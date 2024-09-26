https://ukraina.ru/20240926/1057704778.html

Куба-1962 возвращается. Владимир Васильев о том, как Зеленский обидел Трампа и пошатнул неядерный мир

Куба-1962 возвращается. Владимир Васильев о том, как Зеленский обидел Трампа и пошатнул неядерный мир - 26.09.2024 Украина.ру

Куба-1962 возвращается. Владимир Васильев о том, как Зеленский обидел Трампа и пошатнул неядерный мир

Известный американист и участник политических ток-шоу Владимир Васильев считает, что республиканцы и Трамп выступают с позицией декларативного мира, но действительно хотят закрыть вопрос с Украиной. Мир стоит на грани Кубы 2.0.

2024-09-26T16:21

2024-09-26T16:21

2024-09-26T16:21

интервью

украина

сша

россия

владимир зеленский

дональд трамп

камала харрис

оон

демократическая партия

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0a/1040678397_54:0:900:476_1920x0_80_0_0_3cf60e6e9c5d8fe395b00c58d22e203d.jpg

Об этом главный научный сотрудник Института США и Канады РАН рассказал в интервью изданию Украина.ру.Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Владимира Зеленского уволить посла Украины в США Оксану Маркарову, обвинив ее во вмешательстве в выборы на стороне кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис. Он написал об этом на своей странице в соцсети X 25 сентября.— Владимир Сергеевич, почему Зеленский поставил на демократов? И что происходит в связи с этим в США?— Во-первых, чем ближе к выборам в США, тем больше идет поляризация партийных позиций по Украине. Администрация Байдена или Харрис (как хотите назовите) выступает за продолжение войны с Россией на Украине — в том случае, если демократы победят на выборах.Во-вторых, сейчас действительно готовится важный рубикон, когда до избрания президента США может произойти удар американскими, английскими или французскими ракетами вглубь России. Москва уже несколько раз предупреждала, что это будет означать развязывание большой войны и может привести к серьезным последствиям.Эту ситуацию, по всей видимости, четко понимают Трамп и руководство республиканцев. Поэтому и выступают с позицией мира — декларативного. Тем не менее, давайте скажем так: Трамп действительно хочет "закрыть" Украину. Удастся ему это или нет — второй вопрос.То есть Трамп желает вступить в переговоры с Россией, наладить контакт. В основе этого, как вы знаете, лежит план раздела Украины, согласно которому ЛНР, ДНР, Украина, Крым останутся за Россией.Есть еще один важный момент. Соглашение о мире имеет ведь и юридическую сторону. Исполнительный ветвь власти США может заключить договоренности, но, если они будут полномасштабные, их должен утвердить еще и Сенат — то есть Конгресс США. Вот здесь у Трампа могут возникнуть серьезные проблемы.— Обойти эту систему никак нельзя?— Выход из этого есть один. Это так называемые соглашения, которые заключены исполнительной ветвью власти, носят временный характер и не требуют одобрения Конгресса. Но по определению это довольно хрупкая ситуация. При смене администрации Белого дома или при изменении событий эти урегулирования могут быстренько нивелировать.С другой стороны, мирное соглашение может быть представлено, например, как временное перемирие, как замороженный конфликт.По всей видимости, Трампа это устраивает. Тем более, что у него есть в запасе еще один ход — сбросить Украину на Европу. Со всех точек зрения: хотите помогать — помогайте; хотите воевать — воюйте.Для Трампа действительно Украина — это головная боль. Плюс, что особенно важно, он терпеть не может Зеленского. Я думаю, именно поэтому встреча с ним не состоялась.Не забывайте, что в 2019 году первый импичмент Трамп получил из-за звонка Зеленскому. Я даже думаю, мы можем употребить такое выражение: Трамп ненавидит Зеленского. Естественно, все это передается республиканцам.— Какие выгоды из ненависти Трампа к Зеленскому может извлечь Россия?