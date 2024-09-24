Наполеоновские планы Зеленского: что его ждет в США - 24.09.2024 Украина.ру
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Наполеоновские планы Зеленского: что его ждет в США
Наполеоновские планы Зеленского: что его ждет в США - 24.09.2024 Украина.ру
Наполеоновские планы Зеленского: что его ждет в США
Зеленский прибыл в США. В повестке дня: интервью американским СМИ, встречи с лоббистами, посещение оружейного предприятия в Пенсильвании и как итог – встреча с Байденом
2024-09-24T15:44
2024-09-24T17:06
эксклюзив
сша
владимир зеленский
украина
россия
джо байден
камала харрис
вооруженные силы украины
оон
эксперты
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Зеленский приехал с собственным "планом победы", который еще недавно назывался "планом мира". Заметно усилились акценты в риторике: он фактически в ультимативной форме требует от американского истеблишмента вмешаться в конфликт с Россией, и сделать это не мешкая. Украинский президент успел походя раскритиковать мирный план Трампа - Вэнса, заскочил в колеблющийся штат Пенсильванию - и это накануне президентских выборов в США.Всё турне Зеленского очень похоже на предвыборный политтехнологический инструмент, который разыгрывают демократы. Но не только они. Жонглируя перед своими избирателями темами ядерного апокалипсиса и начала Третьей мировой войны, и республиканцы, и демократы вышли на новый уровень политического экшена. И, конечно, профессиональный актер Зеленский, который сейчас выступает в амплуа президента Украины, как никто лучше подходит в этом сценарии на главную роль. Эксперты на своих страницах в соцсетях проанализировали первые итоги визита лидера киевского режима в США и поделились своими наблюдениями.Публицист Анатолий НесмиянПлан Зеленского, а если точнее, то план Британии/США, - это продолжение боевых действий. Зеленский уже показал, что не является политиком, так как оказался неспособен просчитывать последовательность событий на короткой и средней дистанции. Государственный деятель, который смотрит на дальнюю перспективу, из него тоже неважный. Бывают ситуации (а сегодня именно такая ситуация), когда выгоднее пойти на прекращение боевых действий с очевидным и несомненным текущим проигрышем для себя, дав противнику победу, которая таковой не является, а значит - мир будет ослаблять его гораздо быстрее, чем формально проигравшего. Это сложный выбор, непростое моделирование и очень высокая степень личного мужества. Однако у Зеленского этого не просматривается нигде. Политолог Алексей ЧеснаковЖурналисты и эксперты из огромного интервью Зеленского TheNewYorker выцепили лишь несколько тезисов относительно его скорой встречи с Байденом и обсуждения "плана войны", разработанного Киевом. Однако если ознакомиться со всем текстом, то становится очевиден тот факт, что это не просто интервью, это настоящий психологический портрет президента Украины, который спустя два с половиной года конфликта с Россией предстает перед зрителем в образе отчаявшегося актера, которого не устраивает финал киноленты.Ресентимент. На протяжении всего интервью в словах Зеленского сквозит тотальная обида на Запад. Сначала Запад не поддержал Украину должным образом до начала конфликта. Затем Запад медлил с поставками, теперь Запад не хочет снимать ограничения на удары вглубь России. "Я говорил нашим партнерам: если Украина будет очень сильной, ничего не случится. Они не послушали. С тех пор все они признали, что я был прав", - заявляет Зеленский.Инфантильность. Зеленский прямо пытается возложить ответственность за украинские жертвы на Запад. Ради приличия, конечно, делается поправка, что Байден волен самостоятельно принимать решения. Однако в случае отказа "это будет означать, что Байден не хочет заканчивать войну таким образом, чтобы лишить Россию победы. И в итоге мы получим очень долгую войну — невозможную, изматывающую ситуацию, в которой погибнет огромное количество людей", - заявляет Зеленский.Наивность. Далее Зеленский открыто признается, что у него нет долгосрочных планов ведения боевых действий, президент Украины живет одним днем. Комментируя провокацию ВСУ в Курской области, Зеленский указывает на безвыходность положения ВСУ: "Конечно, вы вправе задаться вопросом, войдет ли эта акция в историю как успех или провал. Судить об этом пока рано. Но я не озабочен историческими успехами. Я сосредоточен на сегодняшнем дне", - заявляет он.Авторитарность. В заключение Зеленский признает, что его решения не обсуждаются, они носят директивный характер: "возможно, я стал менее эмоциональным. На это просто нет времени. Так же как нет времени на рассуждения и споры. У меня есть возможность размышлять вслух только во время интервью. Со своими подчиненными и коллегами по правительству я этого не делаю. Если бы я сидел и обдумывал каждое решение в течение часа, то смог бы принимать только два-три решения в день. Но мне приходится принимать двадцать или тридцать", - заявляет он.