https://ukraina.ru/20261024/poluchili-samuyu-silnuyu-armiyu-na-planete-rol-svo-v-dele-modernizatsii-vooruzhennykh-sil-rossii-1084043725.html

Получили самую сильную армию на планете: роль СВО в деле модернизации Вооруженных сил России

Получили самую сильную армию на планете: роль СВО в деле модернизации Вооруженных сил России - 24.10.2026 Украина.ру

Получили самую сильную армию на планете: роль СВО в деле модернизации Вооруженных сил России

Новые танки, высокоточные снаряды, сверхдальнобойная артиллерия, ракеты РСЗО (недавно бывшие реактивными снарядами), превзошедшие по своим характеристикам стоявшие на вооружении Украины советские "Точка-У" и вплотную подобравшиеся к "Искандерам" и ATACMS…

2026-10-24T20:04

2026-10-24T20:04

2026-10-24T20:04

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А еще беспилотники разведывательные, ударные и зенитные, камикадзе и возвращаемые, с радиусом действия до 100 и свыше 3 тысяч километров, новые ракеты для ВКС, включая вертолёты, позволяющие тактической фронтовой авиации действовать из-за границы зоны ПВО противника, универсальные ракетные комплексы, которые можно использовать для разных типов ракет, размещая их на наземных, воздушных, морских и подводных носителях, российская система «Рассвет» и американский Starlink – всё это и многое другое, включая передвижные ракетные комплексы средней дальности, межконтинентальные ракеты нового поколения и крылатые ракеты с ядерным двигателем, разрабатывалось и тестировалось задолго до начала СВО. Что-то даже ставилось на вооружение или начинало использоваться в гражданской сфере.Но до начала полноценных широкомасштабных боевых действий, современной войны с задействованием всей мощи вооружённых сил, понять, что именно и в каких количествах необходимо армии, следует ли менять её структуру – и если да, то как именно, было невозможно. Теоретизировать можно сколько угодно, можно даже правильно угадать некоторые параметры, но лишь практика – критерий истины, только эмпирическим путём можно познать, что на поле реального боя полезно, а какие вооружения легко опровергаются противником, сколько и каких боеприпасов необходимо на час боя взводу, роте, артиллерийской батарее, какие технические новинки иметь в войсках обязательно в максимально большом количестве, а без каких можно пока (или совсем) обойтись.Пройди СВО в режиме блицкрига или если бы удалось заставить Украину заключить и выполнять Стамбульские соглашения, можно было бы добиться масштабного политического эффекта. Или не добиться оного, если бы Запад нашёл в перспективе эффективное политико-дипломатическое опровержение соответствующих успехов России. Даже сейчас никто не знает, как и когда завершится СВО, завершится ли она достижением целей России на украинском направлении, добавится ли к этому решение проблемы европейской русофобии или вместо завершения СВО Запад сможет навязать нам опасную масштабную европейскую, а то и мировую войну.Одно лишь известно точно: в результате СВО российская армия получила уникальный опыт и стала сильнейшей в мире не только по своим вооружениям, но и по опыту их применения, а также по сбалансированной структуре, соответствующей требованиям современной войны.Причём реформы армии, включая систему набора, организацию мобилизационного резерва, создание запасов вооружений, подготовку ВПК к оперативному развёртыванию в особый период будут продолжаться ещё не один год. Они неизбежно затронут и структуру Минобороны и Генерального штаба, и взаимоотношения между ответственными за подготовку к войне ведомствами. Полученного опыта для этого более чем достаточно.Более того, в ходе операции задействовались стратегические носители ядерного оружия: комплекс средней дальности «Орешник», стратегическая и дальняя авиация, надводные и подводные (кроме атомных подводных лодок) носители ракетного оружия, способного нести ядерную головную часть и имеющего показатели по дальности применения, согласно которым их можно отнести к ракетному оружию средней дальности морского базирования.Несмотря на то, что межконтинентальное ракетное оружие в ходе боевых действий пока не применялось (чтобы не нервировать лишний раз американских партнёров), в течение СВО прошли испытания и были поставлены на вооружение комплексы «Посейдон» и «Буревестник», вооружённые, соответственно, торпедой и крылатой ракетой, имеющими неограниченную дальность, обеспечиваемую ядерной двигательной установкой. Эти комплексы являются оружием, характеристики которого избыточны для межконтинентального, но так как более дальних целей для него на планете нет, их можно отнести к классу нового межконтинентального вооружения.В результате СВО Россия получила самую сильную на планете армию, единственную, имеющую опыт полноценной современной войны, с использованием обычных вооружений, но с привлечением носителей ядерного оружия. Эта армия имеет наиболее адаптированную для современной войны структуру, которая продолжает совершенствоваться и вооружена наиболее современным оружием, продолжает модернизироваться на основании полученного опыта, также разрабатываются новые образцы.Но и это далеко не всё. Главное заключается в том, что Россия получила опыт развёртывания ВПК в условиях ведущихся военных действий, требующих максимально быстрого освоения и наращивания производства новых видов вооружений, доказавших свою эффективность в ходе войны. Российский ВПК внёс главный вклад в победу, так как сумел развернуться и обеспечить армию необходимым вооружением в сжатые сроки (примерно за год, как во время Великой Отечественной войны). Это свидетельствует об эффективном государственном контроле над стратегическими отраслями экономики, несмотря на наличие в них интересов частного бизнеса.При этом российское государство не удовлетворилось тем, что по скорости развёртывания российский ВПК опередил коллективный Запад на годы, а по объёму поставок – навсегда, но продолжает совершенствовать управление этим сегментом экономики, чтобы сделать его ещё более гибким и устойчивым к внешним воздействиям.В сумме украинский кризис провоцировался западными странами, чтобы получить ослабленную экономически и социально нестабильную Россию, которой было бы легко манипулировать и, поставив от себя в зависимость, использовать её ресурсный (в том числе демографический) потенциал в своих интересах, как был им в своих интересах использован (ресурсный, в том числе демографический потенциал Украины).Результат оказался для Запада неожиданным и неприятным. К концу пятого года СВО Россия подходит сильнейшей в военном плане сверхдержавой, со сбалансированной экономикой, растущими возможностями ВПК и консолидированным обществом.Этот раунд Запад, с его тенденцией к распаду существующих военно-политических и финансово-экономических блоков, нарастанием межгосударственных и внутригосударственных противоречий и неспособностью найти адекватный военный ответ российскому могуществу, проиграл. Надо, однако, иметь в виду, что Запад не сдался и основную опасность для нас сегодня представляют не остатки леволиберальной правящей элиты, спровоцировавшей украинский кризис и терпящей поражение вместе с Украиной, а западные реформаторы, желающие получить мирную паузу, выиграть время, восстановить экономику, развернуть ВПК, модернизировать вооружённые силы и начать свой поход на Восток сначала.Есть лишь один способ максимально отсрочить новую конфронтацию (или даже отменить её, если удастся создать систему международных отношений, не допускающую возникновения антагонистических противоречий между странами, что вряд ли, но всякое бывает): продиктовать Западу такие условия мира, чтобы он физически не мог возродить угрозу России из Европы.

https://ukraina.ru/20260928/svo-i-novoe-raketnoe-oruzhie-zapad-zazyvaet-yadernuyu-voynu-1083471813.html

https://ukraina.ru/20261004/bespilotnye-sistemy-i-iskusstvennyy-intellekt-voyna-ne-stala-bezopasnee-i-deshevle-on-stala-1083593505.html

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мнения, россия, запад, украина, минобороны, впк, вкс