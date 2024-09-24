ВС РФ зашли в Угледар, Зеленский сжег республиканский мост. Итоги 24 сентября на Украине - 24.09.2024 Украина.ру
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ВС РФ зашли в Угледар, Зеленский сжег республиканский мост. Итоги 24 сентября на Украине
ВС РФ зашли в Угледар, Зеленский сжег республиканский мост. Итоги 24 сентября на Украине - 24.09.2024 Украина.ру
ВС РФ зашли в Угледар, Зеленский сжег республиканский мост. Итоги 24 сентября на Украине
Украина.ру, 24.09.2024
2024-09-24T18:00
2024-09-24T18:00
эксклюзив
украина
россия
угледар
марьяна безуглая
верховная рада
госдума
владимир зеленский
дональд трамп
джо байден
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Российские военные вошли в Угледар, Владимир Зеленский продолжает путешествие по США. Дональд Трамп обещал пересмотреть отношение к нему. В России. Госдума РФ разрешила подсудимым уходить на СВО, а на Украине продают базу будущих призывников.ВС РФ зашли в восточные окраины УгледараЭту информацию во вторник, 24 сентября подтвердили украинские СМИ спустя меньше, чем через сутки после того, как стало известно об активном продвижении российских войск недалеко от города.Интересно, что как только украинская пресса написала об этом, в Киеве тут же кинулись искать оправдания потере населенного пункта.Руководитель Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко счел, что все дело в русских корректируемых авиационных бомбах.Ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки Украины, назвал в качестве причины скорой потери Угледара введение резервов из теробороны, а американское издание Forbes объявило: украинская бригада численностью две тысячи человек, "безусловно, устала" после 20 месяцев боев на угледарском выступе.Зеленский продолжает "гастроли" по СШАТем временем Владимир Зеленский продолжает свое американское "турне". Официально, он поехал представить действующему лидеру страны Джо Байдену "план победы" Киева. Неофициально - показать еще один документ, который называется "Позиция Украины относительно мирных переговоров с Российской Федерацией".Эту информацию сделал достоянием общественности бывший генпрокурор и экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко, заявив, что у Зеленского "двуходовочка".В Кремле отметили, что Россия всегда готова к диалогу, но от своих интересов отказываться не намерена, поэтому СВО закончится тогда, когда цели Москвы будут достигнуты."Вы знаете, что любая война так или иначе завершается миром. Но для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей. Как только эти цели будут достигнуты тем или иным путем, то специальная военная операция будет завершена", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Кстати, не получил сегодня Киев и разрешения на удары дальнобойным оружием по территории РФ. И это благодаря тому, что среди западных лидеров еще осталась "пара здравомыслящих", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Среди западных союзников ещё есть один-два здравых голоса, способных на трезвую оценку. Собственно, благодаря этому ещё не было разрешения на дальнобойные удары вглубь России. Мы искренне надеемся, что эту красную линию никто переходить и не станет", - сказал он.Зеленский сжег республиканский мостПосетив завод боеприпасов в Пенсильвании, Зеленский не только получил обвинение во вмешательстве в американские выборы, так как фактически агитировал на этом военном объекте за Камалу Харрис, но и снискал крайнее недовольство другого кандидата на главное кресло страны - Дональда Трампа."Я думаю, что [Зеленский] - величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов", - сказал Трамп, выразив удивление просьбам лидера киевского режима об оказании помощи в сфере безопасности.Еще более хлесткой оказалась реакция на поведение Зеленского в США у сына экс-главы государства Дональда Трампа-младшего."Итак, иностранный лидер, получивший миллиарды долларов финансирования от американских налогоплательщиков, приехал в нашу страну и имеет наглость ругать кандидата республиканской партии на пост президента? И он делает это сразу после того, как проукраинский фанатик пытался убить моего отца? Какой позор!" - написал сын Трампа в своих соцсетях.Результат истории - ожидавшаяся встреча Зеленского и Трампа в США оказалась под вопросом. Об этом сообщило издание Reuters."Хотя на прошлой неделе Трамп заявил, что он "вероятно" встретится с Зеленским, когда тот будет в стране, встреча не была назначена", - говорится в публикации.Госдума РФ разрешила подсудимым уходить на СВОГД РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроекты, позволяющие подсудимым заключать контракт с Министерством обороны на этапе рассмотрения дела в суде.Первый документ предусматривает, что отдельные категории обвиняемых смогут поменять камеру на службу в зоне СВО, причем принять это решение можно будет уже после того, как прокурор передал уголовное дело против них в суд. Важное уточнение - эта норма будет действовать в период мобилизации, военного положения и в военное время некоторые категории.Авторы этой инициативы - главы комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и по госстроительству Павел Крашенинников, а также глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Второй законопроект внес в Госдуму Верховный суд. Этот документ освободит от уголовной ответственности тех, кто проходит военную службу или заключил контракт. Здесь пока речь идет о стадии судопроизводства, однако есть предложение распространить эту норму на осужденных, чей приговор еще не вступил в законную силу.Почем информация о будущих боевиках Зеленского?На Украине набирают обороты скандалы вокруг мобилизации. Накануне спорили об отсутствии четких сроков прибывания призывников на фронте и из-за набора в ряды ВСУ ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.Во вторник, 24 сентября, в сети появились сообщения о том, что неизвестные предлагают к покупке базу украинских призывников в возрасте от 18 до 25 лет. То есть список тех, кого киевский режим только собирается призвать на фронт."Неизвестные просят три тысячи евро (почти 310 тысяч рублей) "или что-нибудь интересное" за 678 тысяч строк данных будущих призывников. В списках указаны ФИО, даты рождения, адреса, номера и другие сведения о них", - уточнили РИА Новости.Об этих и других событиях читайте в материалах Украина.ру: Наполеоновские планы Зеленского: что его ждет в США, Очередной польско-украинский скандал. Почему президент Польши заговорил о роли украинцев в СС и Холокосте и Хроника энергетической войны: Проблемы ЕС без газа из России, водорода из Норвегии не будет, выгоды Индии.
