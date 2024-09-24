"Двухходовка" Зеленского", обстрелы, потери ВСУ. Главное на Украине на 13:00 24 сентября
13:10 24.09.2024 (обновлено: 13:30 24.09.2024)
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Зеленский вмешивается в американские выборы; кроме "плана победы" есть и другой план; боевые действия в зоне СВО продолжаются; в ОП призывают не бояться России; загнанные силой в ВСУ мобилизованные разбегаются
Зеленский и его "двухходовочка"
Зеленский продолжает визит в США, где должен представить свой "план мира". Не все идет гладко. После приезда украинского лидера в США его раскритиковали Дональд Трамп, назвавший украинского лидера "величайшим продавцом в истории".
"Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, то возвращается с 60 млрд долларов. Миллиардами!" - сказал Трамп, чьи слова приводит издание Страна.ua.
А сын кандидата в президенты припомнил Зеленскому слова (сказанные в интервью изданию New Yorker) о том, что Трамп "на самом деле не знает, как остановить войну".
"Итак, иностранный лидер, получивший миллиарды долларов финансирования от американских налогоплательщиков, приезжает в нашу страну и имеет наглость нападать на кандидатуру Республиканской партии на пост президента? И он делает это сразу после того, как проукраинский фанатик пытался убить моего отца? Позор!", - написал Трамп-младший в соцсети X.
А журнал Federalist приводит заявление бывшего кандидата в сенат США от Пенсильвании Шона Парнелла, обвинившего Зеленского во вмешательстве в выборы за то, что тот "нападает на Джея Ди Вэнса (сторонник Трампа и кандидат в вице-президенты – Ред.) в самом крупном и важном колеблющемся штате в стране в год выборов". Речь о высказываниях Зеленского во время посещения завода боеприпасов в Пенсильвании.
Напомним, что Зеленский собирается представить свой "план победы" в том числе и Дональду Трампу.
20 сентября, 17:57Украинское досье: "Готовы убивать: украинский фактор в американских выборах"До дня президентских выборов в США может случиться очень многое. Могут убить Дональда Трампа, могут быть нанесены удары дальнобойными ракетами вглубь России. Россия фактически находится в состоянии войны с НАТО, и Западу совершенно незачем заканчивать эту войну.
На Украине тем временем начали подозревать, что Зеленский привёз в США не один, а два плана. Об этом заявил в эфире ютуб-канала экс-депутата Верховной Рады Игоря Лапина бывший генпрокурор и экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко. По его словам, один документ – "план победы" - постоянно на слуху, о нем пишут СМИ, а второй имеет название "Позиция Украины относительно мирных переговоров с Российской Федерацией".
Наличие такого плана, по словам Луценко, замалчивается. При этом экс-генпрокурор сообщил, что существование этого документа ему подтвердили представители посольств Украины за границей.
"Потому смею утверждать, что сейчас у Зеленского есть двуходовочка", – заявил Луценко.
Новое о "плане победы" открыл глава ОА Андрей Ермак. Он написал в своем телеграм-канале, что приглашение Украины в НАТО является частью этого плана. Ермак также призвал партнеров не обращать внимание на угрозы эскалации со стороны РФ.
Боевые действия
МО России публикует видео уничтожения пункта временной дислокации ВСУ авиаударом с применением ОДАБ-1500 в районе Купянска. По данным ведомства, потери противника составили до 40 боевиков и до пяти единиц военной техники.
Сообщается, что военнослужащие бригады морской пехоты группировки войск "Север" продолжают освобождать населённые пункты в приграничном районе Курской области, попутно захватывая вооружение и технику ВСУ.
МО РФ также информирует, что группировка войск "Запад" улучшила свое тактическое положение, отразила четыре контратаки ВСУ. Противник понес потери в живой силе. А подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили десять контратак ВСУ, противник потерял до 555 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и боевую бронемашину Kirpi турецкого производства.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Краматорск, Северск, Верхнекаменское, Калинина, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Максимильяновка и Катериновка Донецкой Народной Республики (ДНР). Противник понес потери в живой силе и технике.
Ведомство сообщает, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ, а также обеспечивавшим их работу объектам энергетической отрасли, инфраструктуре военного аэродрома, двум цехам производства и пункту сборки беспилотных летательных аппаратов, складу горюче-смазочных материалов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32187 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18343 танка и другие боевые бронированные машины, 1458 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15150 орудий полевой артиллерии и минометов, 26436 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке МО России.
Обстрелы
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, выпустив за 2,5 часа 25 снарядов калибра 155 миллиметров, включая кассетные, сообщает 24 сентября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.
11:14Запутался в показаниях: Зеленский озвучил новый прогноз по срокам завершения конфликтаПо итогам встречи с двухпартийной делегацией американского Конгресса Владимир Зеленский озвучил новые сроки окончания конфликта на Украине, которые не совпадают с теми, что он называл буквально несколько дней назад. Об этом 24 сентября сообщило украинское издание "Страна.ua"
В Горловке ночными обстрелами ВСУ ранены двое гражданских. Кроме того, в Никитовке и поселке Стальсбыт возникли проблемы с подачей электроэнергии. Еще в городе поврежден дом и здание образовательного учреждения, информирует Донецкое агентство новостей (ДАН).
МО РФ сообщает, что около 7.00 мск 24 сентября дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области. В течение прошедшей ночи еще семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской, четыре над территорией Курской и один над территорией Брянской областей.
Мобилизация
Проводимая киевским режимом силовая мобилизация, сводящаяся к отлову людей на улицах городов, не приносит ожидаемого эффекта на фронте, отмечает в своем телеграм-канале экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.
"Министр обороны Умеров похвастался, что за последний год на Украине в три раза увеличились показатели мобилизации. Но бывший заместитель секретаря СНБО и командующего сил специальных операций Украины генерал Кривонос заявил, что толку от роста мобилизации мало, поскольку у людей нет мотивации служить. По его словам, военные на фронте жалуются, что из сотни мобилизованных 30 человек сбегают ещё в учебке, 30 по пути из учебки на фронт, а ещё 30 – по дороге к первой траншее", - написал политик.
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале "План победы Зеленского как шантаж Запада и США. Украинские эксперты и политики о долгой войне с Россией".