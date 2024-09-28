https://ukraina.ru/20240928/1057753946.html

Мирное предложение Китая и Бразилии, уловка США, ГУР заявило об убийстве. Итоги 28 сентября на Украине

Мирное предложение Китая и Бразилии, уловка США, ГУР заявило об убийстве. Итоги 28 сентября на Украине - 28.09.2024 Украина.ру

Мирное предложение Китая и Бразилии, уловка США, ГУР заявило об убийстве. Итоги 28 сентября на Украине

Европейские государства начинают присоединяться к китайско-бразильской мирной инициативе по Украине. США нашли способ негласно одобрить удары вглубь России дальнобойным оружием. Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о целенаправленном убийстве одного из российских военных под Москвой

2024-09-28T18:40

2024-09-28T18:40

2024-09-28T18:40

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Швейцария присоединилась к мирной инициативе Китая и Бразилия по Украине. О поддержке инициативы заявил пресс-секретарь Федерального департамента иностранных дел (МИД — Ред.) Швейцарии Николя Бидо, сообщило издание Swissinfo. Тем самым Бидо подтвердил информацию, которую ранее опубликовало швейцарское издание Le Temps.По словам Бидо, Швейцария поддерживает инициативу Китая и Бразилии, т.к. "она предлагает альтернативу воинственным речам, произнесенным на этой неделе в ООН как украинской, так и российской стороной".Швейцария ранее неоднократно подчёркивала важность учёта положений Устава ООН применительно ко всем мирным инициативам. Как заявил Бидо, о значении Устава ООН в контексте инициативы Китая и Бразилии на этой неделе говорил и глава МИД Китая Ван И, выступая в Совбезе ООН.Как отметил Бидо, инициатива Китая и Бразилии укладывается в рамки Устава ООН. При этом Швейцария была одной из немногих западных стран, которую пригласили на бразильско-китайскую встречу на полях Генассамблеи ООН 27 сентября.Как указал Бидо, Швейцарияэтим летом в формате мирной конференции на Бюргенштоке показала, что она в состоянии организовывать диалог, в том числе Севера и Юга."Швейцария поддерживает путь к миру, основанный на конкретных предложениях", - подчеркнул представитель швейцарского внешнеполитического ведомства.Примечательно, что инициативу Китая и Бразилии не поддерживают ни США, ни ЕС, ни Украина. США и ЕС рассматривают инициативу как "непрямое одобрение стратегии" России. Владимир Зеленский назвал мирную инициативу Китая и Бразилии "деструктивной".При этом инициативу уже поддержала Венгрия. Так, 27 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна будет принимать участие в учредительной встрече инициативы "Друзья мира", которую основали Китай и Бразилия."Есть большое большинство стран, которые выступают за мир, и к ним относится Венгрия. Но мало европейских стран входят в эту группу", – отметил Сийярто.Он подчеркнул, что страны Глобального Юга "устали платить свою цену за войну за тысячи километров от них", и что страны Запада, мол, только подпитывают войну и принимают решения, ухудшающие ситуацию.Также Сийярто отметил, что к инициативе помимо Венгрии присоединились уже 15 стран-участниц, в частности Турция, Казахстан, Саудовская Аравия, Мексика, Замбия и Кения."Инициаторы встречи решили пригласить туда три европейских государства – нас, Венгрию, Францию и Швейцарию. Месседж этой встречи – что развязки войны на Украине невозможно достичь на поле боя. Войну на Украине можно завершить только путём переговоров, и чем быстрее они начнутся, тем больше жизней можно будет спасти, тем меньше будет угроза эскалации и новые разрушения", - отмечал Сийярто перед встречей на полях Генассамблеи ООН 27 сентября.Он подчеркнул, что Венгрия приветствует инициативу и готова участвовать в её работе.В тот же день Венгрию раскритиковал глава евродипломатии Жозеп Боррель."Есть определённые страны-члены, не так много, возможно, только одна, конечно не самая могущественная, которые начинают думать категориями капитуляции, говоря о мире. Конечно, никто не употребляет слова "капитуляция", но их подходы вполне эквивалентны", – заявил Боррель.По его словам, он впервые увидел, "что государство-член ЕС участвует сегодня во встрече, созванной Китаем и Бразилией, чтобы обсудить мир по другому подходу, чем план Зеленского".