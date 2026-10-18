https://ukraina.ru/20261018/razgrom-volchanskogo-kotla-ekspert-raskryl-gde-vs-rf-gotovyat-novuyu-lovushku-dlya-vsu-1083901915.html

Разгром Волчанского котла: эксперт раскрыл, где ВС РФ готовят новую ловушку для ВСУ

Разгром Волчанского котла: эксперт раскрыл, где ВС РФ готовят новую ловушку для ВСУ - 18.10.2026 Украина.ру

Разгром Волчанского котла: эксперт раскрыл, где ВС РФ готовят новую ловушку для ВСУ

После зачистки последних очагов в Волчанском котле наступление может развиваться от Белого Колодезя с севера на юг. Работа по двум транспортным узлам позволит блокировать Великобурлукский участок, отсекая его от Чугуева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран ВДВ, участник боевых действий в Афганистане подполковник Михаил Попов.

2026-10-18T20:30

2026-10-18T20:30

2026-10-18T20:30

россия

чугуев

украина

сво

новости сво

новости сво россия

прогнозы сво

новости сво сейчас

дзен новости сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/02/14/1043709412_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_7b71bb957268e485f4f6ecc6a2c8c994.jpg

Отвечая на вопрос о том, как будет развиваться наступление ВС РФ после окончательной ликвидации Волчанского котла, эксперт последовательно описал, как может развиваться наступление.Попов сообщил, что после зачистки последних очагов сопротивления наступление ВС РФ может развиваться от Белого Колодезя с севера на юг — в район Погорелого, Кирилловки и Котовки. "Здесь находится мощный транспортный узел с переправой через Северский Донец в районе населённых пунктов Печенеги и Приморское", — заявил он.Второй транспортный узел, по его словам, формируют населённые пункты Борщевая и Артемовка. "На мой взгляд сейчас будут работать по этим двум узлам, чтобы блокировать Великобурлукский участок, отсекая его от Чугуева. Меридиальная полоса отсечения будет идти юг от Белого Колодезя", — пояснил Попов.Кроме того, добавил эксперт, будет отрабатываться направление от Купянска до Шевченково южнее. Таким образом будет образовываться Великобурлукский котел. Рубежи обороны ВСУ здесь выстроены вдоль рек, по ним их и будут рассекать, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Попов: Россия устроит еще один котел в Харьковской области и заблокирует ВСУ в лесах под Сумами" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты ситуации вокруг Украины — в материале "Михаил Поликарпов: Паралич экономики Украины убедит ее элиту и народ, что война не имеет перспектив" на сайте Украина.ру.

россия

чугуев

украина

волчанск

харьковская область

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, чугуев, украина, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, война, война на украине, волчанск, харьковская область, военный эксперт, новости, главные новости, главное, купянск, аналитика, украина аналитика, новости украины, сво на украине: последние новости, украина.ру дзен, дзен сво