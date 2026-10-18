"Будут выживать": эксперт предупредил о грядущей тотальной катастрофе на Украине - 18.10.2026 Украина.ру
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"Будут выживать": эксперт предупредил о грядущей тотальной катастрофе на Украине
"Будут выживать": эксперт предупредил о грядущей тотальной катастрофе на Украине - 18.10.2026 Украина.ру
"Будут выживать": эксперт предупредил о грядущей тотальной катастрофе на Украине
Украине этой зимой светит энергетическая и социальная катастрофа, и украинцы будут выживать, грея кирпичи на газовых плитах. Вопрос в том, насколько этот режим выживания понравится украинской элите. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк, автор книг Михаил Поликарпов
2026-10-18T19:30
2026-10-18T19:30
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Говоря о социальной катастрофе, которая ждёт Украину зимой, эксперт отдельно остановился на ударах по логистике.Поликарпов заявил, что Украине этой зимой светит энергетическая и социальная катастрофа. "По опыту прошлой зимы в Киеве, мы знаем, что украинское руководство игнорирует проблемы людей. Значит, украинцы будут выживать, грея кирпичи на газовых плитах", — сообщил эксперт.По его словам, главный вопрос — насколько насколько такой режим выживания понравится украинской элите. "Вопрос в том, насколько понравится этот режим выживания даже не украинскому народу, а украинской элите", — указал Поликарпов.Эксперт подчеркнул, что даже уничтожив все распределительные логистические центры, остановить розничную торговлю на Украине не удастся. "Она перейдет напрямую от производителей к розничным сетям", — пояснил он.По его словам, перебои с поставками местами поднимут цены — система логистических центров была оптимальной. "Сейчас, кстати, из-за невозможности вывезти зерно, его начали перерабатывать в топливо. Кашу из необмолоченного зерна варить будут, так что с голоду не умрут", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Паралич экономики Украины убедит ее элиту и народ, что война не имеет перспектив" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО — в интервью "Михаил Попов: Россия устроит еще один котел в Харьковской области и заблокирует ВСУ в лесах под Сумами" на сайте Украина.ру.
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"Будут выживать": эксперт предупредил о грядущей тотальной катастрофе на Украине

19:30 18.10.2026
 
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 18.10.2026
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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Украине этой зимой светит энергетическая и социальная катастрофа, и украинцы будут выживать, грея кирпичи на газовых плитах. Вопрос в том, насколько этот режим выживания понравится украинской элите. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк, автор книг Михаил Поликарпов
Говоря о социальной катастрофе, которая ждёт Украину зимой, эксперт отдельно остановился на ударах по логистике.
Поликарпов заявил, что Украине этой зимой светит энергетическая и социальная катастрофа. "По опыту прошлой зимы в Киеве, мы знаем, что украинское руководство игнорирует проблемы людей. Значит, украинцы будут выживать, грея кирпичи на газовых плитах", — сообщил эксперт.
По его словам, главный вопрос — насколько насколько такой режим выживания понравится украинской элите. "Вопрос в том, насколько понравится этот режим выживания даже не украинскому народу, а украинской элите", — указал Поликарпов.
Эксперт подчеркнул, что даже уничтожив все распределительные логистические центры, остановить розничную торговлю на Украине не удастся. "Она перейдет напрямую от производителей к розничным сетям", — пояснил он.
По его словам, перебои с поставками местами поднимут цены — система логистических центров была оптимальной. "Сейчас, кстати, из-за невозможности вывезти зерно, его начали перерабатывать в топливо. Кашу из необмолоченного зерна варить будут, так что с голоду не умрут", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Паралич экономики Украины убедит ее элиту и народ, что война не имеет перспектив" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на разных направлениях СВО — в интервью "Михаил Попов: Россия устроит еще один котел в Харьковской области и заблокирует ВСУ в лесах под Сумами" на сайте Украина.ру.
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