По словам Борреля, это "уникальный случай", и выразил уверенность, что такие настроения "не приведут к пандемии среди государств-членов".Уловка СШАПереданные Украине бомбы, которые украинские и американские СМИ раскритиковали как слишком дорогие и неэффективные, на самом деле можно модернизировать, превратив грозное оружие для ударов вглубь России, сообщил телеграм-канал "БелВПО"."Ещё до объявления очередного пакета американской помощи ВСУ, на проукраинских сайтах выдали инсайд. В частности, там задались вопросом, как превратить планирующие бомбу AGM-154 JSOW в крылатые ракеты с дальностью 550 км? Т.е. на Украине уже знали, что Штаты передадут/передали данный тип вооружения. Отметим, что AGM-154 JSOW (Joint Standoff Weapon) – это высокоточная планирующая бомба, предназначенная для поражения различных целей на дальностях до 40 км. Но интересный аспект этого вооружения заключается в том, что существует возможность модернизации JSOW в крылатую ракету, аналогичную европейским Storm Shadow/SCALP, с дальностью до 550 км. В США прототипы JSOW-ER прошли лётные испытания еще в 2009 году. Вместе с тем, низкая стоимость JSOW-ER, стоимость одной единицы около $350 тыс. и возможность дооснащения, различными системами наведения, включая тепловизионные головки самонаведения, GPS и инерциальные системы, выгодно отличает AGM-154 от крылатых ракет", - отмечалось в публикации канала.Таким образом, заключили авторы, США уже обладают проверенным и технически реализованным решением для превращения JSOW в крылатую ракету. Так, установка компактного реактивного двигателя позволяет увеличить дальность до 550 км."Передав Киеву AGM-154 JSOW в стандартном исполнении и, отдельно комплект для модернизации снимает с повестки дня вопрос о разрешении Вашингтоном применения дальнобойного американского оружия. Т.к. украинцы сами будут переделывать бомбы в ракеты, мощности ещё позволяют. Либо помогут "дружественные" поляки. Таким образом, вскоре у киевского режима появится оружие с возможностями для нанесения высокоточных ударов вглубь российской территории, без оглядки на кого-либо", - подытожили авторы канала.Ранее, во время визита Зеленского в США, американский президент Джо Байден объявил о выделении Украине $7,9 млрд на оборону и передаче управляемых авиабомб Joint Standoff Weapon (JSOW). Также Украина получит дополнительную батарею Patriot и ракеты к ней, беспилотники и боеприпасы класса боеприпасы класса "земля-воздух", а также другие средства.Признание ГУРГлавное управление разведки Минобороны Украины заявило о якобы произошедшем 27 сентября в Коломне, что под Москвой, убийстве полковника ВС РФ Андрея Коломейцева."27 сентября 2024 года в городе Коломна Московской области РФ уничтожен полковник российской <...> армии Коломейцев Алексей Владимирович. 51-летний Коломейцев руководил 924 государственным центром (в/ч 20924) беспилотной авиации Минобороны РФ, который занимается подготовкой специалистов по боевому применению беспилотников, в частности "Шахедов" (БПЛА "Герань" - Ред.), а также персоналу по обслуживанию БПЛА", - указывалось в сообщении в телеграм-канале ГУР МОУ.В ГУР заявили, что Коломейцев якобы причастен к СВО и пригрозили карами. К заметке прикрепили заблюренную фотографию окровавленного лица мужчины.Своей публикацией ГУР в очередной раз признало использование террористических методов.Официальной информации со стороны российских силовых органов по данному вопросу нет.Ранее ГУР МОУ и другая украинская спецслужба — Служба безопасности Украины — неоднократно устраивало теракты на территории России. Так, ГУР организовало теракты, в которых погибали мирные граждане."Я скажу откровенно: именно после этой операции топ-руководители западных спецслужб сказали: "Вы лучшие, мы снимаем шляпы", - рассказывал в частности о теракте 8 октября 2022 года на Крымском мосту глава СБУ Василий Малюк* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.).В том теракте погибли использованный втёмную водитель грузовика Махир Юсубов, а также пассажиры автомобиля Cadillac гиды из Санкт-Петербурга Эдуард Чучакин и Зоя Софронова, судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов и финтес-тренер Глеб Оргеткин.Кроме того, ГУР и СБУ организовали убийства Дарьи Дугиной, Максима Фомина, известного как Владлен Татарский и Ильи Кивы.