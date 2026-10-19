https://ukraina.ru/20261019/litva-znala-ob-atake-na-peterburg-kiev-izvinilsya-pered-vilnyusom-za-upavshiy-bpla-1083902778.html

Литва знала об атаке на Петербург: Киев извинился перед Вильнюсом за упавший БПЛА

Литва знала об атаке на Петербург: Киев извинился перед Вильнюсом за упавший БПЛА - 19.10.2026 Украина.ру

Литва знала об атаке на Петербург: Киев извинился перед Вильнюсом за упавший БПЛА

Минобороны Литвы признало, что было в курсе атаки украинских БПЛА на Санкт-Петербург. Об этом в эфире национального телевидения LRT вечером 18 октября сообщил министр обороны балтийской республики Робертас Каунас

2026-10-19T01:04

2026-10-19T01:04

2026-10-19T01:04

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Утром 18 октября в Литве объявляли воздушную тревогу из-за беспилотника, который был задействован в украинской атаке на Петербург. По данным LRT, его обломки были обнаружены в деревне Юодженис Пасвальского района."Часть направленных Украиной на Санкт-Петербург БПЛА сбились с курса. Один из них оказался в воздушном пространстве Литвы... Согласно первичной информации, в Литве разбился беспилотник украинской модели FPV-1. Продолжается поиск его электронной системы", — заявил Каунас.Тревогу примерно на час объявляли в Каунасском, Паневежском и Шяуляйском уездах, населению рекомендовали укрыться в убежищах. На перехват вылетали истребители НАТО, которые смогли зафиксировать объект на радарах, но сильный туман помешал пилотам визуально его опознать.Представитель украинского МИД Георгий Тихий принес извинения Литве в связи с попаданием украинского БПЛА в воздушное пространство страны. Он не исключил, что отклонение могло быть связано с работой российских средств радиоэлектронной борьбы.Ранее Вильнюс предложил Варшаве расследовать инцидент с возможным проникновением беспилотника в воздушное пространство Литвы утром в воскресенье.Украинские дроны неоднократно оказывались в воздушном пространстве прибалтийских лимитрофов. При этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что якобы не давали разрешения Киеву использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.Напомним, в результате массированной атаки украинских беспилотников на Петербург и Ленинградскую область погиб один человек, ещё пятеро пострадали. Возникли возгораниях на объектах гражданской инфраструктуры в нескольких районах города, а также на территории Петербургского нефтяного терминала. В Ленобласти обломки повредили остекление в школе, а также полсотни машин.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261018/nalt-na-sankt-peterburg--element-obschey-strategii-zelenskogo-1083899542.html

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