https://ukraina.ru/20261019/turtsiya-podtverdila-priverzhennost-konventsii-montre-po-propusku-voennykh-korabley-cherez-prolivy-1083905350.html

Турция подтвердила Конвенцию Монтре по пропуску военных кораблей через проливы

Турция подтвердила Конвенцию Монтре по пропуску военных кораблей через проливы - 19.10.2026 Украина.ру

Турция подтвердила Конвенцию Монтре по пропуску военных кораблей через проливы

Анкара и впредь не намерена пропускать военные корабли других стран через проливы Босфор и Дарданеллы на фоне обострения ситуации в Чёрном море. Об этом со ссылкой на источник в правительстве Турции утром 19 октября пишет РИА Новости

2026-10-19T07:27

2026-10-19T07:27

2026-10-19T07:28

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В 2022 году власти Турции воспользовались полномочиями, которые стране предоставляет Конвенция Монтре, и закрыли Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей других государств. Анкара неоднократно отмечала, что это обеспечило стабильность в регионе."Турция намерена твёрдо придерживаться своей позиции по проходу военных кораблей через проливы. В нынешних условиях особенно важно не допускать дальнейшей эскалации напряжённости в Черном море", — цитирует агентство своего собеседника.Он также обосновал эту позицию необходимостью сохранять сложившийся правовой режим проливов."Конвенция Монтре остаётся ключевым международным механизмом, регулирующим проход военных кораблей, и Турция продолжит выполнять предусмотренные ею обязательства", — подчеркнул источник.По утверждению проправительственной газеты Türkiye, на Анкару оказывается сильное давление со стороны ряда стран НАТО, добивающихся более свободного прохода военных кораблей через проливы. Авторы публикаций отмечали, что этот вопрос на фоне украинского конфликта и возросших рисков для судоходства приобрёл дополнительную актуальность.Ранее сообщалось, что Турция предлагает создать коридоры безопасности в Чёрном море.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20260720/prav-turetchina-bosforom-90-let-konventsii-konventsii-montr-1081568579.html

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