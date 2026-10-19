https://ukraina.ru/20261019/samoubiystvennaya-zadacha-ekspert-rasskazal-o-krakhe-operatsii-vsu-v-kharkovskoy-oblasti-1083905508.html
"Самоубийственная задача": эксперт рассказал о крахе операции ВСУ в Харьковской области
"Самоубийственная задача": эксперт рассказал о крахе операции ВСУ в Харьковской области - 19.10.2026 Украина.ру
"Самоубийственная задача": эксперт рассказал о крахе операции ВСУ в Харьковской области
Попытка главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого деблокировать крупный котел с тысячами военных в Харьковской области завершилась неудачей, сообщил aif.ru военно-политический эксперт и участник спецоперации Ян Гагин
2026-10-19T07:26
2026-10-19T07:26
2026-10-19T07:26
сво
спецоперация
харьковская область
россия
михаил драпатый
ян гагин
вооруженные силы украины
украина.ру
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Для спасения окруженной группировки украинское командование перебросило на этот участок наемников из Южной Америки, однако их участие не принесло результата. Как пояснил эксперт, значительная часть иностранных бойцов отказалась идти в бой и дезертировала, посчитав поставленную задачу самоубийственной. Гагин подчеркнул, что такой массовый отказ воевать нетипичен для наемников, а значит, положение украинских сил в кольце было безнадежным. Те же иностранные военнослужащие, которые не оставили позиции и согласились участвовать в деблокаде, в итоге были уничтожены.Об окружении ВСУ - в материале "Михаил Попов: Россия устроит еще один котел в Харьковской области и заблокирует ВСУ в лесах под Сумами" на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, харьковская область, россия, михаил драпатый, ян гагин, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Харьковская область, Россия, Михаил Драпатый, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
"Самоубийственная задача": эксперт рассказал о крахе операции ВСУ в Харьковской области
Попытка главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого деблокировать крупный котел с тысячами военных в Харьковской области завершилась неудачей, сообщил aif.ru военно-политический эксперт и участник спецоперации Ян Гагин
Для спасения окруженной группировки украинское командование перебросило на этот участок наемников из Южной Америки, однако их участие не принесло результата.
Как пояснил эксперт, значительная часть иностранных бойцов отказалась идти в бой и дезертировала, посчитав поставленную задачу самоубийственной.
Гагин подчеркнул, что такой массовый отказ воевать нетипичен для наемников, а значит, положение украинских сил в кольце было безнадежным.
Те же иностранные военнослужащие, которые не оставили позиции и согласились участвовать в деблокаде, в итоге были уничтожены.