Турция подтвердила Конвенцию Монтре по пропуску военных кораблей через проливы - 19.10.2026 Украина.ру
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Турция подтвердила Конвенцию Монтре по пропуску военных кораблей через проливы
Турция подтвердила Конвенцию Монтре по пропуску военных кораблей через проливы - 19.10.2026 Украина.ру
Турция подтвердила Конвенцию Монтре по пропуску военных кораблей через проливы
Анкара и впредь не намерена пропускать военные корабли других стран через проливы Босфор и Дарданеллы на фоне обострения ситуации в Чёрном море. Об этом со ссылкой на источник в правительстве Турции утром 19 октября пишет РИА Новости
2026-10-19T07:27
2026-10-19T07:28
украина.ру
новости
турция
анкара
босфор
черное море
нато
флот
корабли
конвенция
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В 2022 году власти Турции воспользовались полномочиями, которые стране предоставляет Конвенция Монтре, и закрыли Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей других государств. Анкара неоднократно отмечала, что это обеспечило стабильность в регионе."Турция намерена твёрдо придерживаться своей позиции по проходу военных кораблей через проливы. В нынешних условиях особенно важно не допускать дальнейшей эскалации напряжённости в Черном море", — цитирует агентство своего собеседника.Он также обосновал эту позицию необходимостью сохранять сложившийся правовой режим проливов."Конвенция Монтре остаётся ключевым международным механизмом, регулирующим проход военных кораблей, и Турция продолжит выполнять предусмотренные ею обязательства", — подчеркнул источник.По утверждению проправительственной газеты Türkiye, на Анкару оказывается сильное давление со стороны ряда стран НАТО, добивающихся более свободного прохода военных кораблей через проливы. Авторы публикаций отмечали, что этот вопрос на фоне украинского конфликта и возросших рисков для судоходства приобрёл дополнительную актуальность.Ранее сообщалось, что Турция предлагает создать коридоры безопасности в Чёрном море.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20260720/prav-turetchina-bosforom-90-let-konventsii-konventsii-montr-1081568579.html
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украина.ру, новости, турция, анкара, босфор, черное море, нато, флот, корабли, конвенция, международные отношения, международная политика, мир без границ, война на украине
Украина.ру, Новости, Турция, Анкара, Босфор, Черное море, НАТО, флот, корабли, конвенция, международные отношения, Международная политика, Мир без границ, война на Украине

Турция подтвердила Конвенцию Монтре по пропуску военных кораблей через проливы

07:27 19.10.2026 (обновлено: 07:28 19.10.2026)
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСтраны мира. Турция
Страны мира. Турция - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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Анкара и впредь не намерена пропускать военные корабли других стран через проливы Босфор и Дарданеллы на фоне обострения ситуации в Чёрном море. Об этом со ссылкой на источник в правительстве Турции утром 19 октября пишет РИА Новости
В 2022 году власти Турции воспользовались полномочиями, которые стране предоставляет Конвенция Монтре, и закрыли Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей других государств. Анкара неоднократно отмечала, что это обеспечило стабильность в регионе.
"Турция намерена твёрдо придерживаться своей позиции по проходу военных кораблей через проливы. В нынешних условиях особенно важно не допускать дальнейшей эскалации напряжённости в Черном море", — цитирует агентство своего собеседника.
Он также обосновал эту позицию необходимостью сохранять сложившийся правовой режим проливов.
"Конвенция Монтре остаётся ключевым международным механизмом, регулирующим проход военных кораблей, и Турция продолжит выполнять предусмотренные ею обязательства", — подчеркнул источник.
По утверждению проправительственной газеты Türkiye, на Анкару оказывается сильное давление со стороны ряда стран НАТО, добивающихся более свободного прохода военных кораблей через проливы. Авторы публикаций отмечали, что этот вопрос на фоне украинского конфликта и возросших рисков для судоходства приобрёл дополнительную актуальность.
Ранее сообщалось, что Турция предлагает создать коридоры безопасности в Чёрном море.
- РИА Новости, 1920, 20.07.2026
20 июля, 08:00История
Правь, Туретчина, Босфором. 90 лет конвенции "Конвенции Монтрё"20 июля 1936 года была подписана "Конвенция о режиме проливов", регулирующая судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы и в Мраморном море. Она до сих пор имеет приоритет над Конвенцией ООН по морскому праву
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