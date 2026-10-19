https://ukraina.ru/20261019/ne-khochu-po-gluposti-ottolknut-rossiyu-tramp-poyasnil-svoyu-pozitsiyu-po-ukraine-i-sanktsiyam-1083903423.html

"Не хочу по глупости оттолкнуть Россию": Трамп пояснил свою позицию по Украине и санкциям

"Не хочу по глупости оттолкнуть Россию": Трамп пояснил свою позицию по Украине и санкциям - 19.10.2026 Украина.ру

"Не хочу по глупости оттолкнуть Россию": Трамп пояснил свою позицию по Украине и санкциям

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет делать ничего, что по глупости оттолкнуло бы Россию от переговоров по украинскому конфликту, в частности — вводить "адские санкции". Об этом он 18 октября написал в соцсети Truth Social

2026-10-19T02:15

2026-10-19T02:15

2026-10-19T02:18

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антироссийские санкции

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По мнению Трампа, в переговорах сейчас "достигнут значительный прогресс"."Я веду переговоры о мире в войне между Россией и Украиной и не хочу предпринимать никаких действий, которые по глупости могли бы оттолкнуть Россию от стола переговоров", — подчеркнул он.При этом Вашингтон может ужесточить санкции против России в любой момент, отметил президент США."Подписание этого документа [о санкциях] в данный момент привело бы именно к такому нежелательному результату; я могу подписать его позже — в любой момент, когда посчитаю нужным!" — написал Трамп.Закон покойного сенатора Линдси Грэма* об "адских санкциях" против России и Ирана должен был вступить в силу 19 октября.17 октября президент США распорядился не применять часть предусмотренных им мер. В частности, он отказался от тарифа до 500 процентов на прямой импорт из России и до 100 процентов на товары из пяти крупнейших стран — покупателей энергоносителей у Москвы. Также не вводятся предусмотренные этим законом новые ограничений против чиновников, банков и организаций.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20261018/kak-tramp-zamorozil-antirossiyskiy-sanktsionnyy-ad-v-polzu-svoikh-druzey-1083891822.html

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