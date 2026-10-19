Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 19.10.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 19.10.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:00 мск 19 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-10-19T03:06
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 18 октября и в ночь на 19 октября объявлялась в Брянской, Орловской, Смоленской, Калужской, Ростовской, Запорожской, Курской, Белгородской областях, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Саратовской, Самарской, Нижегородской, Ульяновской, Пензенской, Белгородской, Калужской, Тульской, Брянской, Липецкой, Ростовской, Запорожской, Курской, Волгоградской, Орловской, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Московской областях*, в ЛНР и ДНР, в Мордовии."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ленинградской, Смоленской, Херсонской областях*, в Татарстане.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 18 октября и в ночь на 19 октября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Тамбова (21:18 мск), Пензы, Саратова (22:44 мск), Саранска (0:10 мск), Самары, Ульяновска (0:56 мск), Казани (2:04 мск), Бугульмы, Нижнекамска (2:16 мск).Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что Литва знала об атаке на Петербург: Киев извинился перед Вильнюсом за упавший БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Области расположены по убыванию времени последних объявлений
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украина.ру, россия, лнр, днр, брянская область, орловская область, смоленск, калужская область, ростовская область, запорожская область, курская область, белгородская область, крым, саратовская область, самара, нижегородская область, ульяновская область, пенза, липецк, волгоградская область, воронежская область, рязанская область, московская область, ленинградская область, херсонская область, татарстан, казань, саранск, бугульма, росавиация, аэропорт, аэропорты, пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

03:06 19.10.2026 (обновлено: 03:54 19.10.2026)
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:00 мск 19 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 18 октября и в ночь на 19 октября объявлялась в Брянской, Орловской, Смоленской, Калужской, Ростовской, Запорожской, Курской, Белгородской областях, в ЛНР и ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Саратовской, Самарской, Нижегородской, Ульяновской, Пензенской, Белгородской, Калужской, Тульской, Брянской, Липецкой, Ростовской, Запорожской, Курской, Волгоградской, Орловской, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Московской областях*, в ЛНР и ДНР, в Мордовии.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ленинградской, Смоленской, Херсонской областях*, в Татарстане.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 18 октября и в ночь на 19 октября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Тамбова (21:18 мск), Пензы, Саратова (22:44 мск), Саранска (0:10 мск), Самары, Ульяновска (0:56 мск), Казани (2:04 мск), Бугульмы, Нижнекамска (2:16 мск).
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что Литва знала об атаке на Петербург: Киев извинился перед Вильнюсом за упавший БПЛА.
- РИА Новости, 1920, 18.10.2026
Вчера, 16:16
Налёт на Санкт-Петербург — элемент общей стратегии ЗеленскогоЗа время украинского кризиса в целом и СВО в частности, я много раз писал и говорил, что украинские власти не только не боятся ядерного удара по "центрам принятия решений", но даже желают его. Более того, они со своими британскими друзьями давно сами организовали бы подобную провокацию, если бы не технические трудности.
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