— Для нас сегодня важно, что 6 миллиардов долларов [для Украины], которые срочно хочет пропихнуть действующая администрация Белого дома, по всей видимости, в проект бюджета не войдут. Это для России существенное достижение,Тут есть еще и финансовая сторона проблемы, потому что деньги повисли, и не будут проведены по многим соображениям. Это тоже возможная причина, почему сегодня спикер Палаты представителей Джонсон отказывает во встрече Зеленскому.Потому что понятно, что Зеленский будет просить деньги, а республиканцы давать их не хотят. Думаю, они сделают то, что в 2019 году сделал Трамп. Чтобы надавить на Зеленского, он просто-напросто перекрыл на 40 дней военную помощь Украине, за что и получил импичмент.Поэтому сегодня история будет аналогична, и Украине могут перекрыть кислород в целях давления на верхушку киевского режима.Трамп прекрасно понимает, что в октябре может произойдет резкое изменение ситуации, связанное с тем, что будут, возможно, нанесены удары по России, и она будет жестко реагировать. Достаточно сослаться на вчерашнее обсуждение на заседании Совбеза ООН изменений ядерной доктрины России.Трамп все это учитывает, знает и хочет выступить кандидатом мира. На этом он, и вправду, может заработать очки, противопоставив свое миролюбие воинственному настрою Харрис.— Как нам относиться к разговорам о том, что США не дали добро на удары вглубь России? Как вообще может выглядеть такое разрешение?— Американцы никакого разрешения не дадут. Даже если это произойдет (хотя многие считают, что одобрение Зеленский уже получил), оно не будет оформлено как официальное заявление. Это может быть сделано по подобию того, как произошло под Курском, где все пошло не так и теперь можно свалить провал курской операции на Зеленского. Сказать, что США разрешение не давали, Зеленский занимался своеволием и поставил мир в опасную ситуацию. В общем, во всем виновата Украина.Хотя, естественно, это не так, и об этом сказал наш президент в своем выступлении в ООН. За всеми действиями стоят разведчики, инструктора, системы и вооружения Запада. Украина к этому не имеет значения, тем более, что система наведения явно спутниковая.Вот и все, что можно прокомментировать на сегодняшний день относительно визита Зеленского и спектакля, который устроили в США. Естественно, каждая партия (и демократы, и республиканцы) рассчитывает на то, что сохранит власть. И еще: демократам и Зеленскому важно "повязать Харрис". Если она станет президентом США, необходимо, чтобы курс на конфронтацию с Россией был продолжен, а урегулирования украинского кризиса не произошло. В сторону усиления эскалации —возможно, но в сторону мира — нет.— Путин заявил, что ядерная доктрина России изменена. Как полуоткрытые обсуждения применения ядерного оружия со стороны России в случае агрессии Запада повлияют на поведение последнего?— Я не буду вам рисовать страшилки, этого достаточно. Многие мои коллеги и я в свое время говорили лишь об одном: да, мы приближаемся к опасной грани.Сегодня я могу заявить следующее: мир идет к тому, что в октябре 2024 года может возникнуть ситуация, подобная той, которая произошла в октябре 1962 года во время Кубинского кризиса. То есть мы находимся накануне "новой Кубы", когда стороны [Запад и СССР] привели в боевую готовность свои стратегические ракетные, или ядерные, силы.Подобный сценарий действительно может произойти по принципу "кто первый моргнет", как это было на Кубе, где все выглядело довольно запутанно. Может быть, первой моргнула советская сторона… Но и Кеннеди поддержал это, как говорится, моргнув в ответ. То есть это было синхронно, и поэтому все разошлись, грубо говоря, по-хорошему.О том, почему "война миров" может перенестись с поля боя в сети, в интервью Анны Черкасовой с известным политологом Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16.

https://ukraina.ru/20221109/1040649518.html

https://ukraina.ru/20240918/1057527187.html

https://ukraina.ru/20240919/1057539302.html

украина

сша

россия

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, камала харрис, оон, демократическая партия, выборы, ядерное оружие, сво, курская область