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Сергей Зуев
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Украина.ру
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4.7
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эксклюзив, украина, россия, угледар, марьяна безуглая, верховная рада, госдума, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, украина.ру, переговоры, призыв, мобилизация
Эксклюзив, Украина, Россия, Угледар, Марьяна Безуглая, Верховная Рада, Госдума, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джо Байден, Украина.ру, переговоры, призыв, мобилизация

ВС РФ зашли в Угледар, Зеленский сжег республиканский мост. Итоги 24 сентября на Украине

18:00 24.09.2024
 
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Сергей Зуев
Все материалы
Российские военные вошли в Угледар, Владимир Зеленский продолжает путешествие по США. Дональд Трамп обещал пересмотреть отношение к нему. В России. Госдума РФ разрешила подсудимым уходить на СВО, а на Украине продают базу будущих призывников.
ВС РФ зашли в восточные окраины Угледара
Эту информацию во вторник, 24 сентября подтвердили украинские СМИ спустя меньше, чем через сутки после того, как стало известно об активном продвижении российских войск недалеко от города.
Интересно, что как только украинская пресса написала об этом, в Киеве тут же кинулись искать оправдания потере населенного пункта.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко счел, что все дело в русских корректируемых авиационных бомбах.
Ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки Украины, назвал в качестве причины скорой потери Угледара введение резервов из теробороны, а американское издание Forbes объявило: украинская бригада численностью две тысячи человек, "безусловно, устала" после 20 месяцев боев на угледарском выступе.
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
15:30
ВС РФ только зашли в Угледар, а в Киеве уже придумывают оправдание ВСУРоссийские военные зашли в восточные окраины Угледара. Не прошло и пары часов после сообщения об этом, как противник начал искать отправдания своему уже очевидному провалу
Зеленский продолжает "гастроли" по США
Тем временем Владимир Зеленский продолжает свое американское "турне". Официально, он поехал представить действующему лидеру страны Джо Байдену "план победы" Киева. Неофициально - показать еще один документ, который называется "Позиция Украины относительно мирных переговоров с Российской Федерацией".
Эту информацию сделал достоянием общественности бывший генпрокурор и экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко, заявив, что у Зеленского "двуходовочка".
В Кремле отметили, что Россия всегда готова к диалогу, но от своих интересов отказываться не намерена, поэтому СВО закончится тогда, когда цели Москвы будут достигнуты.
"Вы знаете, что любая война так или иначе завершается миром. Но для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей. Как только эти цели будут достигнуты тем или иным путем, то специальная военная операция будет завершена", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Кстати, не получил сегодня Киев и разрешения на удары дальнобойным оружием по территории РФ. И это благодаря тому, что среди западных лидеров еще осталась "пара здравомыслящих", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Среди западных союзников ещё есть один-два здравых голоса, способных на трезвую оценку. Собственно, благодаря этому ещё не было разрешения на дальнобойные удары вглубь России. Мы искренне надеемся, что эту красную линию никто переходить и не станет", - сказал он.
12:48
Абсолютно безальтернативным: в Кремле отреагировали на слова Зеленского о завершении конфликтаСВО закончится только тогда, когда Россия достигнет поставленных целей. Таким образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 24 сентября отреагировал на заявление Владимира Зеленского о том, что конец конфликта близок
Зеленский сжег республиканский мост
Посетив завод боеприпасов в Пенсильвании, Зеленский не только получил обвинение во вмешательстве в американские выборы, так как фактически агитировал на этом военном объекте за Камалу Харрис, но и снискал крайнее недовольство другого кандидата на главное кресло страны - Дональда Трампа.
