https://ukraina.ru/20261019/ne-razglyadeli-v-tumane-litovskiy-ministr-opravdalsya-za-ne-sbityy-bpla-1083904257.html

"Не разглядели в тумане": Литовский министр оправдался за не сбитый украинский БПЛА

"Не разглядели в тумане": Литовский министр оправдался за не сбитый украинский БПЛА - 19.10.2026 Украина.ру

"Не разглядели в тумане": Литовский министр оправдался за не сбитый украинский БПЛА

Украинский беспилотник в воздушном пространстве Литвы не смогли сбить, потому что потеряли его из виду в тумане и облаках. Об этом министр обороны страны Робертас Каунас заявил в эфире национального телевидения LRT

2026-10-19T05:17

2026-10-19T05:17

2026-10-19T05:47

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По словам министра, объект был обнаружен как литовскими радарами, так и радарами истребителей, но решение о его уничтожении принято не было."Мы обязаны были и визуально его идентифицировать, чтобы чётко видеть объект в полёте. К сожалению, пилоты истребителей не смогли этого сделать из-за тумана и облачности", — сообщил он."Главная задача заключалась в идентификации объекта, понимании того, какую угрозу он представляет или не представляет. Далее последует анализ ситуации, когда всё началось и когда всё закончилось", — добавил Каунас.Утром 18 октября в Литве объявляли воздушную тревогу из-за беспилотника, который был задействован в украинской атаке на Петербург. По данным LRT, его обломки были обнаружены в деревне Юодженис Пасвальского района.Представитель украинского МИД Георгий Тихий принес извинения Литве в связи с попаданием украинского БПЛА в воздушное пространство страны. Он не исключил, что отклонение могло быть связано с работой российских средств радиоэлектронной борьбы.Вильнюс предложил Варшаве расследовать инцидент с возможным проникновением беспилотника в воздушное пространство Литвы утром в воскресенье.Украинские дроны неоднократно оказывались в воздушном пространстве прибалтийских лимитрофов. При этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что якобы не давали разрешения Киеву использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.Напомним, в результате массированной атаки украинских беспилотников на Петербург и Ленинградскую область погиб один человек, ещё пятеро пострадали. Возникли возгораниях на объектах гражданской инфраструктуры в нескольких районах города, а также на территории Петербургского нефтяного терминала. В Ленобласти обломки повредили остекление в школе, а также полсотни машин.Ранее минобороны Литвы признало, что было в курсе атаки украинских БПЛА на Санкт-Петербург.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261018/nalt-na-sankt-peterburg--element-obschey-strategii-zelenskogo-1083899542.html

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