Литва знала об атаке на Петербург: Киев извинился перед Вильнюсом за упавший БПЛА - 19.10.2026 Украина.ру
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Литва знала об атаке на Петербург: Киев извинился перед Вильнюсом за упавший БПЛА
Литва знала об атаке на Петербург: Киев извинился перед Вильнюсом за упавший БПЛА - 19.10.2026 Украина.ру
Литва знала об атаке на Петербург: Киев извинился перед Вильнюсом за упавший БПЛА
Минобороны Литвы признало, что было в курсе атаки украинских БПЛА на Санкт-Петербург. Об этом в эфире национального телевидения LRT вечером 18 октября сообщил министр обороны балтийской республики Робертас Каунас
2026-10-19T01:04
2026-10-19T01:04
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Утром 18 октября в Литве объявляли воздушную тревогу из-за беспилотника, который был задействован в украинской атаке на Петербург. По данным LRT, его обломки были обнаружены в деревне Юодженис Пасвальского района."Часть направленных Украиной на Санкт-Петербург БПЛА сбились с курса. Один из них оказался в воздушном пространстве Литвы... Согласно первичной информации, в Литве разбился беспилотник украинской модели FPV-1. Продолжается поиск его электронной системы", — заявил Каунас.Тревогу примерно на час объявляли в Каунасском, Паневежском и Шяуляйском уездах, населению рекомендовали укрыться в убежищах. На перехват вылетали истребители НАТО, которые смогли зафиксировать объект на радарах, но сильный туман помешал пилотам визуально его опознать.Представитель украинского МИД Георгий Тихий принес извинения Литве в связи с попаданием украинского БПЛА в воздушное пространство страны. Он не исключил, что отклонение могло быть связано с работой российских средств радиоэлектронной борьбы.Ранее Вильнюс предложил Варшаве расследовать инцидент с возможным проникновением беспилотника в воздушное пространство Литвы утром в воскресенье.Украинские дроны неоднократно оказывались в воздушном пространстве прибалтийских лимитрофов. При этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что якобы не давали разрешения Киеву использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.Напомним, в результате массированной атаки украинских беспилотников на Петербург и Ленинградскую область погиб один человек, ещё пятеро пострадали. Возникли возгораниях на объектах гражданской инфраструктуры в нескольких районах города, а также на территории Петербургского нефтяного терминала. В Ленобласти обломки повредили остекление в школе, а также полсотни машин.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261018/nalt-na-sankt-peterburg--element-obschey-strategii-zelenskogo-1083899542.html
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украина.ру, новости, литва, минобороны, нато, украина, бпла, атака бпла, атака украины сегодня, бпла сегодня, россия, санкт-петербург, обстрелы россии сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, вильнюс, мид, киев
Украина.ру, Новости, Литва, Минобороны, НАТО, Украина, БПЛА, атака БПЛА, атака Украины сегодня, БПЛА сегодня, Россия, Санкт-Петербург, обстрелы России сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, Вильнюс, МИД, Киев

Литва знала об атаке на Петербург: Киев извинился перед Вильнюсом за упавший БПЛА

01:04 19.10.2026
 
© Фото : US Army Europe Литовский военный
 Литовский военный - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© Фото : US Army Europe
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Минобороны Литвы признало, что было в курсе атаки украинских БПЛА на Санкт-Петербург. Об этом в эфире национального телевидения LRT вечером 18 октября сообщил министр обороны балтийской республики Робертас Каунас
Утром 18 октября в Литве объявляли воздушную тревогу из-за беспилотника, который был задействован в украинской атаке на Петербург. По данным LRT, его обломки были обнаружены в деревне Юодженис Пасвальского района.
"Часть направленных Украиной на Санкт-Петербург БПЛА сбились с курса. Один из них оказался в воздушном пространстве Литвы... Согласно первичной информации, в Литве разбился беспилотник украинской модели FPV-1. Продолжается поиск его электронной системы", — заявил Каунас.
Тревогу примерно на час объявляли в Каунасском, Паневежском и Шяуляйском уездах, населению рекомендовали укрыться в убежищах. На перехват вылетали истребители НАТО, которые смогли зафиксировать объект на радарах, но сильный туман помешал пилотам визуально его опознать.
Представитель украинского МИД Георгий Тихий принес извинения Литве в связи с попаданием украинского БПЛА в воздушное пространство страны. Он не исключил, что отклонение могло быть связано с работой российских средств радиоэлектронной борьбы.
Ранее Вильнюс предложил Варшаве расследовать инцидент с возможным проникновением беспилотника в воздушное пространство Литвы утром в воскресенье.
Украинские дроны неоднократно оказывались в воздушном пространстве прибалтийских лимитрофов. При этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что якобы не давали разрешения Киеву использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.
Напомним, в результате массированной атаки украинских беспилотников на Петербург и Ленинградскую область погиб один человек, ещё пятеро пострадали. Возникли возгораниях на объектах гражданской инфраструктуры в нескольких районах города, а также на территории Петербургского нефтяного терминала. В Ленобласти обломки повредили остекление в школе, а также полсотни машин.
- РИА Новости, 1920, 18.10.2026
Вчера, 16:16
Налёт на Санкт-Петербург — элемент общей стратегии ЗеленскогоЗа время украинского кризиса в целом и СВО в частности, я много раз писал и говорил, что украинские власти не только не боятся ядерного удара по "центрам принятия решений", но даже желают его. Более того, они со своими британскими друзьями давно сами организовали бы подобную провокацию, если бы не технические трудности.
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