"Я думаю, что [Зеленский] - величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов", - сказал Трамп, выразив удивление просьбам лидера киевского режима об оказании помощи в сфере безопасности.
Еще более хлесткой оказалась реакция на поведение Зеленского в США у сына экс-главы государства Дональда Трампа-младшего.
"Итак, иностранный лидер, получивший миллиарды долларов финансирования от американских налогоплательщиков, приехал в нашу страну и имеет наглость ругать кандидата республиканской партии на пост президента? И он делает это сразу после того, как проукраинский фанатик пытался убить моего отца? Какой позор!" - написал сын Трампа в своих соцсетях.
Результат истории - ожидавшаяся встреча Зеленского и Трампа в США оказалась под вопросом. Об этом сообщило издание Reuters.
"Хотя на прошлой неделе Трамп заявил, что он "вероятно" встретится с Зеленским, когда тот будет в стране, встреча не была назначена", - говорится в публикации.
- РИА Новости, 1920, 24.09.2024
09:44
"Величайший продавец в истории": Трамп заявил, что отношение к Зеленскому и Киеву нужно пересмотретьВладимир Зеленский - "величайший продавец в истории", так как умудряется максимально дорого продавать то, что не выгодно покупателю. Это значит, что политику в отношении Киева нужно пересмотреть. Такое заявление во время митинга в Пенсильвании сделал кандидат в президенты США Дональд Трамп. Его слова процитировало американское агентство Bloomberg
Госдума РФ разрешила подсудимым уходить на СВО
ГД РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроекты, позволяющие подсудимым заключать контракт с Министерством обороны на этапе рассмотрения дела в суде.
Первый документ предусматривает, что отдельные категории обвиняемых смогут поменять камеру на службу в зоне СВО, причем принять это решение можно будет уже после того, как прокурор передал уголовное дело против них в суд. Важное уточнение - эта норма будет действовать в период мобилизации, военного положения и в военное время некоторые категории.
Авторы этой инициативы - главы комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и по госстроительству Павел Крашенинников, а также глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Второй законопроект внес в Госдуму Верховный суд. Этот документ освободит от уголовной ответственности тех, кто проходит военную службу или заключил контракт. Здесь пока речь идет о стадии судопроизводства, однако есть предложение распространить эту норму на осужденных, чей приговор еще не вступил в законную силу.
Боевая работа расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
14:21
Госдума РФ разрешила подсудимым служить по контрактуГосдума приняла во втором и третьем чтениях законопроекты, позволяющие подсудимым заключать контракт с Министерством обороны на этапе рассмотрения дела в суде
Почем информация о будущих боевиках Зеленского?
На Украине набирают обороты скандалы вокруг мобилизации. Накануне спорили об отсутствии четких сроков прибывания призывников на фронте и из-за набора в ряды ВСУ ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.
Во вторник, 24 сентября, в сети появились сообщения о том, что неизвестные предлагают к покупке базу украинских призывников в возрасте от 18 до 25 лет. То есть список тех, кого киевский режим только собирается призвать на фронт.
"Неизвестные просят три тысячи евро (почти 310 тысяч рублей) "или что-нибудь интересное" за 678 тысяч строк данных будущих призывников. В списках указаны ФИО, даты рождения, адреса, номера и другие сведения о них", - уточнили РИА Новости.
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
14:52
За деньги или "что-то интересное": в интернете продают базу будущих украинских призывниковБаза украинских призывников в возрасте от 18 до 25 лет появилась в продаже на одном из форумов в интернете на фоне обещаний Киева не призывать молодежь. Об этом 24 сентября написало агентство РИА Новости.
Об этих и других событиях читайте в материалах Украина.ру: Наполеоновские планы Зеленского: что его ждет в США, Очередной польско-украинский скандал. Почему президент Польши заговорил о роли украинцев в СС и Холокосте и Хроника энергетической войны: Проблемы ЕС без газа из России, водорода из Норвегии не будет, выгоды Индии.
 
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18:04Угледар накануне падения. После мощного авиаудара по ВСУ в город вошли российские штурмовики
18:00ВС РФ зашли в Угледар, Зеленский сжег республиканский мост. Итоги 24 сентября на Украине
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17:52Военный эксперт Андрей Клинцевич: ВСУ сдадут Угледар после возвращения Зеленского из США
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15:30ВС РФ только зашли в Угледар, а в Киеве уже придумывают оправдание ВСУ
15:02Из русофобов в некрофилы. Украинские сволочи-неонацисты обживаются в аду
14:52За деньги или "что-то интересное": в интернете продают базу будущих украинских призывников
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