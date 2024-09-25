Зеленский снова хочет не переговоров, а принуждения. России есть что на это ответить
Зеленский радостный
Владимир Зеленский совершил очередной политический кульбит: до этого зазывавший Россию на очередной "саммит мира", теперь снова выступил против переговоров с РФ
Не переговоры, а принуждение
Новое заявление Зеленского на тему переговоров прозвучало в ночь на среду, 25 сентября, по московскому времени в Нью-Йорке. В Соединенные Штаты он прибыл накануне с целью выступить на заседании Совета безопасности ООН, а заодно снова попытаться убедить западных лидеров пойти на дальнейшую эскалацию конфликта с Россией.
В своем выступлении Зеленский подчеркнул, что выступает против переговоров с Москвой, противостояние, по его мнению, можно завершить только "принуждением" РФ к миру.
"Именно поэтому эта война не может просто прекратиться, ее невозможно успокоить переговорами — нужны действия. Я благодарен всем государствам, которые нам помогают спасать жизни нашего народа", - сказал он.
По его мнению, РФ будто бы нарушила "очень много международных норм и правил".
"Россия может быть только принуждена к миру — необходимо заставить РФ принять мир", - заявил Зеленский.
Далее он выдал несколько обвинений, не удосужившись предъявить какие-либо подтверждения. Так, Россия якобы готовит атаки на украинские атомные электростанции, доказательства этому у Зеленского есть, но предъявлять их он не стал.
В своей речи он подтвердил, что часть стран выступает за переговоры с Москвой, однако в Киеве такую перспективу принимать не хотят.
"Мы знаем, что некоторые в мире хотят разговаривать с Путиным. Мы это знаем. Встретиться, поговорить, побеседовать. Но что они могут от него услышать?" - сказал Зеленский.
В завершение он заявил, что урегулирование конфликта возможно лишь на основе его так называемой формулы мира.
От формулы к плану суть не меняется
Последнее в этой связи особенно примечательно. Казалось, что "формулу мира" Зеленского окончательно упрятали с глаз долой ввиду ее полной неадекватности нынешним реалиям, а ее место в пропагандистских построениях киевского режима занял так называемый план победы.
Теперь же в Нью-Йорке снова решил воскресить эту мертворожденную формулу, которая по существу была не формулой мира, а формулой капитуляции России со всевозможными репарациями, выводом ВС РФ на границы 1991 года и т.д.
Уже на первом "саммите мира" несколько месяцев назад этот набор хотелок изрядно кастрировали, оставив три более-менее общих пункта, в ином виде этот документ отказывались подписать ключевые участники мероприятия.
В последнее время Банковая явила миру новый проект – "план победы". Толком этот документ еще никто не видел, однако по утечкам в СМИ известно, что там в очередной раз содержатся заклинания в адрес Запада разрешить удары дальнобойным оружием по РФ, продолжать атаку на Курскую область, подкинуть еще больше финансирования, ускоренно принять Украину в НАТО и т.д.
Именно во время нынешней поездки в США Зеленский и собирался представить этот план президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, его возможной сменщице Камале Харрис, а также кандидату от республиканцев Дональду Трампу.
С последним пока проблемы. Как пишет американская пресса, штаб экс-президента не идет на контакт с украинцами и встречу Трампа и Зеленского не согласовывает.
Что касается демократической верхушки, то и там, похоже, от идей Зеленского не то чтобы в сильном восторге. Как передают местные СМИ, в администрации Байдена справедливо видят в украинском "плане победы" план по втягиванию США и НАТО в полноценную войну с Россией, а такой сценарий пока в Вашингтоне считают нежелательным.
Хотели говорить хоть с кем-нибудь
Еще совсем недавно Зеленский, который опять против переговоров, говорил вещи совсем иные. Несколько недель назад в интервью NBC News он заявил, что РФ должна присутствовать на втором "саммите мира".
