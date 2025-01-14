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Министр обороны Германии прибыл с необъявленным визитом в Киев — СМИ

Министр обороны Германии прибыл с необъявленным визитом в Киев — СМИ - 14.01.2025 Украина.ру

Министр обороны Германии прибыл с необъявленным визитом в Киев — СМИ

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл на переговоры в Киев. Об этом сообщает агентство DPA

2025-01-14T10:21

2025-01-14T10:21

2025-01-14T10:21

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минобороны

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"Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев на переговоры с украинским правительством с визитом, который ранее не разглашался из соображений безопасности", - говорится в материале.Ранее Писториус подтвердил, что Минобороны Германии подготовило новый пакет военной помощи Украине, который находится на согласовании в правительстве.Подробнее о вмешательстве Запада в конфликт - в материале "Западу плевать, если всю Украину расшибут в лепешку": Брутер назвал формулу поведения кураторов Киева на сайте Украина.ру.

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новости, германия, борис писториус, киев, украина, минобороны