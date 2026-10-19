"Не хочу по глупости оттолкнуть Россию": Трамп пояснил свою позицию по Украине и санкциям - 19.10.2026 Украина.ру
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"Не хочу по глупости оттолкнуть Россию": Трамп пояснил свою позицию по Украине и санкциям
"Не хочу по глупости оттолкнуть Россию": Трамп пояснил свою позицию по Украине и санкциям - 19.10.2026 Украина.ру
"Не хочу по глупости оттолкнуть Россию": Трамп пояснил свою позицию по Украине и санкциям
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет делать ничего, что по глупости оттолкнуло бы Россию от переговоров по украинскому конфликту, в частности — вводить "адские санкции". Об этом он 18 октября написал в соцсети Truth Social
2026-10-19T02:15
2026-10-19T02:18
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переговоры по украине 2026
антироссийские санкции
война на украине
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По мнению Трампа, в переговорах сейчас "достигнут значительный прогресс"."Я веду переговоры о мире в войне между Россией и Украиной и не хочу предпринимать никаких действий, которые по глупости могли бы оттолкнуть Россию от стола переговоров", — подчеркнул он.При этом Вашингтон может ужесточить санкции против России в любой момент, отметил президент США."Подписание этого документа [о санкциях] в данный момент привело бы именно к такому нежелательному результату; я могу подписать его позже — в любой момент, когда посчитаю нужным!" — написал Трамп.Закон покойного сенатора Линдси Грэма* об "адских санкциях" против России и Ирана должен был вступить в силу 19 октября.17 октября президент США распорядился не применять часть предусмотренных им мер. В частности, он отказался от тарифа до 500 процентов на прямой импорт из России и до 100 процентов на товары из пяти крупнейших стран — покупателей энергоносителей у Москвы. Также не вводятся предусмотренные этим законом новые ограничений против чиновников, банков и организаций.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20261018/kak-tramp-zamorozil-antirossiyskiy-sanktsionnyy-ad-v-polzu-svoikh-druzey-1083891822.html
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украина.ру, новости, сша, дональд трамп, украина, россия, линдси грэм, переговоры по украине 2026, антироссийские санкции, война на украине, сво, мир без границ, нефтепродукты
Украина.ру, Новости, США, Дональд Трамп, Украина, Россия, Линдси Грэм, Переговоры по Украине 2026, антироссийские санкции, война на Украине, СВО, Мир без границ, нефтепродукты

"Не хочу по глупости оттолкнуть Россию": Трамп пояснил свою позицию по Украине и санкциям

02:15 19.10.2026 (обновлено: 02:18 19.10.2026)
 
© AP / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© AP / Alex Brandon
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет делать ничего, что по глупости оттолкнуло бы Россию от переговоров по украинскому конфликту, в частности — вводить "адские санкции". Об этом он 18 октября написал в соцсети Truth Social
По мнению Трампа, в переговорах сейчас "достигнут значительный прогресс".
"Я веду переговоры о мире в войне между Россией и Украиной и не хочу предпринимать никаких действий, которые по глупости могли бы оттолкнуть Россию от стола переговоров", — подчеркнул он.
При этом Вашингтон может ужесточить санкции против России в любой момент, отметил президент США.
"Подписание этого документа [о санкциях] в данный момент привело бы именно к такому нежелательному результату; я могу подписать его позже — в любой момент, когда посчитаю нужным!" — написал Трамп.
Закон покойного сенатора Линдси Грэма* об "адских санкциях" против России и Ирана должен был вступить в силу 19 октября.
17 октября президент США распорядился не применять часть предусмотренных им мер. В частности, он отказался от тарифа до 500 процентов на прямой импорт из России и до 100 процентов на товары из пяти крупнейших стран — покупателей энергоносителей у Москвы. Также не вводятся предусмотренные этим законом новые ограничений против чиновников, банков и организаций.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
Вчера, 09:56
Как Трамп заморозил антироссийский "санкционный ад" в пользу своих друзейПрезидент США шокировал Европу и своих политических противников в Конгрессе. А также, мимоходом, режим Владимира Зеленского. Он не отменил, а заморозил антироссийские санкции, которые ровно месяц назад утвердил американский парламент. Но не все так просто – выиграли, кроме России, друзья Трампа и бизнесмены из его близкого окружения
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
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