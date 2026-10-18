"Менять не на что": Коц объяснил, почему Москва не отдаст буферную зону - 18.10.2026 Украина.ру
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"Менять не на что": Коц объяснил, почему Москва не отдаст буферную зону
"Менять не на что": Коц объяснил, почему Москва не отдаст буферную зону - 18.10.2026 Украина.ру
"Менять не на что": Коц объяснил, почему Москва не отдаст буферную зону
Москва больше не будет обсуждать с Киевом возвращение освобождённых территорий в Сумской и Харьковской областях. Об этом 18 октября заявил военный блогер и журналист Александр Коц,
2026-10-18T18:43
2026-10-18T18:43
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По его словам, обменивать эти территории больше не на что."На совещании с руководством Генштаба Путин вскользь сказал, в том числе, о зоне безопасности в Сумской области, в Харьковской области, и что наша цель — обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России. И делать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем. Мне кажется, это одна из главных новостей дня, то есть буферная зона абсолютно полностью снята с переговорного стола", — рассказал Коц.Ранее, как уточняется, обсуждался только вопрос вывода войск из Донбасса, взамен на который Россия якобы предлагала вывести войска из буферной зоны на севере Украины."Теперь смотрите на цифры, которые озвучил Верховный Главнокомандующий. В ДНР под контролем Киева осталось чуть больше 2700 квадратных километров. А полоса безопасности вдоль нашей границы уже больше 3000 квадратных километров, причём 2000 из них взяты только в этом году. То есть получается, уже буфер у нас больше, чем тот кусок Донбасса, который Киев ещё зубами держит. И что на что менять?" — подметил журналист.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Петербург, Трамп и польза всему миру. Хроника событий на утро 18 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, киев, россия, украина, александр коц, генштаб, украина.ру, владимир путин, дональд трамп
Новости, Киев, Россия, Украина, Александр Коц, Генштаб, Украина.ру, Владимир Путин, Дональд Трамп

"Менять не на что": Коц объяснил, почему Москва не отдаст буферную зону

18:43 18.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.10.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Москва больше не будет обсуждать с Киевом возвращение освобождённых территорий в Сумской и Харьковской областях. Об этом 18 октября заявил военный блогер и журналист Александр Коц,
По его словам, обменивать эти территории больше не на что.
"На совещании с руководством Генштаба Путин вскользь сказал, в том числе, о зоне безопасности в Сумской области, в Харьковской области, и что наша цель — обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России. И делать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем. Мне кажется, это одна из главных новостей дня, то есть буферная зона абсолютно полностью снята с переговорного стола", — рассказал Коц.
Ранее, как уточняется, обсуждался только вопрос вывода войск из Донбасса, взамен на который Россия якобы предлагала вывести войска из буферной зоны на севере Украины.
"Теперь смотрите на цифры, которые озвучил Верховный Главнокомандующий. В ДНР под контролем Киева осталось чуть больше 2700 квадратных километров. А полоса безопасности вдоль нашей границы уже больше 3000 квадратных километров, причём 2000 из них взяты только в этом году. То есть получается, уже буфер у нас больше, чем тот кусок Донбасса, который Киев ещё зубами держит. И что на что менять?" — подметил журналист.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Петербург, Трамп и польза всему миру. Хроника событий на утро 18 октября
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