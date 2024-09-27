Легенда о СВО - 27.09.2024 Украина.ру
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Легенда о СВО
Легенда о СВО - 27.09.2024 Украина.ру
Легенда о СВО
The Economist пишет, что Зеленский якобы собрался в 2025 году провести выборы. Мотивируют это тем, что, мол, ему для полного счастья не хватает уровня поддержки в 45% (который рисуют придворные социологи) и он хочет больше. Байдену хватало, Харрис и столько не имела, когда два месяца назад выдвинулась в президенты, а Зеленскому, значит, не хватает.
2024-09-27T09:18
2024-09-27T09:18
запад
россия
украина
владимир зеленский
ростислав ищенко
джо байден
the economist
генштаб
спецоперация
сво
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Станиславский бы не поверил. И я не верю. Планировать выборы на Украине в 2025 году может только Запад и только понимая, что к тому времени боевые действия завершатся, а рейтинг Зеленского будет стремиться к нулю.Кстати, это совпадает с мнением России, которая планировала "Игры дружбы" на сентябрь 2024 года, а затем перенесла на сентябрь 2025 года.Поскольку подобного рода мероприятие явно приурочивалось к концу военных действий и между завершением боёв и началом игр должно было пройти достаточно времени для проведения организационных мероприятий, Кремль явно собирался покончить с Киевом ещё летом 2024 года. Чтобы успеть к сентябрю, СВО надо было завершить не позже начала июля. Представительство на играх должно было быть серьёзным, чтобы продемонстрировать поддержку России в мире и подвести жирную черту под планами и амбициями Запада.Игры перенесены на сентябрь 2025 года, значит Россия считает, что сроки победы на Украине сдвинулись незначительно (на декабрь нынешнего – июнь следующего года).Но если Россия свои планы по постУкраине пока не озвучила (возможно они ещё даже до конца не определены) то Запад пока однозначно пытается Украину сохранить, а значит ему понадобится легитимация следующего прозападного режима при помощи выборов. Для назначения и проведения выборов по закону требуется не менее двух месяцев, на самом деле, с учётом всех технических проблем не менее трёх. К тому же надо успеть провести переговоры и оформить мир, а переговоры с Россией не обещают быть лёгкими. Наконец, вряд ли кто-то на Западе собирается проводить украинские выборы на Рождество, которое католики и протестанты празднуют 25 декабря.На всё вместе уйдёт два-три дополнительных месяца минимум. Значит Запад также ориентируется на конец боевых действий не позже августа - начала сентября следующего года, или даже раньше, практически не расходясь с Россией по датам. Просто если мы собираемся отметить окончание боевых действий спортивным праздником, то Запад планирует в это же время организовать украинцам "праздник демократии".Для решения задачи успешного проведения выборов на Украине (если Россия позволит уцелеть русофобскому геополитическому недоразумению с таким названием) украинцам понадобится объяснить:* что они одержали победу;* почему при победе, утрачены территории?* кто виноват в гибели огромного количества мужчин и бегстве 2/3 населения за границу?Ничего особо сложного в этом нет. Каждая война обрастает своими легендами. У нас, например, существует две популярных легенды, объясняющих проигрыш России в Первой мировой войне: большевистская и антибольшевистская.Первая связывает все проблемы, включая февральский и октябрьский перевороты, с "неготовностью страны к войне и бездарностью командования". Вторая упирает на предательскую политику РСДРП(б) выступавшей с агитацией за поражение собственного правительства.На деле "снарядный голод" 1915 года и годичное опоздание с мобилизацией экономики, на которые любят упирать большевики были проблемой всех воюющих армий и все смогли решить эту проблему с интервалом в несколько месяцев в конце 1915 – начале 1916 года, примерно тогда же, когда и Россия.Также абсолютно все генеральные штабы (включая даже лучший из них – гермнский) продемонстрировали полное непонимание характера будущей войны. Все готовились к короткому столкновению, манёвренной войне продолжительностью до полугода, в ходе которой должен будет выявиться победитель. И все были шокированы, когда стало ясно, что война приняла позиционный характер и выхода из этого тупика нет, несмотря на обвальный рост количества погибших и провал всех предвоенных планов.