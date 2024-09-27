https://ukraina.ru/20240927/1057721325.html

Легенда о СВО

Легенда о СВО - 27.09.2024 Украина.ру

Легенда о СВО

The Economist пишет, что Зеленский якобы собрался в 2025 году провести выборы. Мотивируют это тем, что, мол, ему для полного счастья не хватает уровня поддержки в 45% (который рисуют придворные социологи) и он хочет больше. Байдену хватало, Харрис и столько не имела, когда два месяца назад выдвинулась в президенты, а Зеленскому, значит, не хватает.

2024-09-27T09:18

2024-09-27T09:18

2024-09-27T09:18

запад

россия

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владимир зеленский

ростислав ищенко

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the economist

генштаб

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сво

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Станиславский бы не поверил. И я не верю. Планировать выборы на Украине в 2025 году может только Запад и только понимая, что к тому времени боевые действия завершатся, а рейтинг Зеленского будет стремиться к нулю.Кстати, это совпадает с мнением России, которая планировала "Игры дружбы" на сентябрь 2024 года, а затем перенесла на сентябрь 2025 года.Поскольку подобного рода мероприятие явно приурочивалось к концу военных действий и между завершением боёв и началом игр должно было пройти достаточно времени для проведения организационных мероприятий, Кремль явно собирался покончить с Киевом ещё летом 2024 года. Чтобы успеть к сентябрю, СВО надо было завершить не позже начала июля. Представительство на играх должно было быть серьёзным, чтобы продемонстрировать поддержку России в мире и подвести жирную черту под планами и амбициями Запада.Игры перенесены на сентябрь 2025 года, значит Россия считает, что сроки победы на Украине сдвинулись незначительно (на декабрь нынешнего – июнь следующего года).Но если Россия свои планы по постУкраине пока не озвучила (возможно они ещё даже до конца не определены) то Запад пока однозначно пытается Украину сохранить, а значит ему понадобится легитимация следующего прозападного режима при помощи выборов. Для назначения и проведения выборов по закону требуется не менее двух месяцев, на самом деле, с учётом всех технических проблем не менее трёх. К тому же надо успеть провести переговоры и оформить мир, а переговоры с Россией не обещают быть лёгкими. Наконец, вряд ли кто-то на Западе собирается проводить украинские выборы на Рождество, которое католики и протестанты празднуют 25 декабря.На всё вместе уйдёт два-три дополнительных месяца минимум. Значит Запад также ориентируется на конец боевых действий не позже августа - начала сентября следующего года, или даже раньше, практически не расходясь с Россией по датам. Просто если мы собираемся отметить окончание боевых действий спортивным праздником, то Запад планирует в это же время организовать украинцам "праздник демократии".Для решения задачи успешного проведения выборов на Украине (если Россия позволит уцелеть русофобскому геополитическому недоразумению с таким названием) украинцам понадобится объяснить:* что они одержали победу;* почему при победе, утрачены территории?* кто виноват в гибели огромного количества мужчин и бегстве 2/3 населения за границу?Ничего особо сложного в этом нет. Каждая война обрастает своими легендами. У нас, например, существует две популярных легенды, объясняющих проигрыш России в Первой мировой войне: большевистская и антибольшевистская.Первая связывает все проблемы, включая февральский и октябрьский перевороты, с "неготовностью страны к войне и бездарностью командования". Вторая упирает на предательскую политику РСДРП(б) выступавшей с агитацией за поражение собственного правительства.На деле "снарядный голод" 1915 года и годичное опоздание с мобилизацией экономики, на которые любят упирать большевики были проблемой всех воюющих армий и все смогли решить эту проблему с интервалом в несколько месяцев в конце 1915 – начале 1916 года, примерно тогда же, когда и Россия.Также абсолютно все генеральные штабы (включая даже лучший из них – гермнский) продемонстрировали полное непонимание характера будущей войны. Все готовились к короткому столкновению, манёвренной войне продолжительностью до полугода, в ходе которой должен будет выявиться победитель. И все были шокированы, когда стало ясно, что война приняла позиционный характер и выхода из этого тупика нет, несмотря на обвальный рост количества погибших и провал всех предвоенных планов.