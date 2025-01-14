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Зеленский ввел санкции против оператора платежной системы "Мир"

Зеленский ввел санкции против оператора платежной системы "Мир" - 14.01.2025 Украина.ру

Зеленский ввел санкции против оператора платежной системы "Мир"

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 140 субъектов финансового сектора России. Документ опубликовали на сайте Зеленского

2025-01-14T09:40

2025-01-14T09:40

2025-01-14T10:04

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В санкционный лист, в частности, попала Национальная система платежных карт (НСПК), которая является оператором платежной системы "Мир".Также там оказалось закрытое акционерное общество "Золотая Корона".Согласно тексту указа, санкции против 96 юридических и 75 физических лиц ввели сроком на десять лет.Минувшим летом Зеленский подписал указы о введении десятилетних санкций против 367 юридических лиц, в основном российских, в том числе против ВТБ, "Алросы" и "Русала". Осенью Зеленский подписал указы о введении на десять лет санкций в отношении 42 юридических и шести физических лиц из России, Китая, ОАЭ и Ирана.Подробнее об антироссийских санкциях - в материале Зеленский подписал указы о новых антироссийских санкциях на сайте Украина.ру.

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