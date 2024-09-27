https://ukraina.ru/20240927/1057719408.html
"Мы накануне гуманитарной катастрофы". Украинские эксперты не видят перспектив для своей страны
"Мы накануне гуманитарной катастрофы". Украинские эксперты не видят перспектив для своей страны - 27.09.2024 Украина.ру
"Мы накануне гуманитарной катастрофы". Украинские эксперты не видят перспектив для своей страны
В украинском экспертном сообществе обсуждают причины того, что Зеленскому не удается пропихнуть партнерам в полном объёме свой "план победы" и думают над тем, почему ряд западных политиков заговорили о необходимости мира.
2024-09-27T06:52
2024-09-27T06:52
2024-09-27T07:19
украина
сша
россия
владимир зеленский
джо байден
камала харрис
оон
нато
брикс
эксклюзив
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Украинский политолог Дмитрий Спивак полагает, что поездка Зеленского в США не могла принести другого результата, чем тот, который есть (а он пока не тот, на который рассчитывали на Банковой). По его словам, первая причина в том, что Европа не готова к продолжению войны на Украине в 2025 году, поскольку "война – это про деньги". А деньги на войну уходят огромные. И вот уже Макрон говорит о новом мировом порядке, Шольц в очередной раз заявил, что немецкие ракеты не будут бить по Воронежу.А президент Чехии Петр Павел во время общения с журналистами в Нью-Йорке сказал, что победа над Россией "ценой уничтожения половины украинского населения не является победой" (эти его слова приводит издание Ceske noviny)."Я думаю, что Джозеф Байден услышал протест Европы. В Европе денег нет", - отметил Спивак. Он продолжил: в бюджете России на 2025 год на 26% увеличены расходы на армию – "до 143-х млрд долларов". На Украине вместе со всей западной помощью – около 49 млрд долларов. При этом, по словам эксперта, Украина (киевский режим – Ред.) полностью зависит от Запада, тогда как "Россия зависит только от себя и от своего экспорта энергетики".Итак, Европа сказала "нет". Вторая причина – грозящая большой войной ситуация на Ближнем Востоке, которую США не могут разрешить без диалога с русскими, с саудитами, с Ираном. Наконец – это третья причина – в самих США сейчас период политического безвременья, Байден уже не может принимать важные стратегические решения вроде приема Украины в НАТО, Харрис еще не может, а Трамп вообще не хочет принимать подобные решения, считает эксперт.По словам Спивака, нужно учитывать и позицию стран БРИКС – а они за мир. Китай и Бразилия за мир. Генсек ООН Антонио Гутерреш тоже говорит о необходимости идти к миру. Словом, "весь мир заговорил о мире"."И конечно, это поддавливало и Байдена, и бриттов", - сказал политолог, добавив, что потому-то в США не услышали аргументов Киева по дальнобою и потому там критикуют "план победы" Зеленского. Более того, республиканцы хотят провести расследование в отношении визита Зеленского в США, усмотрев в этом акт поддержки Камалы Харрис.Нынешний мировой порядок больше не функционирует. И когда Зеленский говорит в ООН, что Россию можно только принудить к миру, то возникает вопрос – а кто может принудить? Запад явно не может этого сделать, считает Спивак. По его словам, главный итог – информация из Белого дома о том, что США готовы к возобновлению разговора с Россией относительно нового ДСНВ (Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - Ред.).Итак, на внешнеполитических фронтах киевский режим терпит поражение. Что в тылу? Украинский бизнес в связи с конфликтом испытывает все больше трудностей, начинает серьезно ощущаться нехватка кадров.Агентство приводит прогноз Международной организации труда, согласно которому в течение следующих 10 лет дефицит на украинском рынке труда составит 8,6 миллиона человек. И уточняет, что прогноз Минэкономики Украины иной – 4,5 миллиона человек. Сейчас официально трудоустроенными в стране являются 10,5 миллиона человек.