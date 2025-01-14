Министр обороны Германии прибыл с необъявленным визитом в Киев — СМИ
© Kay Nietfeld / dpa / Global Look PressБорис Писториус
© Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press
Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл на переговоры в Киев. Об этом сообщает агентство DPA
"Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев на переговоры с украинским правительством с визитом, который ранее не разглашался из соображений безопасности", - говорится в материале.
Ранее Писториус подтвердил, что Минобороны Германии подготовило новый пакет военной помощи Украине, который находится на согласовании в правительстве.
Подробнее о вмешательстве Запада в конфликт - в материале "Западу плевать, если всю Украину расшибут в лепешку": Брутер назвал формулу поведения кураторов Киева на сайте Украина.ру.