"Не разглядели в тумане": Литовский министр оправдался за не сбитый украинский БПЛА - 19.10.2026 Украина.ру
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"Не разглядели в тумане": Литовский министр оправдался за не сбитый украинский БПЛА
"Не разглядели в тумане": Литовский министр оправдался за не сбитый украинский БПЛА - 19.10.2026 Украина.ру
"Не разглядели в тумане": Литовский министр оправдался за не сбитый украинский БПЛА
Украинский беспилотник в воздушном пространстве Литвы не смогли сбить, потому что потеряли его из виду в тумане и облаках. Об этом министр обороны страны Робертас Каунас заявил в эфире национального телевидения LRT
2026-10-19T05:17
2026-10-19T05:47
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По словам министра, объект был обнаружен как литовскими радарами, так и радарами истребителей, но решение о его уничтожении принято не было."Мы обязаны были и визуально его идентифицировать, чтобы чётко видеть объект в полёте. К сожалению, пилоты истребителей не смогли этого сделать из-за тумана и облачности", — сообщил он."Главная задача заключалась в идентификации объекта, понимании того, какую угрозу он представляет или не представляет. Далее последует анализ ситуации, когда всё началось и когда всё закончилось", — добавил Каунас.Утром 18 октября в Литве объявляли воздушную тревогу из-за беспилотника, который был задействован в украинской атаке на Петербург. По данным LRT, его обломки были обнаружены в деревне Юодженис Пасвальского района.Представитель украинского МИД Георгий Тихий принес извинения Литве в связи с попаданием украинского БПЛА в воздушное пространство страны. Он не исключил, что отклонение могло быть связано с работой российских средств радиоэлектронной борьбы.Вильнюс предложил Варшаве расследовать инцидент с возможным проникновением беспилотника в воздушное пространство Литвы утром в воскресенье.Украинские дроны неоднократно оказывались в воздушном пространстве прибалтийских лимитрофов. При этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что якобы не давали разрешения Киеву использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.Напомним, в результате массированной атаки украинских беспилотников на Петербург и Ленинградскую область погиб один человек, ещё пятеро пострадали. Возникли возгораниях на объектах гражданской инфраструктуры в нескольких районах города, а также на территории Петербургского нефтяного терминала. В Ленобласти обломки повредили остекление в школе, а также полсотни машин.Ранее минобороны Литвы признало, что было в курсе атаки украинских БПЛА на Санкт-Петербург.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261018/nalt-na-sankt-peterburg--element-obschey-strategii-zelenskogo-1083899542.html
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Украина.ру, Новости, Литва, Минобороны, Вильнюс, НАТО, Украина, БПЛА, атака БПЛА, БПЛА сегодня, беспилотники, ПВО, истребитель, беспилотники сегодня, Польша, Россия, Санкт-Петербург, МИД, Киев

"Не разглядели в тумане": Литовский министр оправдался за не сбитый украинский БПЛА

05:17 19.10.2026 (обновлено: 05:47 19.10.2026)
 
© AP / Virginia MayoМинистр обороны Литвы Робертас Каунас
Министр обороны Литвы Робертас Каунас - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© AP / Virginia Mayo
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Украинский беспилотник в воздушном пространстве Литвы не смогли сбить, потому что потеряли его из виду в тумане и облаках. Об этом министр обороны страны Робертас Каунас заявил в эфире национального телевидения LRT
По словам министра, объект был обнаружен как литовскими радарами, так и радарами истребителей, но решение о его уничтожении принято не было.
"Мы обязаны были и визуально его идентифицировать, чтобы чётко видеть объект в полёте. К сожалению, пилоты истребителей не смогли этого сделать из-за тумана и облачности", — сообщил он.
"Главная задача заключалась в идентификации объекта, понимании того, какую угрозу он представляет или не представляет. Далее последует анализ ситуации, когда всё началось и когда всё закончилось", — добавил Каунас.
Утром 18 октября в Литве объявляли воздушную тревогу из-за беспилотника, который был задействован в украинской атаке на Петербург. По данным LRT, его обломки были обнаружены в деревне Юодженис Пасвальского района.
Представитель украинского МИД Георгий Тихий принес извинения Литве в связи с попаданием украинского БПЛА в воздушное пространство страны. Он не исключил, что отклонение могло быть связано с работой российских средств радиоэлектронной борьбы.
Вильнюс предложил Варшаве расследовать инцидент с возможным проникновением беспилотника в воздушное пространство Литвы утром в воскресенье.
Украинские дроны неоднократно оказывались в воздушном пространстве прибалтийских лимитрофов. При этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что якобы не давали разрешения Киеву использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.
Напомним, в результате массированной атаки украинских беспилотников на Петербург и Ленинградскую область погиб один человек, ещё пятеро пострадали. Возникли возгораниях на объектах гражданской инфраструктуры в нескольких районах города, а также на территории Петербургского нефтяного терминала. В Ленобласти обломки повредили остекление в школе, а также полсотни машин.
Ранее минобороны Литвы признало, что было в курсе атаки украинских БПЛА на Санкт-Петербург.
- РИА Новости, 1920, 18.10.2026
Вчера, 16:16
Налёт на Санкт-Петербург — элемент общей стратегии ЗеленскогоЗа время украинского кризиса в целом и СВО в частности, я много раз писал и говорил, что украинские власти не только не боятся ядерного удара по "центрам принятия решений", но даже желают его. Более того, они со своими британскими друзьями давно сами организовали бы подобную провокацию, если бы не технические трудности.
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