При этом ГУР создаёт террористическую сеть и в европейских странах. Так, 31 августа, комментируя нападение на немецкого политика Сару Вагенкнехт украинский медиаэксперт Анатолий Шарий в своём телеграм-канале писал о созданной ГУР сети."В контексте совещания Зеленского по преследованию оппонентов за границей есть интересная информация о работе спецорганов Украины с украинскими релокантами в странах пребывания. К примеру, кто организовывал "украинские шествия" за границей 24 августа. За этим стоит ГУР Украины, которая синхронизировала деятельность украинских диаспор через ряд общественных и волонтерских структур, в частности STRICHKA. Курирует данную структуру лейтенант ГУР Игорь Щедрин. А для прикрытия поставлена фунт (подставное лицо - Ред.) Юлия Паевская (та самая "Тайра")", - написал Шарий в своём телеграм-канале.Он отметил, что STRICHKA – это широкий проект, который полностью финансируется украинской военной разведкой, а для удобства вовлечения украинцев "в работу" и обмена информацией создано также приложение."Сам организатор "вербовочных центров", лейтенант Щедрин регулярно хвастается в тусовке своими достижениями, неоднократно показывал удостоверение ГУР, фото с Будановым* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) и другим руководством, а также демонстрировал прочие подтверждающие факты. Кроме того, многие из его тусовки привлечены им к работе в ГУР и тоже в открытую этим хвастаются. Щедрин работает в паре с Александром Нойнецом. Из их тусовки и некий украинский блогер Юрий Гудыменко – известный в Украине как "внештатный помощник СБУ". Группа этих товарищей, не имеющих никаких заслуг или идей, взлетела после прихода к власти Петра Порошенко в 2014-ом году и в разное время все участники группы были завербованы", - отметил Шарий.Он напомнил о проектах Щедрина, Нойнеца и Гудыменко, в частности ОО "Медицинский контроль", сайте "Пётр и Мазепа" и партии "Демократическая Секира"."В 2021 году начали активно сотрудничать с ГУР, потому что тамошние спецы смогли этих полупокерсов переманить. С начала войны были привлечены на направление информационных операций внутри Украины и за рубежом. Щедрин получил звание лейтенанта ГУР, Нойнец также получил офицерское звание, но тщательно скрывает свое прохождение по службе", - отметил Шарий.По его информации, вышеуказанные лица в нынешнем году "получили задачу организовать на базе украинских диаспор (переселенцев) за границей общественные структуры, подконтрольные ГУР, для проведения информационно-политических акций на территории стран проживания, давления на правительства нелояльных стран, проведения специальных операций, а также влияния на политические процессы, выборы".До этого ряд работающих на офис Зеленского лиц предлагал использовать для убийств в России и уголовников."В России сейчас очень плохая экономическая ситуация. И она будет ещё хуже. С качеством жизни, которое ухудшается, будет ухудшаться всё вокруг. И лучшим заработком будет, конечно, криминал <…> Представители уголовного мира вряд ли откажутся от денег, которые им заплатят за ночной визит в дом какого-то военного с дальнейшими действиями в отношении этого военного, его женой и их детьми. Так, в комплексе. Поэтому можно, в принципе, наладить, и это не нужно даже будет просить рисковать жизнью спецслужбы, рисковать жизнями украинских парней. Нужно просто наладить контакт с русским, дагестанским, чеченским криминалом. Обратиться даже к таджикам", — заявлял ещё в апреле 2022 года работающий на Офис президента Украины политтехнолог Владимир Петров.Тогда же он предложил пути финансирования таких расправ."На Украине очень много криптовалютчиков, очень много наших граждан выехало в Соединённые штаты и занимаются разными стартапами. Ну что для человека, зарабатывающего по меньшей мере полтора-два миллиона в год отдать на благое дело $100 тыс. — на 20, например, "обезьян". И сказать: "Это мой вклад"", — заявил он.По его словам, деньги на расправы над российскими военными и их семьями на Украине можно собирать и в складчину.Позднее в одном из эфиров Петров обмолвился, что соответствующий проект запущен в работу.О том, как проходит СВО — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия наступает по всему фронту, Запад истерит и беспокоится".

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