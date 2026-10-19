Киев опубликовал суммы платежей внешним кредиторам до 2037 года

Долговая удавка на шее Украины: кто на самом деле платит за войну против России

Разговоры о "непомерном госдолге Украины" часто сводятся к двум крайностям: либо "всё пропало, завтра дефолт", либо "Запад даёт деньги безвозмездно, переживать не о чем". Реальность же сложнее и циничнее. Украина уже не просто должна — она стала финансовым проектом, который Запад пока не может себе позволить закрыть.