https://ukraina.ru/20261019/zelenskiy-desyat-raz-zayavil-o-predatelstve-i-odin-raz--chto-gotov-uchastvovat-v-vyborakh-1083904761.html

Зеленский десять раз заявил о "предательстве" и один раз — что готов участвовать в выборах

Зеленский десять раз заявил о "предательстве" и один раз — что готов участвовать в выборах - 19.10.2026 Украина.ру

Зеленский десять раз заявил о "предательстве" и один раз — что готов участвовать в выборах

Владимир Зеленский, срок президентских полномочий которого истёк в мае 2024 года, в очередном интервью заявил, что готов участвовать в выборах на Украине, которые сам назначать отказывается. Об этом он 18 октября заявил в интервью телеканалу NBC

2026-10-19T06:16

2026-10-19T06:16

2026-10-19T06:18

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Ведущая телеканала спросила главу киевского режима, будет ли он баллотироваться на предстоящих выборах."Если они состоятся во время войны, то, конечно, это моя ответственность", — ответил Зеленский.Телеграм-канал Украина.ру отмечает, что с момента объявления сделки между США и Россией о поставках дизельного топлива Зеленский дал уже десять интервью. В каждом из них он продолжал жаловаться на "предательство", требовать то ракеты, то возвращения Starlink'ов, то "адских санкций" против России.Канал составил список "концертов" кровавого комика-диктатора:— 9 октября – Axios (США);— 11 октября – ABC (США);— 12 октября – Fox News (США);— 13 октября – NPR (США);— 14 октября – Piers Morgan Uncensored (Британия);— 15 октября – Financial Times (Британия);— 16 октября – брифинг для СМИ в Брюсселе;— 17 октября – онлайн-чат с журналистами;— 18 октября – NBC, Meet the Press (США);— 18 октября – Bloomberg (США).Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. При этом в недавнем интервью британскому журналисту Пирсу Моргану глава киевского режима заявил об отказе уходить в отставку и невозможности проведения на Украине выборов.Президент США Дональд Трамп ещё в декабре 2025 года заявлял о необходимости выборов на Украине. Он назвал Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до четырёх процентов.Подробнее об этом – в материале Зеленский заявил, что не уйдёт.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261016/spisannogo-ne-zhalko-zapad-gotovit-zelenskogo-k-finalnoy-provokatsii-1083862748.html

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