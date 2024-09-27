При Байдене Украина получила 66 пакетов военной помощи - Newsweek - 27.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240927/1057732245.html
При Байдене Украина получила 66 пакетов военной помощи - Newsweek
При Байдене Украина получила 66 пакетов военной помощи - Newsweek - 27.09.2024 Украина.ру
При Байдене Украина получила 66 пакетов военной помощи - Newsweek
Вскоре Киев получит новый пакет военной помощи на 375 млн долларов от США, выделенный администрацией Джо Байдена. В него войдут бомбы класса "воздух-земля", боеприпасы для РСЗО HIMARS, патрульные катера, ракеты TOW и Javelin, а также другие противотанковые системы. Об этом пишет газета Newsweek
2024-09-27T15:48
2024-09-27T15:48
новости
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
киев
newsweek
сво
спецоперация
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0d/1052028796_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_7c49ba8a0c253b0ab66563cf35a40fa4.jpg
Отмечается, что главный союзник в лице США выделил новый пакет на фоне визита Владимира Зеленского в Штаты. В нем заложены и средства для заключения долгосрочных контрактов, чтобы обеспечить армию оружием в будущем. Ссылаясь на данные Госдепартамента, журналисты сообщают, что с начала российской спецоперации США предоставили Украине 55,7 млрд долларов в виде военной помощи. Накануне Белый дом уведомил о том, что президент США Джо Байден распорядился передать Украине дальнобойные управляемые авиабомбы JSOW в рамках помощи на 8 млрд долларов. О разрешении для Киева атаковать российский тыл западным оружием пока не сообщалось.Подробнее по теме - в статье Евгении Кондаковой "Фиаско вместо триумфа: визит Зеленского в США провалился, а в Киеве его ждут разъярённые депутаты Рады" на сайте Украина.ру.
украина
сша
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0d/1052028796_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_5c0058cf2f83140263072e1954e84442.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, киев, newsweek, сво, спецоперация, всу, военная помощь, военная техника
Новости, Украина, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Киев, Newsweek, СВО, Спецоперация, ВСУ, военная помощь, военная техника

При Байдене Украина получила 66 пакетов военной помощи - Newsweek

15:48 27.09.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит президента Украины В. Зеленского в США
Визит президента Украины В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Вскоре Киев получит новый пакет военной помощи на 375 млн долларов от США, выделенный администрацией Джо Байдена. В него войдут бомбы класса "воздух-земля", боеприпасы для РСЗО HIMARS, патрульные катера, ракеты TOW и Javelin, а также другие противотанковые системы. Об этом пишет газета Newsweek
"Это уже 66-й пакет оборудования для Украины, предоставленный администрацией США при Байдене. Этот последний пакет военной помощи Украине является частью усилий Байдена по продолжению отправки оружия Киеву, поскольку финансирование Украины в размере 6 миллиардов долларов может закончиться в конце финансового года, 30 сентября", - указывает СМИ.
Отмечается, что главный союзник в лице США выделил новый пакет на фоне визита Владимира Зеленского в Штаты. В нем заложены и средства для заключения долгосрочных контрактов, чтобы обеспечить армию оружием в будущем.
Ссылаясь на данные Госдепартамента, журналисты сообщают, что с начала российской спецоперации США предоставили Украине 55,7 млрд долларов в виде военной помощи.
Накануне Белый дом уведомил о том, что президент США Джо Байден распорядился передать Украине дальнобойные управляемые авиабомбы JSOW в рамках помощи на 8 млрд долларов. О разрешении для Киева атаковать российский тыл западным оружием пока не сообщалось.
Подробнее по теме - в статье Евгении Кондаковой "Фиаско вместо триумфа: визит Зеленского в США провалился, а в Киеве его ждут разъярённые депутаты Рады" на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийКиевNewsweekСВОСпецоперацияВСУвоенная помощьвоенная техника
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:38Православного верующего на Украине посадили на три года - не захотел идти в ВСУ
16:17Мой социальный комсомольский лифт. 33 года назад самораспустился ВЛКСМ
16:17Он все продумал! Грег Вайнер о том, почему Трамп встречается с Зеленским в 9:45 (16.45 мск)
15:48При Байдене Украина получила 66 пакетов военной помощи - Newsweek
15:38Взрывы пейджеров - это только начало: Стариков о новом терроре и его заказчиках
15:08ВСУ обстреливают Херсонщину, есть раненые – Сальдо
15:06Суд оправдал певицу Соловий, матерившуюся на одесситов. Выйдя из здания суда она сделала это снова
14:55Обвинение потребовало отправить покушавшегося на Прилепина в колонию на пожизненный срок
14:38Михаил Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежно
14:37Молодежь Мариуполя – в новые медиа. В ДНР начали бесплатно обучать будущих журналистов
14:08Зеленский теряет "звездную силу" и перестает нравиться элите США - The New York Times
13:43Байден и Харрис не разрешили Зеленскому атаковать российский тыл - The Times
13:35Какая операция ВС России может оставить Украину без Центробанка и мостов через Днепр - Подлесный
13:22В Москве задержаны мошенники, которые продавали мигрантам поддельные украинские паспорта
13:09Загадочная гибель кибершпионов. Супер яхта затонула за две минуты
13:01Разведка США предупреждает, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 сентября
13:01На концерт к Галкину* больше не пустят со смартфонами, чтобы шоумен мог говорить все, что вздумается
12:59Китай с союзниками создает платформу "Друзья мира" по Украине
12:36Дмитрий Бавырин: кто он
12:23В США бьют тревогу из-за упадка рыбной отрасли, обвиняя рост российского экспорта
Лента новостейМолния