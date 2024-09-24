https://ukraina.ru/20240924/1057654123.html

Наполеоновские планы Зеленского: что его ждет в США

Наполеоновские планы Зеленского: что его ждет в США - 24.09.2024 Украина.ру

Наполеоновские планы Зеленского: что его ждет в США

Зеленский прибыл в США. В повестке дня: интервью американским СМИ, встречи с лоббистами, посещение оружейного предприятия в Пенсильвании и как итог – встреча с Байденом

2024-09-24T15:44

2024-09-24T15:44

2024-09-24T17:06

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Зеленский приехал с собственным "планом победы", который еще недавно назывался "планом мира". Заметно усилились акценты в риторике: он фактически в ультимативной форме требует от американского истеблишмента вмешаться в конфликт с Россией, и сделать это не мешкая. Украинский президент успел походя раскритиковать мирный план Трампа - Вэнса, заскочил в колеблющийся штат Пенсильванию - и это накануне президентских выборов в США.Всё турне Зеленского очень похоже на предвыборный политтехнологический инструмент, который разыгрывают демократы. Но не только они. Жонглируя перед своими избирателями темами ядерного апокалипсиса и начала Третьей мировой войны, и республиканцы, и демократы вышли на новый уровень политического экшена. И, конечно, профессиональный актер Зеленский, который сейчас выступает в амплуа президента Украины, как никто лучше подходит в этом сценарии на главную роль. Эксперты на своих страницах в соцсетях проанализировали первые итоги визита лидера киевского режима в США и поделились своими наблюдениями.Публицист Анатолий НесмиянПлан Зеленского, а если точнее, то план Британии/США, - это продолжение боевых действий. Зеленский уже показал, что не является политиком, так как оказался неспособен просчитывать последовательность событий на короткой и средней дистанции. Государственный деятель, который смотрит на дальнюю перспективу, из него тоже неважный. Бывают ситуации (а сегодня именно такая ситуация), когда выгоднее пойти на прекращение боевых действий с очевидным и несомненным текущим проигрышем для себя, дав противнику победу, которая таковой не является, а значит - мир будет ослаблять его гораздо быстрее, чем формально проигравшего. Это сложный выбор, непростое моделирование и очень высокая степень личного мужества. Однако у Зеленского этого не просматривается нигде. Политолог Алексей ЧеснаковЖурналисты и эксперты из огромного интервью Зеленского TheNewYorker выцепили лишь несколько тезисов относительно его скорой встречи с Байденом и обсуждения "плана войны", разработанного Киевом. Однако если ознакомиться со всем текстом, то становится очевиден тот факт, что это не просто интервью, это настоящий психологический портрет президента Украины, который спустя два с половиной года конфликта с Россией предстает перед зрителем в образе отчаявшегося актера, которого не устраивает финал киноленты.Ресентимент. На протяжении всего интервью в словах Зеленского сквозит тотальная обида на Запад. Сначала Запад не поддержал Украину должным образом до начала конфликта. Затем Запад медлил с поставками, теперь Запад не хочет снимать ограничения на удары вглубь России. "Я говорил нашим партнерам: если Украина будет очень сильной, ничего не случится. Они не послушали. С тех пор все они признали, что я был прав", - заявляет Зеленский.Инфантильность. Зеленский прямо пытается возложить ответственность за украинские жертвы на Запад. Ради приличия, конечно, делается поправка, что Байден волен самостоятельно принимать решения. Однако в случае отказа "это будет означать, что Байден не хочет заканчивать войну таким образом, чтобы лишить Россию победы. И в итоге мы получим очень долгую войну — невозможную, изматывающую ситуацию, в которой погибнет огромное количество людей", - заявляет Зеленский.Наивность. Далее Зеленский открыто признается, что у него нет долгосрочных планов ведения боевых действий, президент Украины живет одним днем. Комментируя провокацию ВСУ в Курской области, Зеленский указывает на безвыходность положения ВСУ: "Конечно, вы вправе задаться вопросом, войдет ли эта акция в историю как успех или провал. Судить об этом пока рано. Но я не озабочен историческими успехами. Я сосредоточен на сегодняшнем дне", - заявляет он.Авторитарность. В заключение Зеленский признает, что его решения не обсуждаются, они носят директивный характер: "возможно, я стал менее эмоциональным. На это просто нет времени. Так же как нет времени на рассуждения и споры. У меня есть возможность размышлять вслух только во время интервью. Со своими подчиненными и коллегами по правительству я этого не делаю. Если бы я сидел и обдумывал каждое решение в течение часа, то смог бы принимать только два-три решения в день. Но мне приходится принимать двадцать или тридцать", - заявляет он.Самозванство. Последняя, но немаловажная деталь интервью – это то, с кем сам себя сравнивает Зеленский. Журналист напоминает, что многие сравнивают Зеленского с Черчиллем, а сам он предпочитает сравнения с Чаплиным. И Зеленский снова подтверждает это, но как: "Чаплин обладал несомненным талантом рассказывать историю, находить способ достучаться до людей. Он не просто передавал какие-то факты и цифры — он использовал язык кино для создания эмоционального повествования", - заявляет Зеленский. То есть спустя пять лет в роли президента Зеленский продолжает оставаться в душе актером. Актером, который сейчас в отчаянии врывается к американскому режиссеру-сценаристу с требованием переписать финал его арки. Режиссер-сценарист тем временем уходит на пенсию, съемки картины превратились в производственный ад, а продюсеры уже готовятся фиксировать убытки.Журналист Валентин БогдановЗеленский на самолете, предоставленном президентом-демократом, за 43 дня до выборов летит в ключевой колеблющийся штат Пенсильвания, где по совпадению еще и проживает вторая крупнейшая община украинцев в Америке. Зеленский разносит мирный план для Украины, озвученный кандидатом в вице-президенты США от республиканской партии Джей Ди Вэнсом. Зеленский делает это на страницах одного из самых либеральных изданий в стране (буквально рупоров демпартии) - в журнале New Yorker. Представьте, что Лавров по прилете в Нью-Йорк на ГА ООН первым делом едет на Брайтон-Бич, предварительно пообщавшись с Breitbart и покритиковал Байдена и Харрис. Но это, конечно, не вмешательство в выборы. Вы что?Киевский политтехнолог Карл ВолохДоговор о прекращении огня (что-то более серьезное пока невозможно) между Украиной и Россией не может не быть очень болезненным компромиссом для обеих сторон. Для нас – потому что придется принять по меньшей мере временную потерю суверенитета над частью территории. Для московитов - ибо это сильно пошатнет миф о непобедимости, лежащий в основе тамошнего общественного договора. Такого рода компромиссы достигаются только на трудных переговорах за закрытыми дверями и становятся известны только тогда, когда все детали сторонами согласованы. Заведомые фикции пиарной направленности (например, мирные конференции и планы мира имени Зеленского) с этой точки зрения не просто бессмысленны, но и очень вредны, так как реальную работу по прекращению войны и ежедневных смертей они исключают. Циничные подонки просто нашли (как им кажется) способ перебросить вину за неуспех на Запад, "не поддержавший" наполеоновские планы Величайшего. Ну и как не воспользоваться возможностью в очередной раз попозировать во вспышках мировых софитов?Ещё на эту тему: Константинов дал Зеленскому остроумный совет по выпрашиванию помощи у США

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эксклюзив, сша, владимир зеленский, украина, россия, джо байден, камала харрис, вооруженные силы украины, оон, эксперты, соцсети