Зеленский десять раз заявил о "предательстве" и один раз — что готов участвовать в выборах - 19.10.2026 Украина.ру
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Зеленский десять раз заявил о "предательстве" и один раз — что готов участвовать в выборах
Зеленский десять раз заявил о "предательстве" и один раз — что готов участвовать в выборах - 19.10.2026 Украина.ру
Зеленский десять раз заявил о "предательстве" и один раз — что готов участвовать в выборах
Владимир Зеленский, срок президентских полномочий которого истёк в мае 2024 года, в очередном интервью заявил, что готов участвовать в выборах на Украине, которые сам назначать отказывается. Об этом он 18 октября заявил в интервью телеканалу NBC
2026-10-19T06:16
2026-10-19T06:18
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Ведущая телеканала спросила главу киевского режима, будет ли он баллотироваться на предстоящих выборах."Если они состоятся во время войны, то, конечно, это моя ответственность", — ответил Зеленский.Телеграм-канал Украина.ру отмечает, что с момента объявления сделки между США и Россией о поставках дизельного топлива Зеленский дал уже десять интервью. В каждом из них он продолжал жаловаться на "предательство", требовать то ракеты, то возвращения Starlink'ов, то "адских санкций" против России.Канал составил список "концертов" кровавого комика-диктатора:— 9 октября – Axios (США);— 11 октября – ABC (США);— 12 октября – Fox News (США);— 13 октября – NPR (США);— 14 октября – Piers Morgan Uncensored (Британия);— 15 октября – Financial Times (Британия);— 16 октября – брифинг для СМИ в Брюсселе;— 17 октября – онлайн-чат с журналистами;— 18 октября – NBC, Meet the Press (США);— 18 октября – Bloomberg (США).Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. При этом в недавнем интервью британскому журналисту Пирсу Моргану глава киевского режима заявил об отказе уходить в отставку и невозможности проведения на Украине выборов.Президент США Дональд Трамп ещё в декабре 2025 года заявлял о необходимости выборов на Украине. Он назвал Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до четырёх процентов.Подробнее об этом – в материале Зеленский заявил, что не уйдёт.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261016/spisannogo-ne-zhalko-zapad-gotovit-zelenskogo-k-finalnoy-provokatsii-1083862748.html
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украина.ру, новости, украина, владимир зеленский, выборы, президентские выборы, выборы на украине, киев, киевский режим, дональд трамп, сша, президент сша, fox news, financial times, bloomberg, сми, россия
Украина.ру, Новости, Украина, Владимир Зеленский, выборы, президентские выборы, выборы на Украине, Киев, киевский режим, Дональд Трамп, США, президент США, Fox News, Financial Times, bloomberg, СМИ, Россия

Зеленский десять раз заявил о "предательстве" и один раз — что готов участвовать в выборах

06:16 19.10.2026 (обновлено: 06:18 19.10.2026)
 
© REUTERS / Henry Nicholls
- РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© REUTERS / Henry Nicholls
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Владимир Зеленский, срок президентских полномочий которого истёк в мае 2024 года, в очередном интервью заявил, что готов участвовать в выборах на Украине, которые сам назначать отказывается. Об этом он 18 октября заявил в интервью телеканалу NBC
Ведущая телеканала спросила главу киевского режима, будет ли он баллотироваться на предстоящих выборах.
"Если они состоятся во время войны, то, конечно, это моя ответственность", — ответил Зеленский.
Телеграм-канал Украина.ру отмечает, что с момента объявления сделки между США и Россией о поставках дизельного топлива Зеленский дал уже десять интервью. В каждом из них он продолжал жаловаться на "предательство", требовать то ракеты, то возвращения Starlink'ов, то "адских санкций" против России.
Канал составил список "концертов" кровавого комика-диктатора:
— 9 октября – Axios (США);
— 11 октября – ABC (США);
— 12 октября – Fox News (США);
— 13 октября – NPR (США);
— 14 октября – Piers Morgan Uncensored (Британия);
— 15 октября – Financial Times (Британия);
— 16 октября – брифинг для СМИ в Брюсселе;
— 17 октября – онлайн-чат с журналистами;
— 18 октября – NBC, Meet the Press (США);
— 18 октября – Bloomberg (США).
Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. При этом в недавнем интервью британскому журналисту Пирсу Моргану глава киевского режима заявил об отказе уходить в отставку и невозможности проведения на Украине выборов.
Президент США Дональд Трамп ещё в декабре 2025 года заявлял о необходимости выборов на Украине. Он назвал Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до четырёх процентов.
Подробнее об этом – в материале Зеленский заявил, что не уйдёт.
- РИА Новости, 1920, 16.10.2026
16 октября, 16:14
Списанного не жалко: Запад готовит Зеленского к финальной провокацииДля многих, кто следит за развитием ситуации в Украине, самый актуальный вопрос звучит так: что же, в конце концов, будет с просроченным президентом этой страны Владимиром Зеленским, которого послал в небытие сам президент США Дональд Трамп?
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