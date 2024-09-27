https://ukraina.ru/20240927/1057719408.html

"Мы накануне гуманитарной катастрофы". Украинские эксперты не видят перспектив для своей страны

"Мы накануне гуманитарной катастрофы". Украинские эксперты не видят перспектив для своей страны - 27.09.2024 Украина.ру

"Мы накануне гуманитарной катастрофы". Украинские эксперты не видят перспектив для своей страны

В украинском экспертном сообществе обсуждают причины того, что Зеленскому не удается пропихнуть партнерам в полном объёме свой "план победы" и думают над тем, почему ряд западных политиков заговорили о необходимости мира.

2024-09-27T06:52

2024-09-27T06:52

2024-09-27T07:19

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Украинский политолог Дмитрий Спивак полагает, что поездка Зеленского в США не могла принести другого результата, чем тот, который есть (а он пока не тот, на который рассчитывали на Банковой). По его словам, первая причина в том, что Европа не готова к продолжению войны на Украине в 2025 году, поскольку "война – это про деньги". А деньги на войну уходят огромные. И вот уже Макрон говорит о новом мировом порядке, Шольц в очередной раз заявил, что немецкие ракеты не будут бить по Воронежу.А президент Чехии Петр Павел во время общения с журналистами в Нью-Йорке сказал, что победа над Россией "ценой уничтожения половины украинского населения не является победой" (эти его слова приводит издание Ceske noviny)."Я думаю, что Джозеф Байден услышал протест Европы. В Европе денег нет", - отметил Спивак. Он продолжил: в бюджете России на 2025 год на 26% увеличены расходы на армию – "до 143-х млрд долларов". На Украине вместе со всей западной помощью – около 49 млрд долларов. При этом, по словам эксперта, Украина (киевский режим – Ред.) полностью зависит от Запада, тогда как "Россия зависит только от себя и от своего экспорта энергетики".Итак, Европа сказала "нет". Вторая причина – грозящая большой войной ситуация на Ближнем Востоке, которую США не могут разрешить без диалога с русскими, с саудитами, с Ираном. Наконец – это третья причина – в самих США сейчас период политического безвременья, Байден уже не может принимать важные стратегические решения вроде приема Украины в НАТО, Харрис еще не может, а Трамп вообще не хочет принимать подобные решения, считает эксперт.По словам Спивака, нужно учитывать и позицию стран БРИКС – а они за мир. Китай и Бразилия за мир. Генсек ООН Антонио Гутерреш тоже говорит о необходимости идти к миру. Словом, "весь мир заговорил о мире"."И конечно, это поддавливало и Байдена, и бриттов", - сказал политолог, добавив, что потому-то в США не услышали аргументов Киева по дальнобою и потому там критикуют "план победы" Зеленского. Более того, республиканцы хотят провести расследование в отношении визита Зеленского в США, усмотрев в этом акт поддержки Камалы Харрис.Нынешний мировой порядок больше не функционирует. И когда Зеленский говорит в ООН, что Россию можно только принудить к миру, то возникает вопрос – а кто может принудить? Запад явно не может этого сделать, считает Спивак. По его словам, главный итог – информация из Белого дома о том, что США готовы к возобновлению разговора с Россией относительно нового ДСНВ (Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - Ред.).Итак, на внешнеполитических фронтах киевский режим терпит поражение. Что в тылу? Украинский бизнес в связи с конфликтом испытывает все больше трудностей, начинает серьезно ощущаться нехватка кадров.Агентство приводит прогноз Международной организации труда, согласно которому в течение следующих 10 лет дефицит на украинском рынке труда составит 8,6 миллиона человек. И уточняет, что прогноз Минэкономики Украины иной – 4,5 миллиона человек. Сейчас официально трудоустроенными в стране являются 10,5 миллиона человек.При этом на Украине сейчас 700 тысяч внутренне перемещенных лиц трудоспособного возраста, которые не трудоустроены, около одного миллиона людей с инвалидностью. И примерно столько же потенциальных ветеранов боевых действий, многие из которых вернутся с тяжелыми травмами (данные Минэкономики Украины). В министерстве предполагают, что такую ситуацию придётся рассматривать как "новую нормальность".Прогнозы на следующие 10 лет, но их ведь еще надо прожить. По оценкам украинского Института демографии, к 2025 году в стране может остаться всего 25 миллионов человек (по другим оценкам, реальная численность населения Украины уже сейчас составляет около 20 миллионов – Ред.).В свою очередь, Спивак отметил, что на Украине возникла проблема бездомности (об этом, в частности, пишет The Guardian). Война уничтожила два миллиона домов, 25% бездомных - переселенцы. Страна вымирает, на Украине самая низкая рождаемость в мире."Мы накануне гуманитарной катастрофы. Беженцы не планируют возвращаться, силой никого не вернешь. Более того, сейчас открыть границы - еще люди уедут", - сказал политолог, подчеркнув, что уедут не потому, что не любят свою страну, а потому, что не понимают, как тут выжить - "работы нет, жилья нет, развития нет...".Что дальше? Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв не исключает, что геополитические игроки могут договориться и без Украины."Это же для публики – ничего про Украину без Украины, а реально зачастую очень многие судьбоносные вещи для многих стран решаются без их участия", - сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.По мнению Золотарёва, "Россия будет себе выторговывать место среди вершителей судеб мира в этом новом многополярном мире... Поэтому почему бы с президентом США не поговорить, а Зеленского поставить перед фактом".Политтехнолог добавил, что если Зеленский будет упираться, то у Запада есть достаточно аргументов и рычагов, чтобы его "убедить", ведь Киев полностью зависим от западной помощи.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в материале Павла Котова "Зеленский снова хочет не переговоров, а принуждения. России есть что на это ответить" https://ukraina.ru/20240925/1057680394.html* Признан иноагентом в РФ

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Сергей Зуев

украина, сша, россия, владимир зеленский, джо байден, камала харрис, оон, нато, брикс, эксклюзив