Самозванство. Последняя, но немаловажная деталь интервью – это то, с кем сам себя сравнивает Зеленский. Журналист напоминает, что многие сравнивают Зеленского с Черчиллем, а сам он предпочитает сравнения с Чаплиным. И Зеленский снова подтверждает это, но как: "Чаплин обладал несомненным талантом рассказывать историю, находить способ достучаться до людей. Он не просто передавал какие-то факты и цифры — он использовал язык кино для создания эмоционального повествования", - заявляет Зеленский. То есть спустя пять лет в роли президента Зеленский продолжает оставаться в душе актером. Актером, который сейчас в отчаянии врывается к американскому режиссеру-сценаристу с требованием переписать финал его арки. Режиссер-сценарист тем временем уходит на пенсию, съемки картины превратились в производственный ад, а продюсеры уже готовятся фиксировать убытки.Журналист Валентин БогдановЗеленский на самолете, предоставленном президентом-демократом, за 43 дня до выборов летит в ключевой колеблющийся штат Пенсильвания, где по совпадению еще и проживает вторая крупнейшая община украинцев в Америке. Зеленский разносит мирный план для Украины, озвученный кандидатом в вице-президенты США от республиканской партии Джей Ди Вэнсом. Зеленский делает это на страницах одного из самых либеральных изданий в стране (буквально рупоров демпартии) - в журнале New Yorker. Представьте, что Лавров по прилете в Нью-Йорк на ГА ООН первым делом едет на Брайтон-Бич, предварительно пообщавшись с Breitbart и покритиковал Байдена и Харрис. Но это, конечно, не вмешательство в выборы. Вы что?Киевский политтехнолог Карл ВолохДоговор о прекращении огня (что-то более серьезное пока невозможно) между Украиной и Россией не может не быть очень болезненным компромиссом для обеих сторон. Для нас – потому что придется принять по меньшей мере временную потерю суверенитета над частью территории. Для московитов - ибо это сильно пошатнет миф о непобедимости, лежащий в основе тамошнего общественного договора. Такого рода компромиссы достигаются только на трудных переговорах за закрытыми дверями и становятся известны только тогда, когда все детали сторонами согласованы. Заведомые фикции пиарной направленности (например, мирные конференции и планы мира имени Зеленского) с этой точки зрения не просто бессмысленны, но и очень вредны, так как реальную работу по прекращению войны и ежедневных смертей они исключают. Циничные подонки просто нашли (как им кажется) способ перебросить вину за неуспех на Запад, "не поддержавший" наполеоновские планы Величайшего. Ну и как не воспользоваться возможностью в очередной раз попозировать во вспышках мировых софитов?Ещё на эту тему: Константинов дал Зеленскому остроумный совет по выпрашиванию помощи у США
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Виктория Титова
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эксклюзив, сша, владимир зеленский, украина, россия, джо байден, камала харрис, вооруженные силы украины, оон, эксперты, соцсети
Эксклюзив, США, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Джо Байден, Камала Харрис, Вооруженные силы Украины, ООН, эксперты, соцсети

Наполеоновские планы Зеленского: что его ждет в США

15:44 24.09.2024 (обновлено: 17:06 24.09.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Зеленский прибыл в США. В повестке дня: интервью американским СМИ, встречи с лоббистами, посещение оружейного предприятия в Пенсильвании и как итог – встреча с Байденом
Зеленский приехал с собственным "планом победы", который еще недавно назывался "планом мира". Заметно усилились акценты в риторике: он фактически в ультимативной форме требует от американского истеблишмента вмешаться в конфликт с Россией, и сделать это не мешкая. Украинский президент успел походя раскритиковать мирный план Трампа - Вэнса, заскочил в колеблющийся штат Пенсильванию - и это накануне президентских выборов в США.
Всё турне Зеленского очень похоже на предвыборный политтехнологический инструмент, который разыгрывают демократы. Но не только они. Жонглируя перед своими избирателями темами ядерного апокалипсиса и начала Третьей мировой войны, и республиканцы, и демократы вышли на новый уровень политического экшена. И, конечно, профессиональный актер Зеленский, который сейчас выступает в амплуа президента Украины, как никто лучше подходит в этом сценарии на главную роль.
Эксперты на своих страницах в соцсетях проанализировали первые итоги визита лидера киевского режима в США и поделились своими наблюдениями.
Публицист Анатолий Несмиян
План Зеленского, а если точнее, то план Британии/США, - это продолжение боевых действий.
Зеленский уже показал, что не является политиком, так как оказался неспособен просчитывать последовательность событий на короткой и средней дистанции. Государственный деятель, который смотрит на дальнюю перспективу, из него тоже неважный.
Бывают ситуации (а сегодня именно такая ситуация), когда выгоднее пойти на прекращение боевых действий с очевидным и несомненным текущим проигрышем для себя, дав противнику победу, которая таковой не является, а значит - мир будет ослаблять его гораздо быстрее, чем формально проигравшего. Это сложный выбор, непростое моделирование и очень высокая степень личного мужества. Однако у Зеленского этого не просматривается нигде.
Политолог Алексей Чеснаков
Журналисты и эксперты из огромного интервью Зеленского TheNewYorker выцепили лишь несколько тезисов относительно его скорой встречи с Байденом и обсуждения "плана войны", разработанного Киевом. Однако если ознакомиться со всем текстом, то становится очевиден тот факт, что это не просто интервью, это настоящий психологический портрет президента Украины, который спустя два с половиной года конфликта с Россией предстает перед зрителем в образе отчаявшегося актера, которого не устраивает финал киноленты.
