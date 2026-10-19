https://ukraina.ru/20261019/samoubiystvennaya-zadacha-ekspert-rasskazal-o-krakhe-operatsii-vsu-v-kharkovskoy-oblasti-1083905508.html

"Самоубийственная задача": эксперт рассказал о крахе операции ВСУ в Харьковской области

"Самоубийственная задача": эксперт рассказал о крахе операции ВСУ в Харьковской области - 19.10.2026 Украина.ру

"Самоубийственная задача": эксперт рассказал о крахе операции ВСУ в Харьковской области

Попытка главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого деблокировать крупный котел с тысячами военных в Харьковской области завершилась неудачей, сообщил aif.ru военно-политический эксперт и участник спецоперации Ян Гагин

2026-10-19T07:26

2026-10-19T07:26

2026-10-19T07:26

сво

спецоперация

харьковская область

россия

михаил драпатый

ян гагин

вооруженные силы украины

украина.ру

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Для спасения окруженной группировки украинское командование перебросило на этот участок наемников из Южной Америки, однако их участие не принесло результата. Как пояснил эксперт, значительная часть иностранных бойцов отказалась идти в бой и дезертировала, посчитав поставленную задачу самоубийственной. Гагин подчеркнул, что такой массовый отказ воевать нетипичен для наемников, а значит, положение украинских сил в кольце было безнадежным. Те же иностранные военнослужащие, которые не оставили позиции и согласились участвовать в деблокаде, в итоге были уничтожены.Об окружении ВСУ - в материале "Михаил Попов: Россия устроит еще один котел в Харьковской области и заблокирует ВСУ в лесах под Сумами" на сайте Украина.ру.

харьковская область

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сво, спецоперация, харьковская область, россия, михаил драпатый, ян гагин, вооруженные силы украины, украина.ру