Все штабы в 1915-16 годах пережили период интеллектуального коллапса. Русская ставка и Генштаб ещё неплохо себя показали на общем фоне. У нас, конечно, были свои проблемы и провалы, но ничего похожего на "верденскую мясорубку" или "бойню Нивеля" и рядом не стояло, а для Западного фронта это было обыденное явление.С другой стороны, утверждение, что в провале чудесно подготовленной к войне и эффективно воевавшей империи виновата исключительно агитация маргинальной партии, весь актив которой находился по заграницам, тюрьмам и ссылкам, тоже не имеет ничего общего с реальностью. Россия воевала не хуже врагов и союзников, но помимо общих для всех проблем, сталкивалась и особенными, только ей присущими.В частности, даже убеждённые монархисты указывают на нерешённые серьёзные социальные проблемы, усугубившиеся во время войны, и на низкую эффективность нуждавшегося в реформировании бюрократического аппарата империи, как на объективные причины, объяснявшие успех антиправительственной агитации (любой, не только большевистской) в армии и обществе.Гремучую смесь, давшую взрыв 1917 года обеспечило взаимодействие всех факторов.Ну а легенды о Великой Отечественной и (шире) о Второй мировой войнах в нашем обществе (да и в мире в целом) гуляют десятками. Не будем перечислять даже основные, чтобы не популяризировать глупости и не "дразнить гусей", верящих во всякую чушь.В принципе, чем ближе к нам значительное историческое событие, тем больше о нём легенд, призванных не столько объяснить его потомкам, сколько, используя его значимость повлиять на актуальную политику при помощи исторических легенд и трактовок.Западная легенда об СВО формируется уже сейчас, прямо на наших глазах. Её первое положение – Украина победила в войне при помощи Запада. Её задача назвать поражение победой и убедить украинцев в том, что Запад выполнил все свои обязательства перед ними – спас их от полного поглощения Россией, которая якобы хотела ликвидировать украинскую независимость.Таким образом, Запад из отсидевшегося в стороне провокатора бойни превращается в благородного спасителя остатков Украины, если таковые будут. Западу жизненно необходимо, чтобы они были, ибо иначе превратить поражение в победу не выйдет. Спасает только тезис: "Россия хотела ликвидировать украинскую независимость, мы её отстояли", - но его требуется подтвердить наличием хоть какой-нибудь уцелевшей прозападной Украины.Виновником разжигания войны, естественно, будет объявлен Зеленский. Его уже сейчас рисуют на Западе, как эмоционально неуравновешенного, амбициозного человечка с завышенным самомнением, что в целом соответствует действительности.Зеленского не будут критиковать слишком сильно, поскольку главной виновницей всех украинских проблем должна остаться Россия, его просто представят, как излишне самостоятельного, непослушного политика, принимавшего несогласованные с Западом решения. Найдётся куча "свидетельств" и "документов", что это Джонсон убеждал Зеленского заключить Стамбульский мир, а украинский президент говорил "а давайте повоюем". Запад, мол, воевать не хотел, но, исполненный благородства, не мог бросить Украину на произвол судьбы – вот даже кое-какие остатки спас.Почему потери столь высоки, а результат столь плачевен? Олигархи виноваты, всю западную помощь разворовали. Но Запад с ними боролся, добился изгнания большинства из них с Украины (на том, что все изгнанные осели на Западе никто акцентировать внимание не будет) и даже заключения Коломойского в тюрьму.Отдельно и самостоятельно будет развиваться антисемитская линия, которую Запад не станет педалировать, но и мешать её развитию не будет. Запад всегда держит погром как последнюю карту в рукаве, иногда даже превращая его в Холокост.В целом, легенда должна будет убедить украинцев, что они победили, а слишком высокие издержки, связаны с коррупцией и предательством отдельных украинских же политиков. Таким образом, Украину постараются сохранить, как ударную антироссийскую силу.Россия, при наличии в обществе нескольких легенд, связанных с началом СВО и её наиболее острыми моментами, собственной комплексной "послевоенной" легенды не имеет. Скорее всего потому, что ещё не определилась с тем, какой постукраинский мир её интересует. Тем не менее, по результатам боевых действий нам тоже придётся ответить на вопросы:* почему так вышло?* чего мы добились?* кто виноват в ошибках и издержках?Пора начинать готовить свои, альтернативные западным, ответы. Но для этого надо точно определиться, какой вариант постукраинского устройства мы для себя выбираем в качестве желательного.
