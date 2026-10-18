https://ukraina.ru/20261018/budut-vyzhivat-ekspert-predupredil-o-gryaduschey-totalnoy-katastrofe-na-ukraine-1083901718.html

"Будут выживать": эксперт предупредил о грядущей тотальной катастрофе на Украине

"Будут выживать": эксперт предупредил о грядущей тотальной катастрофе на Украине - 18.10.2026 Украина.ру

"Будут выживать": эксперт предупредил о грядущей тотальной катастрофе на Украине

Украине этой зимой светит энергетическая и социальная катастрофа, и украинцы будут выживать, грея кирпичи на газовых плитах. Вопрос в том, насколько этот режим выживания понравится украинской элите. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк, автор книг Михаил Поликарпов

2026-10-18T19:30

2026-10-18T19:30

2026-10-18T19:30

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Говоря о социальной катастрофе, которая ждёт Украину зимой, эксперт отдельно остановился на ударах по логистике.Поликарпов заявил, что Украине этой зимой светит энергетическая и социальная катастрофа. "По опыту прошлой зимы в Киеве, мы знаем, что украинское руководство игнорирует проблемы людей. Значит, украинцы будут выживать, грея кирпичи на газовых плитах", — сообщил эксперт.По его словам, главный вопрос — насколько насколько такой режим выживания понравится украинской элите. "Вопрос в том, насколько понравится этот режим выживания даже не украинскому народу, а украинской элите", — указал Поликарпов.Эксперт подчеркнул, что даже уничтожив все распределительные логистические центры, остановить розничную торговлю на Украине не удастся. "Она перейдет напрямую от производителей к розничным сетям", — пояснил он.По его словам, перебои с поставками местами поднимут цены — система логистических центров была оптимальной. "Сейчас, кстати, из-за невозможности вывезти зерно, его начали перерабатывать в топливо. Кашу из необмолоченного зерна варить будут, так что с голоду не умрут", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Паралич экономики Украины убедит ее элиту и народ, что война не имеет перспектив" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО — в интервью "Михаил Попов: Россия устроит еще один котел в Харьковской области и заблокирует ВСУ в лесах под Сумами" на сайте Украина.ру.

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