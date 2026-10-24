https://ukraina.ru/20261024/brigady-izmotany-voennyy-ekspert-obyasnil-sposobny-li-vsu-na-kontrudar-1084039866.html

"Бригады измотаны": военный эксперт объяснил, способны ли ВСУ на контрудар

"Бригады измотаны": военный эксперт объяснил, способны ли ВСУ на контрудар - 24.10.2026 Украина.ру

"Бригады измотаны": военный эксперт объяснил, способны ли ВСУ на контрудар

Линия фронта под Красным Лиманом стабилизировалась, а 3-я штурмовая бригада измотана после летне-осенней кампании. На восстановление нужно время, поэтому о масштабных действиях противника говорить трудно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, заместитель директора Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев

2026-10-24T20:30

2026-10-24T20:30

2026-10-24T20:30

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На вопрос о том, способен ли нанести контрудары, подобные нанесённому севернее Красного Лимана, эксперт ответил, что наступательный потенциал ВСУ в значительной степени сокращён.По словам Евсеева, сейчас линия фронта под Красным Лиманом стабилизировалась. "После летне-осенней кампании главная ударная сила, 3-я штурмовая бригада, измотана. Новому личному составу нужно пройти обучение", — пояснил эксперт.По его словам, на Украине набор по мобилизации достигает 30 тысяч ежемесячно, причём до фронта доходит в лучшем случае половина. "На восстановление численности подразделений, боевой техники нужно время", — отметил он."На восстановление бригады после интенсивных боевых действий уйдет как минимум месяц, поэтому говорить о масштабных действиях со стороны противника трудно, хотя контратаки на отдельных направлениях возможны", — продолжил Евсеев.Контрудары ВСУ этого года, подчеркнул эксперт, не приводили к кардинальным изменениям — они лишь увеличивали серую зону. "Сейчас наступательный потенциал ВСУ в значительной степени сокращен", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Евсеев: ВС РФ выйдут к Павлограду, когда решат проблему Купянска и серой зоны на Запорожье" на сайте Украина.ру.О том, как российские бойцы осваивают мотоциклы в зоне спецоперации: "На следующем круге ты 300!": как наши бойцы осваивают мотоциклы в зоне СВО" на сайте Украина.ру.

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