https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html
запад
россия
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запад, россия, украина, владимир зеленский, ростислав ищенко, джо байден, the economist, генштаб, спецоперация, сво, мнения, камала харрис
Запад, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, Джо Байден, The Economist, Генштаб, Спецоперация, СВО, Мнения, Камала Харрис

Легенда о СВО

09:18 27.09.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка подразделения FPV-разведроты 291-го полка ВС РФ к боевым задачам
Подготовка подразделения FPV-разведроты 291-го полка ВС РФ к боевым задачам - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Ростислав Ищенко авторы
Ростислав Ищенко
автор издания Украина.ру
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The Economist пишет, что Зеленский якобы собрался в 2025 году провести выборы. Мотивируют это тем, что, мол, ему для полного счастья не хватает уровня поддержки в 45% (который рисуют придворные социологи) и он хочет больше. Байдену хватало, Харрис и столько не имела, когда два месяца назад выдвинулась в президенты, а Зеленскому, значит, не хватает.
Станиславский бы не поверил. И я не верю. Планировать выборы на Украине в 2025 году может только Запад и только понимая, что к тому времени боевые действия завершатся, а рейтинг Зеленского будет стремиться к нулю.
Кстати, это совпадает с мнением России, которая планировала "Игры дружбы" на сентябрь 2024 года, а затем перенесла на сентябрь 2025 года.
Поскольку подобного рода мероприятие явно приурочивалось к концу военных действий и между завершением боёв и началом игр должно было пройти достаточно времени для проведения организационных мероприятий, Кремль явно собирался покончить с Киевом ещё летом 2024 года. Чтобы успеть к сентябрю, СВО надо было завершить не позже начала июля. Представительство на играх должно было быть серьёзным, чтобы продемонстрировать поддержку России в мире и подвести жирную черту под планами и амбициями Запада.
Игры перенесены на сентябрь 2025 года, значит Россия считает, что сроки победы на Украине сдвинулись незначительно (на декабрь нынешнего – июнь следующего года).
Но если Россия свои планы по постУкраине пока не озвучила (возможно они ещё даже до конца не определены) то Запад пока однозначно пытается Украину сохранить, а значит ему понадобится легитимация следующего прозападного режима при помощи выборов. Для назначения и проведения выборов по закону требуется не менее двух месяцев, на самом деле, с учётом всех технических проблем не менее трёх. К тому же надо успеть провести переговоры и оформить мир, а переговоры с Россией не обещают быть лёгкими. Наконец, вряд ли кто-то на Западе собирается проводить украинские выборы на Рождество, которое католики и протестанты празднуют 25 декабря.
На всё вместе уйдёт два-три дополнительных месяца минимум. Значит Запад также ориентируется на конец боевых действий не позже августа - начала сентября следующего года, или даже раньше, практически не расходясь с Россией по датам. Просто если мы собираемся отметить окончание боевых действий спортивным праздником, то Запад планирует в это же время организовать украинцам "праздник демократии".
Ростислав Ищенко
27 февраля 2023, 13:11
Ростислав Ищенко: кто онПолитолог
Для решения задачи успешного проведения выборов на Украине (если Россия позволит уцелеть русофобскому геополитическому недоразумению с таким названием) украинцам понадобится объяснить:
* что они одержали победу;
* почему при победе, утрачены территории?
* кто виноват в гибели огромного количества мужчин и бегстве 2/3 населения за границу?
Ничего особо сложного в этом нет. Каждая война обрастает своими легендами. У нас, например, существует две популярных легенды, объясняющих проигрыш России в Первой мировой войне: большевистская и антибольшевистская.
Первая связывает все проблемы, включая февральский и октябрьский перевороты, с "неготовностью страны к войне и бездарностью командования". Вторая упирает на предательскую политику РСДРП(б) выступавшей с агитацией за поражение собственного правительства.
На деле "снарядный голод" 1915 года и годичное опоздание с мобилизацией экономики, на которые любят упирать большевики были проблемой всех воюющих армий и все смогли решить эту проблему с интервалом в несколько месяцев в конце 1915 – начале 1916 года, примерно тогда же, когда и Россия.
Также абсолютно все генеральные штабы (включая даже лучший из них – гермнский) продемонстрировали полное непонимание характера будущей войны. Все готовились к короткому столкновению, манёвренной войне продолжительностью до полугода, в ходе которой должен будет выявиться победитель. И все были шокированы, когда стало ясно, что война приняла позиционный характер и выхода из этого тупика нет, несмотря на обвальный рост количества погибших и провал всех предвоенных планов.
Все штабы в 1915-16 годах пережили период интеллектуального коллапса. Русская ставка и Генштаб ещё неплохо себя показали на общем фоне. У нас, конечно, были свои проблемы и провалы, но ничего похожего на "верденскую мясорубку" или "бойню Нивеля" и рядом не стояло, а для Западного фронта это было обыденное явление.
