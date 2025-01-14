Зеленский ввел санкции против оператора платежной системы "Мир" - 14.01.2025 Украина.ру
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Зеленский ввел санкции против оператора платежной системы "Мир"
Зеленский ввел санкции против оператора платежной системы "Мир" - 14.01.2025 Украина.ру
Зеленский ввел санкции против оператора платежной системы "Мир"
Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 140 субъектов финансового сектора России. Документ опубликовали на сайте Зеленского
2025-01-14T09:40
2025-01-14T10:04
новости
россия
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владимир зеленский
втб
санкции
указ
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В санкционный лист, в частности, попала Национальная система платежных карт (НСПК), которая является оператором платежной системы "Мир".Также там оказалось закрытое акционерное общество "Золотая Корона".Согласно тексту указа, санкции против 96 юридических и 75 физических лиц ввели сроком на десять лет.Минувшим летом Зеленский подписал указы о введении десятилетних санкций против 367 юридических лиц, в основном российских, в том числе против ВТБ, "Алросы" и "Русала". Осенью Зеленский подписал указы о введении на десять лет санкций в отношении 42 юридических и шести физических лиц из России, Китая, ОАЭ и Ирана.Подробнее об антироссийских санкциях - в материале Зеленский подписал указы о новых антироссийских санкциях на сайте Украина.ру.
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новости, россия, китай, оаэ, владимир зеленский, втб, санкции, указ
Новости, Россия, Китай, ОАЭ, Владимир Зеленский, ВТБ, санкции, указ

Зеленский ввел санкции против оператора платежной системы "Мир"

09:40 14.01.2025 (обновлено: 10:04 14.01.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 140 субъектов финансового сектора России. Документ опубликовали на сайте Зеленского
В санкционный лист, в частности, попала Национальная система платежных карт (НСПК), которая является оператором платежной системы "Мир".
Также там оказалось закрытое акционерное общество "Золотая Корона".
Согласно тексту указа, санкции против 96 юридических и 75 физических лиц ввели сроком на десять лет.
Минувшим летом Зеленский подписал указы о введении десятилетних санкций против 367 юридических лиц, в основном российских, в том числе против ВТБ, "Алросы" и "Русала". Осенью Зеленский подписал указы о введении на десять лет санкций в отношении 42 юридических и шести физических лиц из России, Китая, ОАЭ и Ирана.
Подробнее об антироссийских санкциях - в материале Зеленский подписал указы о новых антироссийских санкциях на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКитайОАЭВладимир ЗеленскийВТБсанкцииуказ
 
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