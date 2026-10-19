Сумы берут в клещи: военный эксперт назвал два удара, которые срежут выступ ВСУ - 19.10.2026 Украина.ру
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Сумы берут в клещи: военный эксперт назвал два удара, которые срежут выступ ВСУ
Сумы берут в клещи: военный эксперт назвал два удара, которые срежут выступ ВСУ - 19.10.2026 Украина.ру
Сумы берут в клещи: военный эксперт назвал два удара, которые срежут выступ ВСУ
После освобождения Кияницы российские войска вышли к лесным массивам под Сумами. Войска не идут напролом: перерезают транспортные пути и начинают охваты — блокирование трассы Т 1901 позволит закрыть весь лесной массив. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран ВДВ, участник боевых действий в Афганистане подполковник Михаил Попов
2026-10-19T05:30
2026-10-19T05:30
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Отвечая на вопрос, просматриваются ли контуры операции по овладению Сумами, эксперт описал, как будет блокироваться лесной массив.Попов сообщил, что после освобождения села Кияницы войска вышли к лесным массивам. "К северо-востоку от Сум здесь сплошные леса, местность, пересеченная реками и балками", — заявил он.По его оценке, войска "не лезут напролом" — обрубают транспортную сеть, а затем начинают охваты. "Начиная от Писаревки, опушка этого леса контролируется нашими подразделениями", — отметил эксперт.Попов сообщил, что сейчас началось продвижение в районе Малой Рыбицы, южнее которой есть крупный посёлок Осоевка. "Здесь возможен удар, правый фланг которого будет прикрыт рекой Рыбица, на юго-восток в направлении посёлка Угроеды. Если еще напрячь противника южнее со стороны нашей буферной зоны в районе Покровки и Рясного, то выступ в сторону нашей границы будет срезан", — пояснил он.Эксперт уточнил, что выход в район Петрушевки, Угроедов и Турьи блокирует восточную ветку рокадной дороги Т 1901, а действия в районе Великой Рыбицы, Груновки и Бариловки — северную. "Таким образом удастся обрубить отходящие от этой дороги лесные трассы, грунтовки, просеки, что позволит блокировать весь лесной массив в районе Сум, не углубляясь в него", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Попов: Россия устроит еще один котел в Харьковской области и заблокирует ВСУ в лесах под Сумами" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты ситуации вокруг Украины — в материале "Михаил Поликарпов: Паралич экономики Украины убедит ее элиту и народ, что война не имеет перспектив" на сайте Украина.ру.
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Сумы берут в клещи: военный эксперт назвал два удара, которые срежут выступ ВСУ

05:30 19.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" в Курской области
Боевая работа РСЗО Град в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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После освобождения Кияницы российские войска вышли к лесным массивам под Сумами. Войска не идут напролом: перерезают транспортные пути и начинают охваты — блокирование трассы Т 1901 позволит закрыть весь лесной массив. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран ВДВ, участник боевых действий в Афганистане подполковник Михаил Попов
Отвечая на вопрос, просматриваются ли контуры операции по овладению Сумами, эксперт описал, как будет блокироваться лесной массив.
Попов сообщил, что после освобождения села Кияницы войска вышли к лесным массивам. "К северо-востоку от Сум здесь сплошные леса, местность, пересеченная реками и балками", — заявил он.
По его оценке, войска "не лезут напролом" — обрубают транспортную сеть, а затем начинают охваты. "Начиная от Писаревки, опушка этого леса контролируется нашими подразделениями", — отметил эксперт.
Попов сообщил, что сейчас началось продвижение в районе Малой Рыбицы, южнее которой есть крупный посёлок Осоевка.
"Здесь возможен удар, правый фланг которого будет прикрыт рекой Рыбица, на юго-восток в направлении посёлка Угроеды. Если еще напрячь противника южнее со стороны нашей буферной зоны в районе Покровки и Рясного, то выступ в сторону нашей границы будет срезан", — пояснил он.
Эксперт уточнил, что выход в район Петрушевки, Угроедов и Турьи блокирует восточную ветку рокадной дороги Т 1901, а действия в районе Великой Рыбицы, Груновки и Бариловки — северную.
"Таким образом удастся обрубить отходящие от этой дороги лесные трассы, грунтовки, просеки, что позволит блокировать весь лесной массив в районе Сум, не углубляясь в него", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Михаил Попов: Россия устроит еще один котел в Харьковской области и заблокирует ВСУ в лесах под Сумами" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты ситуации вокруг Украины — в материале "Михаил Поликарпов: Паралич экономики Украины убедит ее элиту и народ, что война не имеет перспектив" на сайте Украина.ру.
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