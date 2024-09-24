https://ukraina.ru/20240924/1057647890.html

Очередной польско-украинский скандал. Почему президент Польши заговорил о роли украинцев в СС и Холокосте

Очередной польско-украинский скандал. Почему президент Польши заговорил о роли украинцев в СС и Холокосте - 24.09.2024 Украина.ру

Очередной польско-украинский скандал. Почему президент Польши заговорил о роли украинцев в СС и Холокосте

Во время пребывания Владимира Зеленского в США президент Польши Анджей Дуда напомнил, что украинские националисты сотрудничали с Гитлером, служили в СС и были соучастниками Холокоста.

2024-09-24T13:19

2024-09-24T13:19

2024-09-24T13:19

польша

украина

киев

сикорский

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Вечером в понедельник, 23 сентября, президент Польши Анджей Дуда, который находится в США с целью участия в Генеральной ассамблее ООН, дал большое интервью польскому телеканалу Polsat News. Глава польского государства впервые назвал украинских националистов во главе со Степаном Бандерой де-факто властями Украины во время Второй мировой войны, и напомнил об их сотрудничестве с Адольфом Гитлером, соучастии в Холокосте, а также об украинских подразделениях СС.Отвечая на вопрос журналистки о том, являются ли ныне польско-украинские отношения напряжёнными, в чём главную роль играет проблема "Волынской резни" поляков, Дуда заявил:Президент Польши также заявил, что ныне за польско-украинские отношения "в огромной части" несут ответственность правительство Польши и лично глава МИД Радослав Сикорский, и раскритиковал министра обороны страны Владислава Косиняка-Камыша, который в конце июля 2024 года заявил, что Варшава не сможет согласиться на вступление Украины в ЕС до тех пор, пока страны не завершат споры вокруг событий на Волыни в годы Второй мировой войны."Если кто-то говорит в связи с этим, что он собирается заблокировать доступ Украины в Европейский Союз, то тем самым он вписывается в политику Владимира Путина. Ну, я не знаю, является ли это намерением тех, кто сейчас у власти", – отметил Анджей Дуда. Последнее заявление поражает своим лицемерием, потому что ещё в 2017 году ни кто иной, как Ярослав Качинький, лидер партии "Право и Справедливость", выдвиженцем которой является Дуда, публично настаивал: "С Бандерой Украина в ЕС не войдёт".Стоит также отметить, что критика в адрес Радослава Сикорского в вопросе "Волынской резни" скорее пойдёт ему на пользу, поскольку глава МИД Польши на днях пошёл из-за этого на открытую стычку лично с Владимиром Зеленским. Напомню, на закрытой встрече в Киеве десять дней назад президент Украины безапелляционно заявил, что Польша придает значение этому факту истории только из-за своей внутренней политики, и не должна возвращаться к этому вопросу. Сикорский же резко ответил, что Украина должна относиться к эксгумациям и захоронениям польских жертв как к христианскому жесту."По сообщениям, полученным от участников встречи, в какой-то момент атмосфера была настолько напряжённой, что её можно было даже назвать стычкой", – описывал происходящее польский портал Onet.pl. Это же издание через несколько дней сообщило, что МИД Польши планирует использовать евроинтеграционные стремления Украины как инструмент давления на Киев после того, как в январе 2025 года Польша возьмет на себя полугодовое председательство в Совете ЕС.Анонимный представитель польского дипломатического ведомства сказал изданию, что вопрос Волыни сейчас является "главным и, в принципе, единственным требованием" Варшавы. "Сикорский убеждал Зеленского урегулировать исторические вопросы с Польшей сейчас, поскольку он заплатит за них меньшую цену, чем во время переговоров о вступлении. Это не дошло до Зеленского", – цитировал дипломата Onet.pl.С другой стороны, с Радославом Сикорским связано ещё несколько скандалов в польско-украинских отношениях, где глава МИД Польши выглядел, мягко говоря, несостоятельно. Так, в конце августа 2024 года в его присутствии тогдашний глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал часть Польши, где в 1947 году осуществлялась направленная против УПА* Операция "Висла", "украинскими территориями". Кроме того, Кулеба сравнил Операцию "Висла", в ходе которой погибло около 200 человек, с "Волынской резнёй", где число жертв среди мирных поляков превысило 100 тысяч. Сикорский при этих словах просто промолчал, и весьма мягко отреагировал лишь на следующий день.В начале сентября Сикорский стал предметом насмешек польских СМИ, когда оказалось, что так называемый "Украинский легион", который Киев планировал создать из находящихся в Польше украинских мужчин, до сих пор остаётся на бумаге и в него не записался ни один человек. При этом глава МИД Польши ещё 11 июля заявил, что для вступления в ряды легиона зарегистрировались уже несколько тысяч украинцев. Однако впоследствии выяснилось, что министра или "дезинформировали", или сработал "испорченный телефон".А на прошлой неделе команда Радослава Сикорского сообщила агентству "Интерфакс-Украина" подробности выступления политика на одной из неформальных дискуссий в рамках недавней конференции "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве. На ней Сикорский заявил, что Россия и Украина не договорятся относительно Крыма, и предложил отложить вопрос принадлежности полуострова на 20 лет, передав его под мандат ООН с целью подготовки "честного референдума". В ответ на истерику МИД Украины Сикорский отметил, что "на конференции состоялась гипотетическая дискуссия среди экспертов в режиме off the record, где мы рассматривали, как реализовать предложения самого президента Зеленского, о том, как вернуть Крым".Одним словом, проблемы и скандалы в польско-украинских отношениях растут как снежный ком. Обслуживающий Офис президента Украины политолог Владимир Фесенко считает: всё дело в том, что "поляки видят в нас конкурентов, и сейчас их позиция в отношении Украины намного более конфронтационная, чем, например, позиция Румынии…""Были надежды на правительство Туска, что будет меньше конфликтов, больше конструктива, но, к сожалению, не оправдалось. Польские коллеги обращают внимание, что позиция Туска в значительной мере обусловлена внутриполитической ситуацией. Например, тема, которая удивила многих на Украине, потому что этого можно было ожидать от предыдущего правительства, но не от Туска, это активное продвижение темы эксгумации жертв Волынской трагедии", – заявил Фесенко в эфире киевского "Радио НВ".Таким образом, Дуда, который представляет оппозиционный правительству Польши политический лагерь, просто поднимает ставки, и вводит в актуальную общественную дискуссию не только "Волынскую резню", но и другие аспекты деятельности героизируемых ныне Киевом украинских националистов – коллаборационизм с нацистами, службу в СС, соучастие в Холокосте.А что подобные заявления сделаны в момент пребывания Владимира Зеленского в США с крайне важным для него визитом – так Анджей Дуда всё же в первую очередь польский политик, а не "слуга украинского народа", как назвал власти Польши спикер МИД этой страны Лукаш Ясина весной 2022 года.Более подробно о планах Польши в отношении Украины и России - в статье Ростислава Ищенко "Мирный план Сикорского"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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польша, украина, киев, сикорский, анджей дуда, владимир зеленский, мид, сс, ес, эксклюзив