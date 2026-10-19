Киев опубликовал суммы платежей внешним кредиторам до 2037 года
05:44 19.10.2026 (обновлено: 05:46 19.10.2026)
© Фото : коллаж Украина.Ру
Киевский режим в течение следующих десяти лет должен выплатить за обслуживание и погашение внешнего государственного долга $94,725 млрд. Об этом утром 19 октября пишет РИА Новости
Агентство получило итоговую сумму, проанализировав график платежей для погашения госдолга страны, регулярно публикуемый министерством финансов Украины.
Из него следует, что выплаты Украины до конца 2037 года в счёт погашения основной суммы внешнего государственного долга составят $66,616 млрд. Еще $28,109 млрд незалежная должна будет заплатит за его обслуживание. В сумме выплаты по внешнему госдолгу за следующие десять лет составят $94,725 млрд.
Отмечается, что в график включены только те выплаты, которые финансовое ведомство добавило в платёжный календарь. Он не отображает полную сумму госдолга Украины, который по итогам августа достиг $215,55 млрд.
Ранее сообщалось, что с момента вступления Владимира Зеленского в должность в 2019 году Украине уже пришлось выплатить по госдолгу $124,3 млрд.
Вчера, 16:32Долговая удавка на шее Украины: кто на самом деле платит за войну против РоссииРазговоры о "непомерном госдолге Украины" часто сводятся к двум крайностям: либо "всё пропало, завтра дефолт", либо "Запад даёт деньги безвозмездно, переживать не о чем". Реальность же сложнее и циничнее. Украина уже не просто должна — она стала финансовым проектом, который Запад пока не может себе позволить закрыть.
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