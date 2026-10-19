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Трёхсторонняя встреча лидеров России, США и КНР в Шэньчжэне гипотетически возможна — Песков

Трёхсторонняя встреча лидеров России, США и КНР в Шэньчжэне гипотетически возможна — Песков - 19.10.2026 Украина.ру

Трёхсторонняя встреча лидеров России, США и КНР в Шэньчжэне гипотетически возможна — Песков

Россия, США и Китай признают возможность проведения трёхсторонней встречи на полях предстоящего саммита АТЭС. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью газете Wall Street Journal

2026-10-19T06:46

2026-10-19T06:46

2026-10-19T06:47

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В начале октября помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что инициировать встречу лидеров должен Пекин, если президент США Дональд Трамп подтвердит своё участие в саммите АТЭС."Пока нет чёткого понимания относительно самой встречи или её потенциальной повестки дня, хотя все три стороны признают гипотетическую возможность проведения такой встречи", — сказал Песков.14 октября глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И подтвердил, что президент России Владимир Путин посетит Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС, при этом российская сторона "с нетерпением ждёт очередного разговора с Си Цзиньпином".Песков, в свою очередь, заявил журналистам, что проведение трёхсторонней встречи лидеров России, США и Китая на полях предстоящего саммита АТЭС было бы весьма полезным, на пока неизвестно, насколько совпадают графики глав государств, как неизвестна и возможная повестка встречи. При этом, по его словам, тему ядерных потенциалов на повестку такой встречи выносить "неуместно".Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20260927/peskov-putin-mozhet-vstretitsya-s-si-tszinpinom-i-trampom-na-sammite-ates-1083455172.html

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