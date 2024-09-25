https://ukraina.ru/20240925/1057680394.html

Зеленский снова хочет не переговоров, а принуждения. России есть что на это ответить

Зеленский снова хочет не переговоров, а принуждения. России есть что на это ответить - 25.09.2024 Украина.ру

Зеленский снова хочет не переговоров, а принуждения. России есть что на это ответить

Владимир Зеленский совершил очередной политический кульбит: до этого зазывавший Россию на очередной "саммит мира", теперь снова выступил против переговоров с РФ

2024-09-25T17:15

2024-09-25T17:15

2024-09-25T17:15

эксклюзив

владимир зеленский

оон

запад

украина

переговоры

россия

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Не переговоры, а принуждениеНовое заявление Зеленского на тему переговоров прозвучало в ночь на среду, 25 сентября, по московскому времени в Нью-Йорке. В Соединенные Штаты он прибыл накануне с целью выступить на заседании Совета безопасности ООН, а заодно снова попытаться убедить западных лидеров пойти на дальнейшую эскалацию конфликта с Россией.В своем выступлении Зеленский подчеркнул, что выступает против переговоров с Москвой, противостояние, по его мнению, можно завершить только "принуждением" РФ к миру.По его мнению, РФ будто бы нарушила "очень много международных норм и правил"."Россия может быть только принуждена к миру — необходимо заставить РФ принять мир", - заявил Зеленский.Далее он выдал несколько обвинений, не удосужившись предъявить какие-либо подтверждения. Так, Россия якобы готовит атаки на украинские атомные электростанции, доказательства этому у Зеленского есть, но предъявлять их он не стал.В своей речи он подтвердил, что часть стран выступает за переговоры с Москвой, однако в Киеве такую перспективу принимать не хотят."Мы знаем, что некоторые в мире хотят разговаривать с Путиным. Мы это знаем. Встретиться, поговорить, побеседовать. Но что они могут от него услышать?" - сказал Зеленский.В завершение он заявил, что урегулирование конфликта возможно лишь на основе его так называемой формулы мира.От формулы к плану суть не меняетсяПоследнее в этой связи особенно примечательно. Казалось, что "формулу мира" Зеленского окончательно упрятали с глаз долой ввиду ее полной неадекватности нынешним реалиям, а ее место в пропагандистских построениях киевского режима занял так называемый план победы.Теперь же в Нью-Йорке снова решил воскресить эту мертворожденную формулу, которая по существу была не формулой мира, а формулой капитуляции России со всевозможными репарациями, выводом ВС РФ на границы 1991 года и т.д.Уже на первом "саммите мира" несколько месяцев назад этот набор хотелок изрядно кастрировали, оставив три более-менее общих пункта, в ином виде этот документ отказывались подписать ключевые участники мероприятия.В последнее время Банковая явила миру новый проект – "план победы". Толком этот документ еще никто не видел, однако по утечкам в СМИ известно, что там в очередной раз содержатся заклинания в адрес Запада разрешить удары дальнобойным оружием по РФ, продолжать атаку на Курскую область, подкинуть еще больше финансирования, ускоренно принять Украину в НАТО и т.д.Именно во время нынешней поездки в США Зеленский и собирался представить этот план президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, его возможной сменщице Камале Харрис, а также кандидату от республиканцев Дональду Трампу.С последним пока проблемы. Как пишет американская пресса, штаб экс-президента не идет на контакт с украинцами и встречу Трампа и Зеленского не согласовывает.Что касается демократической верхушки, то и там, похоже, от идей Зеленского не то чтобы в сильном восторге. Как передают местные СМИ, в администрации Байдена справедливо видят в украинском "плане победы" план по втягиванию США и НАТО в полноценную войну с Россией, а такой сценарий пока в Вашингтоне считают нежелательным.Хотели говорить хоть с кем-нибудьЕще совсем недавно Зеленский, который опять против переговоров, говорил вещи совсем иные. Несколько недель назад в интервью NBC News он заявил, что РФ должна присутствовать на втором "саммите мира"."