При этом на Украине сейчас 700 тысяч внутренне перемещенных лиц трудоспособного возраста, которые не трудоустроены, около одного миллиона людей с инвалидностью. И примерно столько же потенциальных ветеранов боевых действий, многие из которых вернутся с тяжелыми травмами (данные Минэкономики Украины). В министерстве предполагают, что такую ситуацию придётся рассматривать как "новую нормальность".Прогнозы на следующие 10 лет, но их ведь еще надо прожить. По оценкам украинского Института демографии, к 2025 году в стране может остаться всего 25 миллионов человек (по другим оценкам, реальная численность населения Украины уже сейчас составляет около 20 миллионов – Ред.).В свою очередь, Спивак отметил, что на Украине возникла проблема бездомности (об этом, в частности, пишет The Guardian). Война уничтожила два миллиона домов, 25% бездомных - переселенцы. Страна вымирает, на Украине самая низкая рождаемость в мире."Мы накануне гуманитарной катастрофы. Беженцы не планируют возвращаться, силой никого не вернешь. Более того, сейчас открыть границы - еще люди уедут", - сказал политолог, подчеркнув, что уедут не потому, что не любят свою страну, а потому, что не понимают, как тут выжить - "работы нет, жилья нет, развития нет...".Что дальше? Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв не исключает, что геополитические игроки могут договориться и без Украины."Это же для публики – ничего про Украину без Украины, а реально зачастую очень многие судьбоносные вещи для многих стран решаются без их участия", - сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.По мнению Золотарёва, "Россия будет себе выторговывать место среди вершителей судеб мира в этом новом многополярном мире... Поэтому почему бы с президентом США не поговорить, а Зеленского поставить перед фактом".Политтехнолог добавил, что если Зеленский будет упираться, то у Запада есть достаточно аргументов и рычагов, чтобы его "убедить", ведь Киев полностью зависим от западной помощи.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в материале Павла Котова "Зеленский снова хочет не переговоров, а принуждения. России есть что на это ответить" https://ukraina.ru/20240925/1057680394.html* Признан иноагентом в РФ
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, сша, россия, владимир зеленский, джо байден, камала харрис, оон, нато, брикс, эксклюзив
"Мы накануне гуманитарной катастрофы". Украинские эксперты не видят перспектив для своей страны
06:52 27.09.2024 (обновлено: 07:19 27.09.2024)
В украинском экспертном сообществе обсуждают причины того, что Зеленскому не удается пропихнуть партнерам в полном объёме свой "план победы" и думают над тем, почему ряд западных политиков заговорили о необходимости мира.
Украинский политолог Дмитрий Спивак полагает, что поездка Зеленского в США не могла принести другого результата, чем тот, который есть (а он пока не тот, на который рассчитывали на Банковой). По его словам, первая причина в том, что Европа не готова к продолжению войны на Украине в 2025 году, поскольку "война – это про деньги". А деньги на войну уходят огромные. И вот уже Макрон говорит о новом мировом порядке, Шольц в очередной раз заявил, что немецкие ракеты не будут бить по Воронежу.
А президент Чехии Петр Павел
во время общения с журналистами в Нью-Йорке
сказал, что победа над Россией
"ценой уничтожения половины украинского населения не является победой" (эти его слова приводит издание Ceske noviny).
"Я думаю, что Джозеф Байден
услышал протест Европы. В Европе денег нет", - отметил Спивак. Он продолжил: в бюджете России на 2025 год на 26% увеличены расходы на армию – "до 143-х млрд долларов". На Украине вместе со всей западной помощью – около 49 млрд долларов. При этом, по словам эксперта, Украина (киевский режим – Ред.) полностью зависит от Запада
, тогда как "Россия зависит только от себя и от своего экспорта энергетики".
Итак, Европа сказала "нет". Вторая причина – грозящая большой войной ситуация на Ближнем Востоке
, которую США не могут разрешить без диалога с русскими, с саудитами, с Ираном
. Наконец – это третья причина – в самих США сейчас период политического безвременья, Байден уже не может принимать важные стратегические решения вроде приема Украины в НАТО
, Харрис
еще не может, а Трамп
вообще не хочет принимать подобные решения, считает эксперт.
