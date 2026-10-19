https://ukraina.ru/20261019/voennyy-ekspert-raskryl-kakaya-taktika-pomozhet-razgromit-vsu-pod-krasnym-limanom-1083902582.html

Военный эксперт раскрыл, какая тактика поможет разгромить ВСУ под Красным Лиманом

Военный эксперт раскрыл, какая тактика поможет разгромить ВСУ под Красным Лиманом - 19.10.2026 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл, какая тактика поможет разгромить ВСУ под Красным Лиманом

Под Красным Лиманом противник занял высокий берег и стянул отборные силы. Поэтому задача ВС РФ — вытащить его с хороших позиций на ровное поле, где его будет удобно уничтожать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран ВДВ, участник боевых действий в Афганистане, автор и составитель "Не секретных" карт СВО, подполковник Михаил Попов

2026-10-19T04:30

2026-10-19T04:30

2026-10-19T04:30

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Отвечая на вопрос об обстановке севернее Красного Лимана после сентябрьского наступления противника, эксперт объяснил, какую тактику там применяют.Попов заявил, что прежде всего необходимо оценить характер местности. "Наши силы расположены на левом берегу реки Северский Донецк, силы противника, соответственно, на правом. Правый берег намного выше левого лесистого берега, контролируемого нашими войсками", — сообщил он.Он нрапомнил, что в тылу противника развитая транспортная сеть — промышленные объекты, в том числе меловые карьеры. Эксперт отметил, что первая линия обороны ВСУ идёт по высокому берегу Северского Донца, а вторые эшелоны находятся в оперативной глубине — на промышленных предприятиях.Попов пояснил, что выходить в этот район в лоб пришлось бы через леса, плавни, болота и старицы — и всё это преодолевать под огнём. "Противник же, понимая важность этого участка, сосредоточил в этом районе самые отборные силы. В том числе 3-ю отдельную штурмовую бригаду", — подчеркнул он.Именно поэтому, по словам эксперта, задача — выманить противника с удобных позиций. "Наша задача — вытащить противника с хороших позиций на ровное поле, где его можно будет уничтожать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Попов: Россия устроит еще один котел в Харьковской области и заблокирует ВСУ в лесах под Сумами" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты ситуации вокруг Украины — в материале "Михаил Поликарпов: Паралич экономики Украины убедит ее элиту и народ, что война не имеет перспектив" на сайте Украина.ру.

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