Ресентимент. На протяжении всего интервью в словах Зеленского сквозит тотальная обида на Запад. Сначала Запад не поддержал Украину должным образом до начала конфликта. Затем Запад медлил с поставками, теперь Запад не хочет снимать ограничения на удары вглубь России. "Я говорил нашим партнерам: если Украина будет очень сильной, ничего не случится. Они не послушали. С тех пор все они признали, что я был прав", - заявляет Зеленский.
Владимир Зеленский
11:14
Запутался в показаниях: Зеленский озвучил новый прогноз по срокам завершения конфликтаПо итогам встречи с двухпартийной делегацией американского Конгресса Владимир Зеленский озвучил новые сроки окончания конфликта на Украине, которые не совпадают с теми, что он называл буквально несколько дней назад. Об этом 24 сентября сообщило украинское издание "Страна.ua"
Инфантильность. Зеленский прямо пытается возложить ответственность за украинские жертвы на Запад. Ради приличия, конечно, делается поправка, что Байден волен самостоятельно принимать решения. Однако в случае отказа "это будет означать, что Байден не хочет заканчивать войну таким образом, чтобы лишить Россию победы. И в итоге мы получим очень долгую войну — невозможную, изматывающую ситуацию, в которой погибнет огромное количество людей", - заявляет Зеленский.
Наивность. Далее Зеленский открыто признается, что у него нет долгосрочных планов ведения боевых действий, президент Украины живет одним днем. Комментируя провокацию ВСУ в Курской области, Зеленский указывает на безвыходность положения ВСУ: "Конечно, вы вправе задаться вопросом, войдет ли эта акция в историю как успех или провал. Судить об этом пока рано. Но я не озабочен историческими успехами. Я сосредоточен на сегодняшнем дне", - заявляет он.
Авторитарность. В заключение Зеленский признает, что его решения не обсуждаются, они носят директивный характер: "возможно, я стал менее эмоциональным. На это просто нет времени. Так же как нет времени на рассуждения и споры. У меня есть возможность размышлять вслух только во время интервью. Со своими подчиненными и коллегами по правительству я этого не делаю. Если бы я сидел и обдумывал каждое решение в течение часа, то смог бы принимать только два-три решения в день. Но мне приходится принимать двадцать или тридцать", - заявляет он.
Самозванство. Последняя, но немаловажная деталь интервью – это то, с кем сам себя сравнивает Зеленский. Журналист напоминает, что многие сравнивают Зеленского с Черчиллем, а сам он предпочитает сравнения с Чаплиным. И Зеленский снова подтверждает это, но как: "Чаплин обладал несомненным талантом рассказывать историю, находить способ достучаться до людей. Он не просто передавал какие-то факты и цифры — он использовал язык кино для создания эмоционального повествования", - заявляет Зеленский.
То есть спустя пять лет в роли президента Зеленский продолжает оставаться в душе актером. Актером, который сейчас в отчаянии врывается к американскому режиссеру-сценаристу с требованием переписать финал его арки. Режиссер-сценарист тем временем уходит на пенсию, съемки картины превратились в производственный ад, а продюсеры уже готовятся фиксировать убытки.
Журналист Валентин Богданов
Зеленский на самолете, предоставленном президентом-демократом, за 43 дня до выборов летит в ключевой колеблющийся штат Пенсильвания, где по совпадению еще и проживает вторая крупнейшая община украинцев в Америке. Зеленский разносит мирный план для Украины, озвученный кандидатом в вице-президенты США от республиканской партии Джей Ди Вэнсом. Зеленский делает это на страницах одного из самых либеральных изданий в стране (буквально рупоров демпартии) - в журнале New Yorker. Представьте, что Лавров по прилете в Нью-Йорк на ГА ООН первым делом едет на Брайтон-Бич, предварительно пообщавшись с Breitbart и покритиковал Байдена и Харрис. Но это, конечно, не вмешательство в выборы. Вы что?
Киевский политтехнолог Карл Волох
Договор о прекращении огня (что-то более серьезное пока невозможно) между Украиной и Россией не может не быть очень болезненным компромиссом для обеих сторон. Для нас – потому что придется принять по меньшей мере временную потерю суверенитета над частью территории. Для московитов - ибо это сильно пошатнет миф о непобедимости, лежащий в основе тамошнего общественного договора.
Такого рода компромиссы достигаются только на трудных переговорах за закрытыми дверями и становятся известны только тогда, когда все детали сторонами согласованы. Заведомые фикции пиарной направленности (например, мирные конференции и планы мира имени Зеленского) с этой точки зрения не просто бессмысленны, но и очень вредны, так как реальную работу по прекращению войны и ежедневных смертей они исключают.
Циничные подонки просто нашли (как им кажется) способ перебросить вину за неуспех на Запад, "не поддержавший" наполеоновские планы Величайшего. Ну и как не воспользоваться возможностью в очередной раз попозировать во вспышках мировых софитов?
Ещё на эту тему: Константинов дал Зеленскому остроумный совет по выпрашиванию помощи у США
 
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