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При Байдене Украина получила 66 пакетов военной помощи - Newsweek
При Байдене Украина получила 66 пакетов военной помощи - Newsweek - 27.09.2024 Украина.ру
При Байдене Украина получила 66 пакетов военной помощи - Newsweek
Вскоре Киев получит новый пакет военной помощи на 375 млн долларов от США, выделенный администрацией Джо Байдена. В него войдут бомбы класса "воздух-земля", боеприпасы для РСЗО HIMARS, патрульные катера, ракеты TOW и Javelin, а также другие противотанковые системы. Об этом пишет газета Newsweek
2024-09-27T15:48
2024-09-27T15:48
2024-09-27T15:48
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Отмечается, что главный союзник в лице США выделил новый пакет на фоне визита Владимира Зеленского в Штаты. В нем заложены и средства для заключения долгосрочных контрактов, чтобы обеспечить армию оружием в будущем. Ссылаясь на данные Госдепартамента, журналисты сообщают, что с начала российской спецоперации США предоставили Украине 55,7 млрд долларов в виде военной помощи. Накануне Белый дом уведомил о том, что президент США Джо Байден распорядился передать Украине дальнобойные управляемые авиабомбы JSOW в рамках помощи на 8 млрд долларов. О разрешении для Киева атаковать российский тыл западным оружием пока не сообщалось.Подробнее по теме - в статье Евгении Кондаковой "Фиаско вместо триумфа: визит Зеленского в США провалился, а в Киеве его ждут разъярённые депутаты Рады" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, киев, newsweek, сво, спецоперация, всу, военная помощь, военная техника
Новости, Украина, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Киев, Newsweek, СВО, Спецоперация, ВСУ, военная помощь, военная техника
При Байдене Украина получила 66 пакетов военной помощи - Newsweek
Вскоре Киев получит новый пакет военной помощи на 375 млн долларов от США, выделенный администрацией Джо Байдена. В него войдут бомбы класса "воздух-земля", боеприпасы для РСЗО HIMARS, патрульные катера, ракеты TOW и Javelin, а также другие противотанковые системы. Об этом пишет газета Newsweek
"Это уже 66-й пакет оборудования для Украины, предоставленный администрацией США при Байдене. Этот последний пакет военной помощи Украине является частью усилий Байдена по продолжению отправки оружия Киеву, поскольку финансирование Украины в размере 6 миллиардов долларов может закончиться в конце финансового года, 30 сентября", - указывает СМИ.
Отмечается, что главный союзник в лице США выделил новый пакет на фоне визита Владимира Зеленского
в Штаты. В нем заложены и средства для заключения долгосрочных контрактов, чтобы обеспечить армию оружием в будущем.
Ссылаясь на данные Госдепартамента, журналисты сообщают, что с начала российской спецоперации США предоставили Украине 55,7 млрд долларов в виде военной помощи.
Накануне Белый дом уведомил о том, что президент США Джо Байден
распорядился передать Украине дальнобойные управляемые авиабомбы JSOW в рамках помощи на 8 млрд долларов. О разрешении для Киева атаковать российский тыл западным оружием пока не сообщалось.