"Обязательно там должны присутствовать представители России. Мы понимаем, что без российской стороны закончить эту войну дипломатически очень сложно", - сказал он.
Более того, в своих заявлениях Зеленский пошел еще дальше и дал понять, что на его законодательный запрет на переговоры с Владимиром Путиным можно при необходимости закрыть глаза.
Вчера, 17:52Военный эксперт Андрей Клинцевич: ВСУ сдадут Угледар после возвращения Зеленского из США Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
"То ли это будет Путин, то ли это будет не Путин — какая разница. Давайте честно, если мы хотим закончить войну, и у нас есть все силы для этого, если мир будет объединен вокруг Украины — ну, что же, мы будем говорить с теми, кто в России все решает", - отмечал он.
Теперь же, если исходить из выступления Зеленского в ООН, тема переговоров для Киева снова неактуальна.
Переговорные метания
Истеричное шараханье Украины в вопросе переговоров резко контрастируют с позицией России по данному вопросу. Именно Москва по-настоящему настаивает на необходимости дипломатического урегулирования конфликта.
Готовность к этому она выразила еще весной 2022 года в Стамбуле, переговоры тогда были сорваны украинской стороной по приказу Запада. В дальнейшем власти РФ все равно не раз выражали готовность к диалогу, однако каждый раз подчеркивалось, что если это и произойдет, то только с учетом текущих реалий.
А реалии эти для Украины становятся все хуже: вторжение в Курскую область желаемых результатов не принесло, в Донбассе потеря одного населенного пункта следует за другим. Возможно по этому несколько месяцев назад украинские власти начали осторожный зондаж на тему возможных мирных переговоров.
Показательны в этом плане украинские соцопросы, которые после начала СВО прямо коррелируются с "линией партии". Если на первых этапах, когда киевский режим самоуверенно грезил о границах 1991 года, подавляющее большинство украинцев якобы выступали за войну до победного конца, то в июле этого года настроения у населения стали более пацифистскими.
Так, в начале августа этого года почти 60% респондентов опроса Национального демократического института выступили за переговоры.
Прощупывание почвы зашло так далеко, что Зеленский даже стал намекать на возможность проведения референдума о заключении мира с потерей части территории. В интервью французской газете Le Monde в конце июля он отмечал, что вопрос территориальной целостности страны нужно обсуждать с населением, а сам он принимать такие решения не может.
Альтернативы нет
Будто бы наметившиеся подвижки в сторону переговорного процесса сейчас де-факто снова перекрываются последними заявлениями Зеленского.
Возможно, где-нибудь в кулуарах ООН он снова услышал от какого-нибудь условного Бориса Джонсона "давайте будем просто воевать", а может быть просто в очередной раз сдал назад, понимая, что лишь режим войны позволяет ему пролонгировать свою политическую, а не исключено, что и физическую жизнь.
Зеленский по сути оказался в двойственном положении, начать переговоры (было бы желание) ему не дает Запад, но тот же Запад пока не дает разрешения на удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории, чтобы как-то переломить ситуацию в свою пользу.
Мотивация Запада понятна, на Украину им плевать с высокой колокольни, а вот максимально измотать и истощить с ее помощью Россию, при этом не подпуская ситуацию к опасной для себя черте полномасштабной ядерной войны – это для Запада перспектива весьма заманчивая.
Что делать России в такой ситуации? В эти же дни, когда Зеленский витийствовал в Совбезе ООН, в Нью-Йорк прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В комментарии журналистам он сказал следующее:
"Россия победит в конфликте, развязанном Западом руками украинцев, другого языка западники не понимают".
На днях похожую мысль высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. У нашей страны, подчеркнул он, нет альтернатив победе в СВО.
Подробнее о прошедшем в ООН заседании - в материале издания Украина.ру "Он далеко не всегда играл роль союзника Запада": Небензя задал неудобные вопросы Зеленскому в СБ ООН.