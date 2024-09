https://ukraina.ru/20240924/1057621571.html

План победы Зеленского как шантаж Запада и США. Украинские эксперты и политики о долгой войне с Россией

План победы Зеленского как шантаж Запада и США. Украинские эксперты и политики о долгой войне с Россией - 24.09.2024 Украина.ру

План победы Зеленского как шантаж Запада и США. Украинские эксперты и политики о долгой войне с Россией

В украинском экспертном сообществе по-прежнему обсуждают возможные последствия реализации "плана победы" Зеленского и думают над тем, почему по поводу содержания этого плана не советовались с народом.

2024-09-24T06:55

2024-09-24T06:55

2024-09-24T07:04

эксклюзив

сво

украина

владимир зеленский

сша

джо байден

руслан бортник

игорь мосийчук

анатолий шарий

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103296/37/1032963792_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_16f0a8fe63bb725afad2b05e983fb160.jpg.webp

Зеленский находится с визитом в США с целью представить Джо Байдену свой "план победы" и выпросить разрешение бить по территории России западным дальнобойным оружием. Предполагается, что решение будет принято после того, как Байден ознакомится с этим планом. Как информирует Associated Press, свой визит Зеленский начал с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, где попросил больше снарядов.Ранее Зеленский заявил, что "Украине (киевскому режиму – Ред.) нужна полноценная дальнобойность", в чем Киев продолжить убеждать партнеров. В обращении, записанном на борту самолета, он пообещал, что его "план победы" первым увидит Байден, а затем план будет представлен и остальным лидерам западного мира, а также обеим палатам Конгресса.В интервью изданию The New Yorker Зеленский дал понять, что допускает разные варианты развития событий. По его словам, если Байден "не хочет его ("план победы") поддерживать, то он не может его заставить это делать – и тогда киевский режим продолжить "жить по плану Б", что означает "очень долгую войну".Комментируя эти заявления, украинский политолог Руслан Бортник отметил, что общество уже почти тысячу дней живет "в режиме решающей схватки", что вот-вот наступит решающий момент… Но на самом деле и эта осень не станет решающей."Нет, и эта осень не будет решающей. Кардинально положить конец этой войне могло бы, наверное, только вступление США напрямую в эту войну – и то сначала это привело бы к максимальной эскалации. Может быть, война и закончилась бы, но мы об этом могли бы с вами не узнать", - сказал политолог в эфире интернет-канала Politeka.Что касается "плана победы" Зеленского, то оценки звучат разные. Почему этот план едет в Вашингтон, а перед этим не обсуждается с народом Украины? – задается вопросом экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук."У нас же народовластие, пятая статья Конституции. И оно осуществляется двумя способами: либо прямо, через референдум или обсуждение народом, либо в парламенте, потому что парламенту делегированы права людьми. Но наша зеленая власть и на людей забила, а на парламент – так тем более", - заявил политик в эфире канала UKRLIFE.TV.Он сам же пояснил причину игнорирования парламента – "они там на помойке понабирали, привели в парламент, зачем с ними советоваться?". В то же время Мосийчук не исключает, что ситуацию в стране в 2024 году "придется разруливать парламенту и принимать решение – где-то популярное, где-то непопулярное".Политик заявил, что "по состоянию на сегодня из всех органов власти, парламент является самым легитимным – в отличие от президента, кстати". Однако, по его мнению, вопрос в другом: "парламент не способен из-за своего персонального состава к принятию каких-то серьезных решений, к тому, чтобы взять ответственность на себя".Мосийчук добавил, что "сейчас мы видим власть, которая вообще не хочет проводить выборы" под предлогом войны, но хочет, чтобы эта война была долгой, что видно из проекта бюджета на следующий год. Там, по его словам, не видно никакого развития, это "бюджет богатых", а бедные должны стать еще беднее. Наконец, нет там ничего про выборы."Какие выборы? Война! Воюй, Микола, зачем нас переизбирать?", - описал ситуацию политик.Вернемся к плану Зеленского. Мосийчук еще раз подчеркнул, что план этот - "секретный", но секретный только от своего народа. Его следовало бы представить хотя бы тому же парламенту.По словам украинского политического философа Сергея Дацюка, он бы вообще не назвал "план победы" планом."С начала войны этот план не изменился: "Если вы дадите нам оружие, мы будем воевать; если вы дадите нам больше оружия, мы, может, даже победим, или не проиграем", - сказал эксперт в эфире канала "Фабрика новин".Он продолжил: "Не знаю, что тут такого нового. Что, просьба взять нас в НАТО, или дать оружи6е, новая? В чём план? Что мы такого запланировали нового, что это надо обговаривать? Я читал этот план, и не нашёл".По мнению Дацюка, "это выглядит как чистый пиар, который не интересен США, но который можно продать внутри страны".Пожалуй, понятнее всего суть плана Зеленского изложил живущий в Испании украинский журналист и блогер Анатолий Шарий."Посмотрел "план победы" от Зе (Зеленского – Ред.). В принципе, там только три пункта: 1. Дайте мне много денег. 2. Вступите в войну с Россией. 3. Я буду вечным "президентом". Если вы, западники, не выполните мой "план" - вы во всем виноваты. В.Зеленский", - написал Шарий в своем телеграм-канале.Но если бы это все было только смешно. Популярный на Украине телеграм-канал ЗеРада сравнивает киевский режим с другими репрессивными и диктаторскими режимами из новой и новейшей истории (в частности, с режимом Франциско Лопеса в Парагвае и с правлением "красных кхмеров" в Камбодже) и отмечает, что "если даже поверхностно пройтись по историческим примерам диктатур и террора собственных народов, то можно прийти к выводу, что Зе вобрал всё "самое лучшее" из худших режимов, только воплотил современными методами".Результаты такого воплощения впечатляют. "Население Украины сократилось за каденцию Зеленского до 29 млн человек только по официальным данным (реально 19-21 млн.) Данные о погибших засекречены, большую часть погибших записывают в пропавших без вести, выехало больше 8 млн, экономически активное население выдавлено из страны либо прячется от мобилизации, рождаемость самая низкая в МИРЕ, смертность - самая высокая. Экономика уничтожена. Государство существует на кредиты западных партнёров", - констатируют авторы канала.В завершение напомним - по данным Всемирного банка, на Украине за чертой бедности находятся 29% населения. Но в "плане победы" Зеленского о победе над бедностью нет ни слова.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в статье Владимира Скачко "Измена Байдену с заводом. Ради снарядов для войны Зеленский игнорирует президента США".

https://ukraina.ru/20240923/1057605543.html

https://ukraina.ru/20240920/1057556526.html

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, владимир зеленский, сша, джо байден, руслан бортник, игорь мосийчук, анатолий шарий, политика, экономика, эксперты, россия, вооруженные силы украины, верховная рада, нато