х многие говорили: "Разве возможно, чтобы это использовалось против России? Этого не может быть, потому что не может быть никогда". Как видите, возможно все, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Фененко об ударах ВСУ по РФ: Запад и без ядерного оружия может устроить нам Халхин-Гол на сайте Украина.руО сроках окончания спецоперации на Украине — в материале Ростислава Ищенко Легенда о СВО на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240928/1057726701.html

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новости, россия, запад, калининградская область, нато, "искандер", ядерная война, сербия, война, мир, сво, спецоперация