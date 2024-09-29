https://ukraina.ru/20240929/1057754531.html

Западная Украина за минувшую неделю: Заблокировать мусоропереработку и украсть на недострое

Западная Украина за минувшую неделю: Заблокировать мусоропереработку и украсть на недострое - 29.09.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Заблокировать мусоропереработку и украсть на недострое

У польской компании Control Process, которая уже построила мусороперерабатывающий завод во Львове более чем на 70%, возникли проблемы после обострения политического конфликта между Украиной и Польшей.

2024-09-29T07:10

2024-09-29T07:10

2024-09-29T07:11

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Во Львове остановили строительство завода по переработке мусора. Из-за конфликта Киева и Варшавы?Львовский окружной административный суд приостановил действие разрешения Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины на выполнение работ по строительству мусороперерабатывающего завода во Львове. Соответствующее постановление суд принял 25 сентября 2024 как временную обеспечительную меру на время рассмотрения дела по существу.При этом проблемы у польской компании Control Process SA, которая на данный момент построила завод во Львове более чем на 70%, возникли сразу после того, как обострился политический конфликт между Украиной и Польшей на самом высоком уровне. Но проблема имеет гораздо более широкое измерение, ведь польского подрядчика на открытом тендере избрал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), за кредит которого и должно быть осуществлено большинство работ.Комментируя постановление суда, близкий к мэру Львова Андрею Садовому портал Zaxid.net написал, что польский подрядчик во время тендера, проводившегося по процедурам Европейского банка реконструкции и развития, якобы указал ложные сведения о наличии у него необходимой лицензии. При этом ранее Садовый не раз расхваливал компанию Control Process S. A.Деньги на строительство во Львове завода по механико-биологической переработке твердых бытовых отходов выделили ЕБРР и Фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде. Предприятие должно стать первым комплексом такого типа в Украине. Там будут работать более 180 рабочих, мощность завода, который должна обеспечить потребности города – 240 тысяч тонн отходов в год при двухсменной работе.Предварительная стоимость проекта составляет 35 млн евро. Тендер на строительство организовывал ЕБРР, он проходил в несколько этапов и этот процесс затянулся на годы. В октябре 2020 года победителем тендера была объявлена ​​польская компания Control Process S. A. В том же году она начала строительство завода.Несмотря на начало СВО на Украине, на территории будущего мусороперерабатывающего завода во Львове шли строительные работы. В настоящее время объект готов на 70%. Завершить строительство планировали до 28 февраля 2025 года, однако из-за задержки оплаты работ подрядчик в начале сентября 2024 заявил о риске, что реализация проекта затянется – правда, всего на 23 дня.Тогда это не вызвало у властей Львова никаких вопросов, учитывая общую ситуацию в стране. Однако после того, как стало известно о стычке между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Польши Радославом Сикорским, вызвавшей эскалацию польско-украинского конфликта на самом высоком уровне, во Львове обвинили польского подрядчика в срыве контракта.По словам директора Львовского коммунального предприятия (ЛКП) "Зеленый город" Александра Егорова, польский подрядчик якобы не продлил безусловную банковскую гарантию в сумме 3,6 млн евро на выполнение контракта. А на прошлой неделе во львовских СМИ появилась масса публикаций о том, что компания Control Process S. A. якобы недобросовестна, сорвала несколько проектов в Польше и т.п. В свою очередь, представитель польской компании Кшиштоф Хабер в интервью Польскому радио во Львове обвинил украинскую сторону."Ситуация настолько важна, что необходимо встретиться с господином Садовым. На этом этапе мы подозреваем, что мэр Андрей Садовый не до конца знает, что делают работники и руководство "Зеленого города". Правду также исследует ЕБРР, и если были бы какие-то ошибки со стороны города, который не признает легальных финансовых гарантий, предоставленных согласно контракту, то потенциальным последствием может быть потеря гранта и кредитных средств", – заявил он 25 сентября.По словам Хабера, в сентябре 2024 года ЛКП "Зеленый город" предложило польской компании подписать приложение к контракту, которое ограничивало бы главного подрядчика в объемах финансирования, и предусматривало незапланированный объем работ. Однако фирма отказалась его подписать, после чего начались заявления о срыве контракта со стороны городских властей.Польский бизнесмен отметил, что на строительную площадку продолжается поставка оборудования, а информация об остановке работ не соответствует действительности. "Осталось 30% до завершения контракта. В следующем году этот завод мог бы работать. Действия Львовского городского совета задерживают завершение проекта на минимум 3-5 лет", – добавил Кшиштоф Хабер.В настоящее время ситуация с заводом во Львове остается подвешенной. Стоит отметить, что компания Control Process SA не только построила восемь мусороперерабатывающих заводов в Польше, но и намеревалась предложить свои услуги в других городах Западной Украины. Очевидно, что эти планы теперь могут оказаться под угрозой.В частности, в 2023 году польская компания вместе с ЛКП "Зеленый город" консультировали Луцкий горсовет по строительству мусороперерабатывающего завода в районе свалки в селе Брище. А в 2024 году компания Control Process S. A. участвовала в тендере на строительство мусороперерабатывающего завода в Хмельницком. Этот проект также финансирует ЕБРР – коммунальное предприятие Хмельницкого горсовета "Спецкоммунтранс" получило от банка в 28,5 млн евро кредита.