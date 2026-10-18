Разгром Волчанского котла: эксперт раскрыл, где ВС РФ готовят новую ловушку для ВСУ - 18.10.2026 Украина.ру
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Разгром Волчанского котла: эксперт раскрыл, где ВС РФ готовят новую ловушку для ВСУ
Разгром Волчанского котла: эксперт раскрыл, где ВС РФ готовят новую ловушку для ВСУ - 18.10.2026 Украина.ру
Разгром Волчанского котла: эксперт раскрыл, где ВС РФ готовят новую ловушку для ВСУ
После зачистки последних очагов в Волчанском котле наступление может развиваться от Белого Колодезя с севера на юг. Работа по двум транспортным узлам позволит блокировать Великобурлукский участок, отсекая его от Чугуева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран ВДВ, участник боевых действий в Афганистане подполковник Михаил Попов.
2026-10-18T20:30
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Отвечая на вопрос о том, как будет развиваться наступление ВС РФ после окончательной ликвидации Волчанского котла, эксперт последовательно описал, как может развиваться наступление.Попов сообщил, что после зачистки последних очагов сопротивления наступление ВС РФ может развиваться от Белого Колодезя с севера на юг — в район Погорелого, Кирилловки и Котовки. "Здесь находится мощный транспортный узел с переправой через Северский Донец в районе населённых пунктов Печенеги и Приморское", — заявил он.Второй транспортный узел, по его словам, формируют населённые пункты Борщевая и Артемовка. "На мой взгляд сейчас будут работать по этим двум узлам, чтобы блокировать Великобурлукский участок, отсекая его от Чугуева. Меридиальная полоса отсечения будет идти юг от Белого Колодезя", — пояснил Попов.Кроме того, добавил эксперт, будет отрабатываться направление от Купянска до Шевченково южнее. Таким образом будет образовываться Великобурлукский котел. Рубежи обороны ВСУ здесь выстроены вдоль рек, по ним их и будут рассекать, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Попов: Россия устроит еще один котел в Харьковской области и заблокирует ВСУ в лесах под Сумами" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты ситуации вокруг Украины — в материале "Михаил Поликарпов: Паралич экономики Украины убедит ее элиту и народ, что война не имеет перспектив" на сайте Украина.ру.
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Разгром Волчанского котла: эксперт раскрыл, где ВС РФ готовят новую ловушку для ВСУ

20:30 18.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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После зачистки последних очагов в Волчанском котле наступление может развиваться от Белого Колодезя с севера на юг. Работа по двум транспортным узлам позволит блокировать Великобурлукский участок, отсекая его от Чугуева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран ВДВ, участник боевых действий в Афганистане подполковник Михаил Попов.
Отвечая на вопрос о том, как будет развиваться наступление ВС РФ после окончательной ликвидации Волчанского котла, эксперт последовательно описал, как может развиваться наступление.
Попов сообщил, что после зачистки последних очагов сопротивления наступление ВС РФ может развиваться от Белого Колодезя с севера на юг — в район Погорелого, Кирилловки и Котовки. "Здесь находится мощный транспортный узел с переправой через Северский Донец в районе населённых пунктов Печенеги и Приморское", — заявил он.
Второй транспортный узел, по его словам, формируют населённые пункты Борщевая и Артемовка. "На мой взгляд сейчас будут работать по этим двум узлам, чтобы блокировать Великобурлукский участок, отсекая его от Чугуева. Меридиальная полоса отсечения будет идти юг от Белого Колодезя", — пояснил Попов.
Кроме того, добавил эксперт, будет отрабатываться направление от Купянска до Шевченково южнее. Таким образом будет образовываться Великобурлукский котел. Рубежи обороны ВСУ здесь выстроены вдоль рек, по ним их и будут рассекать, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Михаил Попов: Россия устроит еще один котел в Харьковской области и заблокирует ВСУ в лесах под Сумами" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты ситуации вокруг Украины — в материале "Михаил Поликарпов: Паралич экономики Украины убедит ее элиту и народ, что война не имеет перспектив" на сайте Украина.ру.
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