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При Байдене Украина получила 66 пакетов военной помощи - Newsweek

При Байдене Украина получила 66 пакетов военной помощи - Newsweek - 27.09.2024 Украина.ру

При Байдене Украина получила 66 пакетов военной помощи - Newsweek

Вскоре Киев получит новый пакет военной помощи на 375 млн долларов от США, выделенный администрацией Джо Байдена. В него войдут бомбы класса "воздух-земля", боеприпасы для РСЗО HIMARS, патрульные катера, ракеты TOW и Javelin, а также другие противотанковые системы. Об этом пишет газета Newsweek

2024-09-27T15:48

2024-09-27T15:48

2024-09-27T15:48

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Отмечается, что главный союзник в лице США выделил новый пакет на фоне визита Владимира Зеленского в Штаты. В нем заложены и средства для заключения долгосрочных контрактов, чтобы обеспечить армию оружием в будущем. Ссылаясь на данные Госдепартамента, журналисты сообщают, что с начала российской спецоперации США предоставили Украине 55,7 млрд долларов в виде военной помощи. Накануне Белый дом уведомил о том, что президент США Джо Байден распорядился передать Украине дальнобойные управляемые авиабомбы JSOW в рамках помощи на 8 млрд долларов. О разрешении для Киева атаковать российский тыл западным оружием пока не сообщалось.Подробнее по теме - в статье Евгении Кондаковой "Фиаско вместо триумфа: визит Зеленского в США провалился, а в Киеве его ждут разъярённые депутаты Рады" на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, киев, newsweek, сво, спецоперация, всу, военная помощь, военная техника