С другой стороны, утверждение, что в провале чудесно подготовленной к войне и эффективно воевавшей империи виновата исключительно агитация маргинальной партии, весь актив которой находился по заграницам, тюрьмам и ссылкам, тоже не имеет ничего общего с реальностью. Россия воевала не хуже врагов и союзников, но помимо общих для всех проблем, сталкивалась и особенными, только ей присущими.
В частности, даже убеждённые монархисты указывают на нерешённые серьёзные социальные проблемы, усугубившиеся во время войны, и на низкую эффективность нуждавшегося в реформировании бюрократического аппарата империи, как на объективные причины, объяснявшие успех антиправительственной агитации (любой, не только большевистской) в армии и обществе.
Гремучую смесь, давшую взрыв 1917 года обеспечило взаимодействие всех факторов.
Ну а легенды о Великой Отечественной и (шире) о Второй мировой войнах в нашем обществе (да и в мире в целом) гуляют десятками. Не будем перечислять даже основные, чтобы не популяризировать глупости и не "дразнить гусей", верящих во всякую чушь.
В принципе, чем ближе к нам значительное историческое событие, тем больше о нём легенд, призванных не столько объяснить его потомкам, сколько, используя его значимость повлиять на актуальную политику при помощи исторических легенд и трактовок.
Западная легенда об СВО формируется уже сейчас, прямо на наших глазах. Её первое положение – Украина победила в войне при помощи Запада. Её задача назвать поражение победой и убедить украинцев в том, что Запад выполнил все свои обязательства перед ними – спас их от полного поглощения Россией, которая якобы хотела ликвидировать украинскую независимость.
Таким образом, Запад из отсидевшегося в стороне провокатора бойни превращается в благородного спасителя остатков Украины, если таковые будут. Западу жизненно необходимо, чтобы они были, ибо иначе превратить поражение в победу не выйдет. Спасает только тезис: "Россия хотела ликвидировать украинскую независимость, мы её отстояли", - но его требуется подтвердить наличием хоть какой-нибудь уцелевшей прозападной Украины.
Виновником разжигания войны, естественно, будет объявлен Зеленский. Его уже сейчас рисуют на Западе, как эмоционально неуравновешенного, амбициозного человечка с завышенным самомнением, что в целом соответствует действительности.
Зеленского не будут критиковать слишком сильно, поскольку главной виновницей всех украинских проблем должна остаться Россия, его просто представят, как излишне самостоятельного, непослушного политика, принимавшего несогласованные с Западом решения. Найдётся куча "свидетельств" и "документов", что это Джонсон убеждал Зеленского заключить Стамбульский мир, а украинский президент говорил "а давайте повоюем". Запад, мол, воевать не хотел, но, исполненный благородства, не мог бросить Украину на произвол судьбы – вот даже кое-какие остатки спас.
Почему потери столь высоки, а результат столь плачевен? Олигархи виноваты, всю западную помощь разворовали. Но Запад с ними боролся, добился изгнания большинства из них с Украины (на том, что все изгнанные осели на Западе никто акцентировать внимание не будет) и даже заключения Коломойского в тюрьму.
Отдельно и самостоятельно будет развиваться антисемитская линия, которую Запад не станет педалировать, но и мешать её развитию не будет. Запад всегда держит погром как последнюю карту в рукаве, иногда даже превращая его в Холокост.
В целом, легенда должна будет убедить украинцев, что они победили, а слишком высокие издержки, связаны с коррупцией и предательством отдельных украинских же политиков. Таким образом, Украину постараются сохранить, как ударную антироссийскую силу.
Россия, при наличии в обществе нескольких легенд, связанных с началом СВО и её наиболее острыми моментами, собственной комплексной "послевоенной" легенды не имеет. Скорее всего потому, что ещё не определилась с тем, какой постукраинский мир её интересует. Тем не менее, по результатам боевых действий нам тоже придётся ответить на вопросы:
* почему так вышло?
* чего мы добились?
* кто виноват в ошибках и издержках?
Пора начинать готовить свои, альтернативные западным, ответы. Но для этого надо точно определиться, какой вариант постукраинского устройства мы для себя выбираем в качестве желательного.
 
ЗападРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийРостислав ИщенкоДжо БайденThe EconomistГенштабСпецоперацияСВОМненияКамала Харрис
 
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