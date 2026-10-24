https://ukraina.ru/20261024/razgrom-volchanskogo-kotla-evseev-obyasnil-chto-budet-s-vsu-pod-velikim-burlukom-1084041606.html

Разгром Волчанского котла: Евсеев объяснил, что будет с ВСУ под Великим Бурлуком

Разгром Волчанского котла: Евсеев объяснил, что будет с ВСУ под Великим Бурлуком - 24.10.2026 Украина.ру

Разгром Волчанского котла: Евсеев объяснил, что будет с ВСУ под Великим Бурлуком

Разгром Волчанского котла открывает путь к Великому Бурлуку, но эта задача распадается на несколько этапов: сначала нужно решить проблему с Купянском и плацдармами ВСУ на Осколе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, заместитель директора Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев

2026-10-24T19:30

2026-10-24T19:30

2026-10-24T19:30

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Волчанский котёл в Харьковской области прекратил существование на минувшей неделе — и теперь, судя по конфигурации линии боевого соприкосновения, под угрозой оказалась группировка ВСУ в Великом Бурлуке.Комментируя перспективы продвижения ВС РФ в сторону Великого Бурлука, эксперт отметил, что эта задача распадается на несколько этапов, которые ВС РФ последовательно решают.По мнению Евсеева, сначала ВС РФ нужно окончательно решить проблему с Купянском и плацдармами ВСУ на Осколе. "Купянск и Купянск-Узловой до конца еще не освобождены. Севернее и южнее ВСУ удерживают плацдармы на реке Оскол. Так что сначала нужно ликвидировать эту проблему", — пояснил эксперт.Кроме того, отметил он, потребуется время для окончательной зачистки Волчанского котла от ВСУ. "Ликвидация Волчанского котла позволит нам обеспечить безопасность наших приграничных территорий, ликвидировав угрозу обстрела ствольной артиллерией", — подчеркнул Евсеев.Эксперт отметил, что на выполнение всех обозначенных задач одновременно нужно больше сил. "У нас нет кратного превосходства над противником", — добавил он.При этом время на выполнение задач осенней кампании ещё достаточно. "В любом случае осенняя кампания еще не закончилась. Время на выполнение ее задач остается. Распутица, которая наступит в ноябре, замедлит продвижение войск", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Евсеев: ВС РФ выйдут к Павлограду, когда решат проблему Купянска и серой зоны на Запорожье" на сайте Украина.ру.О том, как российские бойцы осваивают мотоциклы в зоне спецоперации: "На следующем круге ты 300!": как наши бойцы осваивают мотоциклы в зоне СВО" на сайте Украина.ру.

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