Обязательно там должны присутствовать представители России. Мы понимаем, что без российской стороны закончить эту войну дипломатически очень сложно", - сказал он.Более того, в своих заявлениях Зеленский пошел еще дальше и дал понять, что на его законодательный запрет на переговоры с Владимиром Путиным можно при необходимости закрыть глаза."То ли это будет Путин, то ли это будет не Путин — какая разница. Давайте честно, если мы хотим закончить войну, и у нас есть все силы для этого, если мир будет объединен вокруг Украины — ну, что же, мы будем говорить с теми, кто в России все решает", - отмечал он.Теперь же, если исходить из выступления Зеленского в ООН, тема переговоров для Киева снова неактуальна.Переговорные метанияИстеричное шараханье Украины в вопросе переговоров резко контрастируют с позицией России по данному вопросу. Именно Москва по-настоящему настаивает на необходимости дипломатического урегулирования конфликта.Готовность к этому она выразила еще весной 2022 года в Стамбуле, переговоры тогда были сорваны украинской стороной по приказу Запада. В дальнейшем власти РФ все равно не раз выражали готовность к диалогу, однако каждый раз подчеркивалось, что если это и произойдет, то только с учетом текущих реалий.А реалии эти для Украины становятся все хуже: вторжение в Курскую область желаемых результатов не принесло, в Донбассе потеря одного населенного пункта следует за другим. Возможно по этому несколько месяцев назад украинские власти начали осторожный зондаж на тему возможных мирных переговоров.Показательны в этом плане украинские соцопросы, которые после начала СВО прямо коррелируются с "линией партии". Если на первых этапах, когда киевский режим самоуверенно грезил о границах 1991 года, подавляющее большинство украинцев якобы выступали за войну до победного конца, то в июле этого года настроения у населения стали более пацифистскими.Так, в начале августа этого года почти 60% респондентов опроса Национального демократического института выступили за переговоры.Прощупывание почвы зашло так далеко, что Зеленский даже стал намекать на возможность проведения референдума о заключении мира с потерей части территории. В интервью французской газете Le Monde в конце июля он отмечал, что вопрос территориальной целостности страны нужно обсуждать с населением, а сам он принимать такие решения не может.Альтернативы нетБудто бы наметившиеся подвижки в сторону переговорного процесса сейчас де-факто снова перекрываются последними заявлениями Зеленского.Возможно, где-нибудь в кулуарах ООН он снова услышал от какого-нибудь условного Бориса Джонсона "давайте будем просто воевать", а может быть просто в очередной раз сдал назад, понимая, что лишь режим войны позволяет ему пролонгировать свою политическую, а не исключено, что и физическую жизнь.Зеленский по сути оказался в двойственном положении, начать переговоры (было бы желание) ему не дает Запад, но тот же Запад пока не дает разрешения на удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории, чтобы как-то переломить ситуацию в свою пользу.Мотивация Запада понятна, на Украину им плевать с высокой колокольни, а вот максимально измотать и истощить с ее помощью Россию, при этом не подпуская ситуацию к опасной для себя черте полномасштабной ядерной войны – это для Запада перспектива весьма заманчивая.Что делать России в такой ситуации? В эти же дни, когда Зеленский витийствовал в Совбезе ООН, в Нью-Йорк прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В комментарии журналистам он сказал следующее:"Россия победит в конфликте, развязанном Западом руками украинцев, другого языка западники не понимают".На днях похожую мысль высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. У нашей страны, подчеркнул он, нет альтернатив победе в СВО.Подробнее о прошедшем в ООН заседании - в материале издания Украина.ру "Он далеко не всегда играл роль союзника Запада": Небензя задал неудобные вопросы Зеленскому в СБ ООН.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, владимир зеленский, оон, запад, украина, переговоры, россия