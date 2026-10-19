Трёхсторонняя встреча лидеров России, США и КНР в Шэньчжэне гипотетически возможна — Песков - 19.10.2026 Украина.ру
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Трёхсторонняя встреча лидеров России, США и КНР в Шэньчжэне гипотетически возможна — Песков
Трёхсторонняя встреча лидеров России, США и КНР в Шэньчжэне гипотетически возможна — Песков - 19.10.2026 Украина.ру
Трёхсторонняя встреча лидеров России, США и КНР в Шэньчжэне гипотетически возможна — Песков
Россия, США и Китай признают возможность проведения трёхсторонней встречи на полях предстоящего саммита АТЭС. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью газете Wall Street Journal
2026-10-19T06:46
2026-10-19T06:47
украина.ру
новости
россия
дмитрий песков
юрий ушаков
кремль
атэс
китай
си цзиньпин
сша
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В начале октября помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что инициировать встречу лидеров должен Пекин, если президент США Дональд Трамп подтвердит своё участие в саммите АТЭС."Пока нет чёткого понимания относительно самой встречи или её потенциальной повестки дня, хотя все три стороны признают гипотетическую возможность проведения такой встречи", — сказал Песков.14 октября глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И подтвердил, что президент России Владимир Путин посетит Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС, при этом российская сторона "с нетерпением ждёт очередного разговора с Си Цзиньпином".Песков, в свою очередь, заявил журналистам, что проведение трёхсторонней встречи лидеров России, США и Китая на полях предстоящего саммита АТЭС было бы весьма полезным, на пока неизвестно, насколько совпадают графики глав государств, как неизвестна и возможная повестка встречи. При этом, по его словам, тему ядерных потенциалов на повестку такой встречи выносить "неуместно".Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20260927/peskov-putin-mozhet-vstretitsya-s-si-tszinpinom-i-trampom-na-sammite-ates-1083455172.html
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украина.ру, новости, россия, дмитрий песков, юрий ушаков, кремль, атэс, китай, си цзиньпин, сша, дональд трамп, переговоры
Украина.ру, Новости, Россия, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Кремль, АТЭС, Китай, Си Цзиньпин, США, Дональд Трамп, переговоры

Трёхсторонняя встреча лидеров России, США и КНР в Шэньчжэне гипотетически возможна — Песков

06:46 19.10.2026 (обновлено: 06:47 19.10.2026)
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Россия, США и Китай признают возможность проведения трёхсторонней встречи на полях предстоящего саммита АТЭС. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью газете Wall Street Journal
В начале октября помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что инициировать встречу лидеров должен Пекин, если президент США Дональд Трамп подтвердит своё участие в саммите АТЭС.
"Пока нет чёткого понимания относительно самой встречи или её потенциальной повестки дня, хотя все три стороны признают гипотетическую возможность проведения такой встречи", — сказал Песков.
14 октября глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И подтвердил, что президент России Владимир Путин посетит Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС, при этом российская сторона "с нетерпением ждёт очередного разговора с Си Цзиньпином".
Песков, в свою очередь, заявил журналистам, что проведение трёхсторонней встречи лидеров России, США и Китая на полях предстоящего саммита АТЭС было бы весьма полезным, на пока неизвестно, насколько совпадают графики глав государств, как неизвестна и возможная повестка встречи. При этом, по его словам, тему ядерных потенциалов на повестку такой встречи выносить "неуместно".
Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.
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