Тендерные процедуры продолжались несколько лет. В 2023 году состоялся первый тур открытия предложений, из которого стало известно, что строить мусороперерабатывающий завод в Хмельницком вызвались три участника: польская, греческо-турецкая и американская компании. Тогда их названия не разглашались.24 сентября 2024 завершился прием предложений на тендер по строительству завода в Хмельницком. По информации львовских журналистов, компания Control Process SA будто бы не смогла пройти в следующий этап тендера, и причиной стала неспособность польского подрядчика предоставить соответствующие банковские гарантии.Однако официального подтверждения этой информации нет. Как сообщил журналистам координатор проекта "Умная Окружающая среда. Хмельницкий" Иван Подопригора, тендерная процедура ещё не завершена, тендерный комитет оценивает документы подавшихся компаний и готовит отчет ЕБРР с рекомендациями. "Мы на этом этапе еще не отклонили, но и не избрали победителя. Мы не можем разглашать детали тендера", – сказал Пидопригора.Судя по всему, дальнейшая судьба польского подрядчика строительства мусороперерабатывающих заводов во Львове и Хмельницком зависит от налаживания отношений между Киевом и Варшавой.Хмельницкую АЭС объявили "спасательным кругом" для украинской энергетикиВ Хмельницкой области планируют строить не только мусороперерабатывающий завод. "Достройка третьего и четвертого энергоблоков на Хмельницкой АЭС является важным шагом для сохранения низких тарифов на электроэнергию для украинцев", – говорится в материалах, размещенных на минувшей неделе пиар-службой Министерства энергетики Украины в бесчисленном количестве центральных и региональных СМИ. Однако профильные эксперты отмечают, что деньги западных спонсоров планируют потратить на блоки российского проекта – что невозможно как с технической, так и с политической точки зрения.Атомная энергетика является самым дешевым источником энергии на Украине: себестоимость электроэнергии, произведенной АЭС, составляет 1,7 грн за кВт-ч, и именно это позволяет населению платить всего 4,32 грн за кВт-ч. Для сравнения, в странах ЕС, таких как Германия, цена колеблется от 13 до 18 грн за кВт-ч. То есть благодаря атомной генерации Украина смогла сохранить одни из самых низких тарифов в Европе. В условиях СВО, когда значительная часть тепловой и гидрогенерации были разрушены, доля атомной энергии в производстве существенно выросла. Это позволяет стабилизировать рынок и избежать резкого повышения тарифов."Достройка двух блоков Хмельницкой АЭС позволит компенсировать возникший из-за потери мощностей Запорожской АЭС дефицит электроэнергии. Благодаря этому проекту можно сохранить стабильность энергосистемы и обеспечить достаточное количество электроэнергии для населения и промышленности. Законопроект о достройке этих блоков уже находится на рассмотрении Верховной Рады. Принятие этого документа приблизит Украину к завершению строительства и обеспечит энергетическую независимость в долгосрочной перспективе" – не скрывают заказчики материалов их лоббистский характер.Однако для завершения строительства третьего энергоблока, по словам руководителя "Энергоатома" Петра Котина, не хватает реактора и турбины. Часть оборудования планируется приобрести в Болгарии, где в 1990-х было заморожено строительство двух реакторов АЭС "Белене" российского проекта. О начале переговоров на эту тему было заявлено еще год назад, во время визита Владимира Зеленского в Болгарию. По оценкам издания The Wall Street Journal, которое ссылалось на болгарских чиновников, оборудование обойдется Украине в 600 млн долларов. "Если учитывать, что это капитальная инвестиция на десятилетия вперед, которая позволит увеличить долю дешевой атомной электроэнергии почти на столько, сколько мы потеряли на ЗАЭС, эти деньги окупятся относительно быстро", – убеждают пиарщики Минэнерго Украины.Однако дело не только в средствах, которые могут предоставить западные доноры Киева, но также в технических и политических моментах. Во-первых, у болгар планируется закупка реакторных установок В-466, оборудование которых имеет другие геометрические размеры и состав, чем запроектированные на ХАЭС В-320. Его размещение требует разрушения строительных конструкций шахты реактора, боксов парогенераторов и т.п. Во-вторых, состояние существующих строительных конструкций третьего и четвертого энергоблоков после десятков лет консервации крайне неудовлетворительное.В-третьих, имеющееся в Болгарии оборудование все равно недоукомплектовано, и, по данным ряда источников, необходимые части в Киеве планируют получить с АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии, которую тоже должны были построить по российскому проекту. В мае 2022 года её строительство было заморожено финской стороной в связи с российской СВО на Украине, и сейчас всевозможные посредники якобы готовы перепродать оборудование для этой АЭС через Венгрию. Наконец, в новых энергоблоках Минэнерго планирует использование не штатного ядерного топлива российского производства, а сборок американской компании Westinghouse без соответствующих испытаний.Но самое главное – именно политическая составляющая проблемы. Без гарантий генерального конструктора и генерального проектировщика энергоблока В-466 завершить строительство и ввести его в эксплуатацию невозможно. Неужели в Минэнерго Украины планируют переговоры по этой теме с "Росатомом"? Конечно, нет – речь идет о попытке "распилить" несколько миллиардов долларов, предоставленных Западом.По ТЭО образца 2018 года строительство двух энергоблоков на ХАЭС стоило 2,8 млрд долларов. Сейчас "Энергоатом" не озвучивает новую смету, там планируют пойти по привычному пути: начать с чего-то, а дальше постоянно скулить о нехватке денег. По оценке экспертов-атомщиков, реальная смета долгостроя составит 6-7 млрд долларов. Но это не важно, поскольку в действительности никто ничего не собирается строить.О том, как на Украине привыкли красть - в статье Дмитрия Ковалевича "Мафиози из 90-ых, глава Администрации президента Ющенко. Чем занимается хозяин Закарпатья Виктор Балога"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Олег Хавич

украина, львов, польша, андрей садовый, владимир зеленский, ебрр, минэнерго, энергоатом, эксклюзив