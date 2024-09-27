Операция в Покровске станет стратегической, если ВС РФ выйдут к Изюму или Днепропетровску - Сазонов
Занятие Покровска (Красноармейск) не приведет к освобождению всего Донбасса. Если бы это была стратегическая операция, она должна была бы иметь цель – выход к Днепропетровску. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Некоторые военные эксперты утверждают, что освобождение Покровска обрушит фронт ВСУ и позволит российской армии развивать наступление дальше.
Для того чтобы операция была стратегической, она должна иметь последствия стратегического характера. Например, занятие крупного региона, считает публицист.
Занятие Покровска (Красноармейск) не приведет к освобождению всего Донбасса. Город является частью донецкой агломерации. Если бы это была стратегическая операция, она должна была бы иметь цель – выход к Днепропетровску, отметил историк.
"Но чтобы она стала стратегической, в прорыв должны быть введены войска, которые выйдут к Днепру, повернут на Запорожье, смогут двинуться от Днепропетровска на север к Полтаве, обходя Харьков", — указал Сазонов.
Но вопрос в том, какие силы нужно для этого задействовать. Покровск — это некая промежуточная величина. Если все ограничится только его занятием, то это будет оперативно-тактическая операция, отметил эксперт.
Могло быть и другое развитие стратегической операции, если бы со стороны Покровска ВС РФ пошли бы на Славянск, Краматорск и вышли к Изюму, который потеряли в 2022 году, заключил собеседник издания.
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