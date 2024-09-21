https://ukraina.ru/20240921/1057576225.html

Мафиози из 90-ых, глава Администрации президента Ющенко. Чем занимается хозяин Закарпатья Виктор Балога

Мафиози из 90-ых, глава Администрации президента Ющенко. Чем занимается хозяин Закарпатья Виктор Балога - 21.09.2024 Украина.ру

Мафиози из 90-ых, глава Администрации президента Ющенко. Чем занимается хозяин Закарпатья Виктор Балога

В украинской политике в период президентства Виктора Ющенко долгое время роль серого кардинала играл глава Секретариата президента, которым с 2006 по 2009 был неформальный "хозяин" Закарпатья Виктор Балога.

2024-09-21T09:59

2024-09-21T09:59

2024-09-21T09:59

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Он до сих пор удерживает контроль над этим регионом, хотя последнее время его позиции подтачивает Офис Зеленского, поскольку через этот регион идут большие финансовые и контрабандные потоки. "Правит" Балога в Закарпатье не один – там сформировался целый клан из его многочисленных родственников, многие из которых являются депутатами или занимают высокие посты.Бывший товаровед из Мукачево в 1990х занялся бизнесом, прикрывавшим обычные бандитские схемы. В тот период Балога часто фигурирует в милицейских сводках Закарпатья в связи с разбоями, рэкетом, убийствами и появляется в компании известных криминальных авторитетов.Развитие бизнеса Виктора Балоги связывают с Михаилом Токарем, депутатом областного совета (он же известный в Закарпатье криминальный авторитет по кличке "Геша", которого расстреляли из автомата в бандитских разборках в 1998 году).В 1998 Виктор Балога, вступил в ныне запрещенную СДПУ(о), победил на выборах городского головы в Мукачево, а через год занял пост председателя Закарпатской областной государственной администрации. Однако вскоре выходит из СДПУ (о) из-за конфликта с некими влиятельными членами партии и переходит к националистам, вступив в "Нашу Украину" Виктора Ющенко, благодаря которому в 2002 попадает в Раду.Отдыхать от государственных дел Ющенко любил у Балоги, а точнее в Морозовском лесничестве Мукачевского гослесхоза, входящего в зону отдыха санатория "Синяк". В тот период Закарпатье полнилось слухами, что Балога поставлял лидеру "оранжевых" девушек с низкой социальной ответственностью, одна из которых забеременела. Родившуюся девочку Софийку определили в детский дом, Балога ее усыновил, а Ющенко впоследствии стал ее крестным отцом.Во время нашумевшего так называемого "отравления" Ющенко именно Виктор Балога порекомендовал ему своего давнего приятеля, доктора австрийской клиники "Рудольфинерхаус" Николая Корпана, который со всей "научной" точностью установил, что кандидата в президенты Украины якобы отравили.После победы "оранжевых", в феврале 2005 года Балогу снова назначили губернатором Закарпатской области. А уже в сентябре того же года он возглавил Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС). Примечательно, что в тот же период его фирму обвиняли в незаконной вырубке закарпатских лесов.В 2006 году Виктор Балога возглавил Секретариат президента. С этого поста он подал в отставку в 2009 якобы из-за разногласий с Ющенко, которого активный Балога обвинял в чрезмерной апатичности. Ющенко в свою очередь отметил, что глава его Секретариата просто ждет политических дивидендов.Тем не менее, за этот период Балога смог добиться закрытия 17 уголовных дел против его компаний и фирм.В 2008 году Мукачевский городской совет на внеочередной сессии принял решение отдать мукачевский замок "Паланок" в долгосрочную аренду ООО "Высокий замок", соучредителем которого была жена Виктора Балоги.В том же году Виктор Балога засветился в истории с захватом сомалийскими пиратами судна "Фаины" с украинским оружием на борту. Как оказалось, он имел непосредственное отношение к фирме LYRA ENTERPRISES, которая выступала экспедитором судна "Фаина".В 2015 году в СМИ появилась информация о том, что в Венгрии разоблачен подпольный притон, где принуждали заниматься проституцией похищенных на Украине детей — мальчиков и девочек. В венгерской полиции заявили о причастности высокопоставленных украинских чиновников к преступной сети, включая Виктора Балогу.В 2016 году Виктор Балога не сдержал эмоции в эфире закарпатского телеканала "М-студия", пригрозив гендиректору компании Владимиру Шубцу "задавить его как жабу, вырвать поганый язык, печень и скормить свиньям".На парламентских выборах 2012 года Виктор Балога прошел в Верховную Раду от партии "Единый Центр". В Раде он был членом парламентского комитета по вопросам евроинтеграции, занимаясь продвижением той самой евроассоциации, которая через год станет поводом для организации Евромайдана.В 2014 году на внеочередных парламентских выборах вновь получил депутатский мандат как самовыдвиженец. В 2019 году ему снова удалось пройти в Раду, обойдя с небольшим отрывом кандидата от "Слуги народа". До 2023 года он был во фракции Игоря Коломойского "За будущее".Его сын Андрей занимает пост мэра Мукачево и женат на дочери бывшего министра обороны Владимира Гелетея, который в 2014 году начинал АТО против Донбасса. В июле текущего года Андрея Балогу арестовали за коррупцию, но через пару дней он вышел на свободу под залог 30 миллионов гривен.В 2023 году Виктору Балоге Венгрия запретила въезд в страну. Сам Балога утверждал, что это произошло потому, что он выступил против венгерской символики в Закарпатье, назвав правительство Венгрии "путинскими прихвостнями". Закарпатские бизнесмены после Майдана также не единожды жаловались, что для "решения" вопросов он использует банды из числа националистов – "Правого сектора"* и "Карпатской сечи".В прошлом году он подавал законопроект, предполагающий повышение штрафов до 5100-8500 грн за российскую музыку в публичных местах. В этом году украинские СМИ писали об обострении противостояния между Офисом президента и кланом Балог. Основная причина – усиление пограничного контроля, чтобы воспрепятствовать беглецам от мобилизации. Косвенно эти меры бьют по клану Балог, который контролирует контрабанду."Инициированное Зеленским и Ермаком усиление охраны границы в Закарпатье под видом борьбы с ухылянтами - это и шаг с целью усложнить контрабандные операции подшефным Балог. ОП хочет, чтобы в условиях срезания западного финансирования Балоги стали платить больше дани. Те отказываются. Балоги чувствуют себя в конфликте уверенно, потому что стали одним из самых влиятельных кланов Украины благодаря партнерству с Ющенко", - пишет украинский telegram-канал "Шептун".В облсовете Закарпатья венгерское меньшинство обвиняет Балогу в давлении и запугивании, а также в манипуляциях относительно "венгерского сепаратизма". Депутат областного совета Юдит Петеи из Партии венгров Украины утверждает, что Балога считает ее личным врагом. Она также недавно называла его ксенофобом и сексистом, который "не мог стерпеть, что ему противостоит женщина".В целом же за период после Оранжевой революции Балога смог опутать Закарпатье мафиозной сетью, расставляя на ключевые посты многочисленных родственников. В его случае "семья" имеет все признаки сицилийской мафии, когда один брат занимается контрабандой, другой – руководит погранслужбой на данном участке. Балога до сих пор сохранил все замашки и манеру общения бандита 1990х. В определенный момент его могут выдавить в тень, но все члены его клана останутся на своих постах, для видимости поменявшись местами.О другом олигархе Украины и активном спонсоре Майдана, приведшим Украину к войне - в статье Дмитрия Ковалевича Возглавляет теневой МИД Украины и подкупает западных политиков. Чем занимается олигарх Виктор Пинчук*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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