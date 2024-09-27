Операция в Покровске станет стратегической, если ВС РФ выйдут к Изюму или Днепропетровску - Сазонов - 27.09.2024 Украина.ру
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Операция в Покровске станет стратегической, если ВС РФ выйдут к Изюму или Днепропетровску - Сазонов
Операция в Покровске станет стратегической, если ВС РФ выйдут к Изюму или Днепропетровску - Сазонов - 27.09.2024 Украина.ру
Операция в Покровске станет стратегической, если ВС РФ выйдут к Изюму или Днепропетровску - Сазонов
Занятие Покровска (Красноармейск) не приведет к освобождению всего Донбасса. Если бы это была стратегическая операция, она должна была бы иметь цель – выход к Днепропетровску. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2024-09-27T04:15
2024-09-27T04:15
новости
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Некоторые военные эксперты утверждают, что освобождение Покровска обрушит фронт ВСУ и позволит российской армии развивать наступление дальше.Для того чтобы операция была стратегической, она должна иметь последствия стратегического характера. Например, занятие крупного региона, считает публицист.Занятие Покровска (Красноармейск) не приведет к освобождению всего Донбасса. Город является частью донецкой агломерации. Если бы это была стратегическая операция, она должна была бы иметь цель – выход к Днепропетровску, отметил историк.Но вопрос в том, какие силы нужно для этого задействовать. Покровск — это некая промежуточная величина. Если все ограничится только его занятием, то это будет оперативно-тактическая операция, отметил эксперт.Могло быть и другое развитие стратегической операции, если бы со стороны Покровска ВС РФ пошли бы на Славянск, Краматорск и вышли к Изюму, который потеряли в 2022 году, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине на сайте Украина.руО том, почему стратегия НАТО носит откровенно провокационный и антироссийский характер — в интервью Сергея Ермакова: Фактически речь идет о захвате Финского залива и попытке блокировать Балтфлот России на сайте Украина.ру
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новости, россия, днепропетровск, донбасс, вс рф, наступление, полтава, славянск, покровск/красноармейск, изюм, запорожье, харьков, сво
Новости, Россия, Днепропетровск, Донбасс, ВС РФ, наступление, Полтава, Славянск, Покровск/Красноармейск, Изюм, Запорожье, Харьков, СВО

Операция в Покровске станет стратегической, если ВС РФ выйдут к Изюму или Днепропетровску - Сазонов

04:15 27.09.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВручение госнаград танкистам в зоне СВО
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© РИА Новости . Алексей Майшев
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Занятие Покровска (Красноармейск) не приведет к освобождению всего Донбасса. Если бы это была стратегическая операция, она должна была бы иметь цель – выход к Днепропетровску. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Некоторые военные эксперты утверждают, что освобождение Покровска обрушит фронт ВСУ и позволит российской армии развивать наступление дальше.
Для того чтобы операция была стратегической, она должна иметь последствия стратегического характера. Например, занятие крупного региона, считает публицист.
Занятие Покровска (Красноармейск) не приведет к освобождению всего Донбасса. Город является частью донецкой агломерации. Если бы это была стратегическая операция, она должна была бы иметь цель – выход к Днепропетровску, отметил историк.
"Но чтобы она стала стратегической, в прорыв должны быть введены войска, которые выйдут к Днепру, повернут на Запорожье, смогут двинуться от Днепропетровска на север к Полтаве, обходя Харьков", — указал Сазонов.
Но вопрос в том, какие силы нужно для этого задействовать. Покровск — это некая промежуточная величина. Если все ограничится только его занятием, то это будет оперативно-тактическая операция, отметил эксперт.
Могло быть и другое развитие стратегической операции, если бы со стороны Покровска ВС РФ пошли бы на Славянск, Краматорск и вышли к Изюму, который потеряли в 2022 году, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине на сайте Украина.ру
О том, почему стратегия НАТО носит откровенно провокационный и антироссийский характер — в интервью Сергея Ермакова: Фактически речь идет о захвате Финского залива и попытке блокировать Балтфлот России на сайте Украина.ру
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