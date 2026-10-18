Украина превращается в "айсберг": Поликарпов — перенос военпрома грозит ядерной стадией конфликта - 18.10.2026 Украина.ру
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Украина превращается в "айсберг": Поликарпов — перенос военпрома грозит ядерной стадией конфликта
Украина превращается в "айсберг": Поликарпов — перенос военпрома грозит ядерной стадией конфликта - 18.10.2026 Украина.ру
Украина превращается в "айсберг": Поликарпов — перенос военпрома грозит ядерной стадией конфликта
Европа может развернуть производство БПЛА — если дипломатия не сработает, придётся наносить превентивные удары по заводам. Украина превращается в "айсберг" с производством в Европе, а перенос военпрома чреват ядерным конфликтом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк, автор книг Михаил Поликарпов
2026-10-18T18:35
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Отвечая на вопрос о том, где Украина возьмёт такое количество реактивных двигателей, эксперт предположил, что производство беспилотников может быть развёрнуто в Европе, — и объяснил, чем это грозит.Поликарпов заявил, что Европа постепенно все же раскочегаривает своё производство. "Можно предположить, что там развернут производство беспилотников. Такой вариант, будем смотреть правде в глаза, нельзя исключать", — сообщил эксперт.По его словам, если дипломатические методы не сработают, видимо, придётся наносить предупредительные удары по немецким заводам. "Украина окончательно превращается в айсберг, вся подводная производственная часть которого будет находиться в Европе", — пояснил Поликарпов, уточнив, что если в течение двух лет конфликт не будет завершён, к этому всё придёт.Эксперт подчеркнул, что такой "айсберг" не может быть неуязвимым. "Надеюсь, в Европе есть здравомыслящие политики, которые понимают, что перенос военпрома чреват последствиями, ожидаемыми, но нежелательными", — резюмировал он, пояснив, что речь идёт об открытом конфликте России и Европы, который перейдёт сразу в ядерную стадию.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Паралич экономики Украины убедит ее элиту и народ, что война не имеет перспектив" на сайте Украина.ру.Про другие актуальные аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" на сайте Украина.ру.
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Украина превращается в "айсберг": Поликарпов — перенос военпрома грозит ядерной стадией конфликта

18:35 18.10.2026 (обновлено: 18:55 18.10.2026)
 
© РИА Новости . сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 18.10.2026
© РИА Новости . сгенерировано ИИ
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Европа может развернуть производство БПЛА — если дипломатия не сработает, придётся наносить превентивные удары по заводам. Украина превращается в "айсберг" с производством в Европе, а перенос военпрома чреват ядерным конфликтом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк, автор книг Михаил Поликарпов
Отвечая на вопрос о том, где Украина возьмёт такое количество реактивных двигателей, эксперт предположил, что производство беспилотников может быть развёрнуто в Европе, — и объяснил, чем это грозит.
Поликарпов заявил, что Европа постепенно все же раскочегаривает своё производство. "Можно предположить, что там развернут производство беспилотников. Такой вариант, будем смотреть правде в глаза, нельзя исключать", — сообщил эксперт.
По его словам, если дипломатические методы не сработают, видимо, придётся наносить предупредительные удары по немецким заводам. "Украина окончательно превращается в айсберг, вся подводная производственная часть которого будет находиться в Европе", — пояснил Поликарпов, уточнив, что если в течение двух лет конфликт не будет завершён, к этому всё придёт.
Эксперт подчеркнул, что такой "айсберг" не может быть неуязвимым. "Надеюсь, в Европе есть здравомыслящие политики, которые понимают, что перенос военпрома чреват последствиями, ожидаемыми, но нежелательными", — резюмировал он, пояснив, что речь идёт об открытом конфликте России и Европы, который перейдёт сразу в ядерную стадию.
Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Паралич экономики Украины убедит ее элиту и народ, что война не имеет перспектив" на сайте Украина.ру.
Про другие актуальные аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" на сайте Украина.ру.
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