По словам Спивака, нужно учитывать и позицию стран БРИКС
– а они за мир. Китай
и Бразилия
за мир. Генсек ООН
Антонио Гутерреш тоже говорит о необходимости идти к миру. Словом, "весь мир заговорил о мире".
"И конечно, это поддавливало и Байдена, и бриттов", - сказал политолог, добавив, что потому-то в США не услышали аргументов Киева
по дальнобою и потому там критикуют "план победы" Зеленского. Более того, республиканцы хотят провести расследование в отношении визита Зеленского в США, усмотрев в этом акт поддержки Камалы Харрис.
Нынешний мировой порядок больше не функционирует. И когда Зеленский говорит в ООН, что Россию можно только принудить к миру, то возникает вопрос – а кто может принудить? Запад явно не может этого сделать, считает Спивак. По его словам, главный итог – информация из Белого дома о том, что США готовы
к возобновлению разговора с Россией относительно нового ДСНВ (Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - Ред.).
Итак, на внешнеполитических фронтах киевский режим терпит поражение. Что в тылу? Украинский бизнес в связи с конфликтом испытывает все больше трудностей, начинает серьезно ощущаться нехватка кадров.
"Если крупный бизнес относительно легко справляется с вызовами, которые принесла война, в том числе с кадровым дефицитом, то совсем другая ситуация в компаниях поменьше. Мелкий бизнес не может конкурировать с крупным по уровню зарплат, а численность сотрудников в случае мобилизации падает до критического низкого уровня, что приводит к закрытию бизнеса. При этом забронировать сотрудников фактически невозможно, а экономическое бронирование, если рассматривать нынешние предложения, слишком дорого обойдется", - передает УНИАН.
Агентство приводит прогноз Международной организации труда, согласно которому в течение следующих 10 лет дефицит на украинском рынке труда составит 8,6 миллиона человек. И уточняет, что прогноз Минэкономики Украины иной – 4,5 миллиона человек. Сейчас официально трудоустроенными в стране являются 10,5 миллиона человек.
При этом на Украине сейчас 700 тысяч внутренне перемещенных лиц трудоспособного возраста, которые не трудоустроены, около одного миллиона людей с инвалидностью. И примерно столько же потенциальных ветеранов боевых действий, многие из которых вернутся с тяжелыми травмами (данные Минэкономики Украины). В министерстве предполагают, что такую ситуацию придётся рассматривать как "новую нормальность".
Прогнозы на следующие 10 лет, но их ведь еще надо прожить. По оценкам украинского Института демографии, к 2025 году в стране может остаться всего 25 миллионов человек (по другим оценкам, реальная численность населения Украины уже сейчас составляет около 20 миллионов – Ред.).
В свою очередь, Спивак отметил, что на Украине возникла проблема бездомности (об этом, в частности, пишет The Guardian
). Война уничтожила два миллиона домов, 25% бездомных - переселенцы. Страна вымирает, на Украине самая низкая рождаемость в мире.
"Мы накануне гуманитарной катастрофы. Беженцы не планируют возвращаться, силой никого не вернешь. Более того, сейчас открыть границы - еще люди уедут", - сказал политолог, подчеркнув, что уедут не потому, что не любят свою страну, а потому, что не понимают, как тут выжить - "работы нет, жилья нет, развития нет...".
Что дальше? Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв
не исключает, что геополитические игроки могут договориться и без Украины.
"Это же для публики – ничего про Украину без Украины, а реально зачастую очень многие судьбоносные вещи для многих стран решаются без их участия", - сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.
По мнению Золотарёва, "Россия будет себе выторговывать место среди вершителей судеб мира в этом новом многополярном мире... Поэтому почему бы с президентом США не поговорить, а Зеленского поставить перед фактом".
Политтехнолог добавил, что если Зеленский будет упираться, то у Запада есть достаточно аргументов и рычагов, чтобы его "убедить", ведь Киев полностью зависим от западной помощи.
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в материале Павла Котова "Зеленский снова хочет не переговоров, а принуждения. России есть что на это ответить" https://ukraina.ru/20240925/1057680394.html
* Признан иноагентом в РФ