Все штабы в 1915-16 годах пережили период интеллектуального коллапса. Русская ставка и Генштаб ещё неплохо себя показали на общем фоне. У нас, конечно, были свои проблемы и провалы, но ничего похожего на "верденскую мясорубку" или "бойню Нивеля" и рядом не стояло, а для Западного фронта это было обыденное явление.С другой стороны, утверждение, что в провале чудесно подготовленной к войне и эффективно воевавшей империи виновата исключительно агитация маргинальной партии, весь актив которой находился по заграницам, тюрьмам и ссылкам, тоже не имеет ничего общего с реальностью. Россия воевала не хуже врагов и союзников, но помимо общих для всех проблем, сталкивалась и особенными, только ей присущими.В частности, даже убеждённые монархисты указывают на нерешённые серьёзные социальные проблемы, усугубившиеся во время войны, и на низкую эффективность нуждавшегося в реформировании бюрократического аппарата империи, как на объективные причины, объяснявшие успех антиправительственной агитации (любой, не только большевистской) в армии и обществе.Гремучую смесь, давшую взрыв 1917 года обеспечило взаимодействие всех факторов.Ну а легенды о Великой Отечественной и (шире) о Второй мировой войнах в нашем обществе (да и в мире в целом) гуляют десятками. Не будем перечислять даже основные, чтобы не популяризировать глупости и не "дразнить гусей", верящих во всякую чушь.В принципе, чем ближе к нам значительное историческое событие, тем больше о нём легенд, призванных не столько объяснить его потомкам, сколько, используя его значимость повлиять на актуальную политику при помощи исторических легенд и трактовок.Западная легенда об СВО формируется уже сейчас, прямо на наших глазах. Её первое положение – Украина победила в войне при помощи Запада. Её задача назвать поражение победой и убедить украинцев в том, что Запад выполнил все свои обязательства перед ними – спас их от полного поглощения Россией, которая якобы хотела ликвидировать украинскую независимость.Таким образом, Запад из отсидевшегося в стороне провокатора бойни превращается в благородного спасителя остатков Украины, если таковые будут. Западу жизненно необходимо, чтобы они были, ибо иначе превратить поражение в победу не выйдет. Спасает только тезис: "Россия хотела ликвидировать украинскую независимость, мы её отстояли", - но его требуется подтвердить наличием хоть какой-нибудь уцелевшей прозападной Украины.Виновником разжигания войны, естественно, будет объявлен Зеленский. Его уже сейчас рисуют на Западе, как эмоционально неуравновешенного, амбициозного человечка с завышенным самомнением, что в целом соответствует действительности.Зеленского не будут критиковать слишком сильно, поскольку главной виновницей всех украинских проблем должна остаться Россия, его просто представят, как излишне самостоятельного, непослушного политика, принимавшего несогласованные с Западом решения. Найдётся куча "свидетельств" и "документов", что это Джонсон убеждал Зеленского заключить Стамбульский мир, а украинский президент говорил "а давайте повоюем". Запад, мол, воевать не хотел, но, исполненный благородства, не мог бросить Украину на произвол судьбы – вот даже кое-какие остатки спас.Почему потери столь высоки, а результат столь плачевен? Олигархи виноваты, всю западную помощь разворовали. Но Запад с ними боролся, добился изгнания большинства из них с Украины (на том, что все изгнанные осели на Западе никто акцентировать внимание не будет) и даже заключения Коломойского в тюрьму.Отдельно и самостоятельно будет развиваться антисемитская линия, которую Запад не станет педалировать, но и мешать её развитию не будет. Запад всегда держит погром как последнюю карту в рукаве, иногда даже превращая его в Холокост.В целом, легенда должна будет убедить украинцев, что они победили, а слишком высокие издержки, связаны с коррупцией и предательством отдельных украинских же политиков. Таким образом, Украину постараются сохранить, как ударную антироссийскую силу.Россия, при наличии в обществе нескольких легенд, связанных с началом СВО и её наиболее острыми моментами, собственной комплексной "послевоенной" легенды не имеет. Скорее всего потому, что ещё не определилась с тем, какой постукраинский мир её интересует. Тем не менее, по результатам боевых действий нам тоже придётся ответить на вопросы:* почему так вышло?* чего мы добились?* кто виноват в ошибках и издержках?Пора начинать готовить свои, альтернативные западным, ответы. Но для этого надо точно определиться, какой вариант постукраинского устройства мы для себя выбираем в качестве желательного.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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запад, россия, украина, владимир зеленский, ростислав ищенко, джо байден, the economist, генштаб, спецоперация, сво, мнения, камала харрис