https://ukraina.ru/20240927/1057710658.html

Операция в Покровске станет стратегической, если ВС РФ выйдут к Изюму или Днепропетровску - Сазонов

Операция в Покровске станет стратегической, если ВС РФ выйдут к Изюму или Днепропетровску - Сазонов - 27.09.2024 Украина.ру

Операция в Покровске станет стратегической, если ВС РФ выйдут к Изюму или Днепропетровску - Сазонов

Занятие Покровска (Красноармейск) не приведет к освобождению всего Донбасса. Если бы это была стратегическая операция, она должна была бы иметь цель – выход к Днепропетровску. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2024-09-27T04:15

2024-09-27T04:15

2024-09-27T04:15

новости

россия

днепропетровск

донбасс

вс рф

наступление

полтава

славянск

покровск/красноармейск

изюм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1a/1057696886_0:118:2048:1270_1920x0_80_0_0_fb49834533f5e2c8657076494cdf4a00.jpg

Некоторые военные эксперты утверждают, что освобождение Покровска обрушит фронт ВСУ и позволит российской армии развивать наступление дальше.Для того чтобы операция была стратегической, она должна иметь последствия стратегического характера. Например, занятие крупного региона, считает публицист.Занятие Покровска (Красноармейск) не приведет к освобождению всего Донбасса. Город является частью донецкой агломерации. Если бы это была стратегическая операция, она должна была бы иметь цель – выход к Днепропетровску, отметил историк.Но вопрос в том, какие силы нужно для этого задействовать. Покровск — это некая промежуточная величина. Если все ограничится только его занятием, то это будет оперативно-тактическая операция, отметил эксперт.Могло быть и другое развитие стратегической операции, если бы со стороны Покровска ВС РФ пошли бы на Славянск, Краматорск и вышли к Изюму, который потеряли в 2022 году, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине на сайте Украина.руО том, почему стратегия НАТО носит откровенно провокационный и антироссийский характер — в интервью Сергея Ермакова: Фактически речь идет о захвате Финского залива и попытке блокировать Балтфлот России на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240926/1057704778.html

россия

днепропетровск

донбасс

полтава

славянск

покровск/красноармейск

изюм

запорожье

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, днепропетровск, донбасс, вс рф, наступление, полтава, славянск, покровск/красноармейск, изюм, запорожье, харьков, сво