"Самый страшный сценарий": зимой на Украине может вспыхнуть "бабий бунт" — Поликарпов - 19.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261019/samyy-strashnyy-stsenariy-zimoy-na-ukraine-mozhet-vspykhnut-babiy-bunt--polikarpov-1083902206.html
"Самый страшный сценарий": зимой на Украине может вспыхнуть "бабий бунт" — Поликарпов
"Самый страшный сценарий": зимой на Украине может вспыхнуть "бабий бунт" — Поликарпов - 19.10.2026 Украина.ру
"Самый страшный сценарий": зимой на Украине может вспыхнуть "бабий бунт" — Поликарпов
Украина открыла границу для молодёжи до 24 лет, испугавшись молодёжного майдана, но протестный потенциал не исчерпан: женская его часть по-прежнему сильна, а зима без тепла способна стать катализатором. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк, автор книг Михаил Поликарпов
2026-10-19T06:20
2026-10-19T06:20
новости
украина
киев
россия
украина.ру
главные новости
главное
сво
новости сво
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/101011/94/1010119418_0:159:2692:1673_1920x0_80_0_0_eec4f9a2ed02ae8b2c89e092f1e3cab9.jpg
Говоря о протестном потенциале Украины, эксперт отдельно остановился на том, что изменит для страны зима без света и тепла.Поликарпов напомнил, что Украина ещё в прошлом году предусмотрительно открыла границу для молодёжи. "Украина предусмотрительно в прошлом году открыла границу, чтобы вся молодежь до 24 лет могла уехать, потому что власти опасались именно молодежного майдана", — сообщил эксперт.По его словам, украинская элита в отличие от народа остаётся субъектом: украинцы, несмотря на бусификации, организоваться не сумели, и даже так называемый "бабий бунт" — самый страшный, по оценке эксперта, сценарий — пока не состоялся.Отвечая на реплику журналиста о том, что протестный потенциал на Украине "слили", Поликарпов возразил: "Да, но все еще остается сильный женский протестный потенциал. И зима без тепла может выступить катализатором для протестов".Эксперт напомнил, что Украине этой зимой светит энергетическая и социальная катастрофа: по опыту прошлой зимы в Киеве руководство игнорирует проблемы людей, и украинцы будут выживать, "грея кирпичи на газовых плитах". "Вопрос в том, насколько понравится этот режим выживания даже не украинскому народу, а украинской элите", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Паралич экономики Украины убедит ее элиту и народ, что война не имеет перспектив" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО — в интервью "Михаил Попов: Россия устроит еще один котел в Харьковской области и заблокирует ВСУ в лесах под Сумами" на сайте Украина.ру.
украина
киев
россия
майдан
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/101011/94/1010119418_126:0:2567:1831_1920x0_80_0_0_4217538652eb95dbf56497fd730d5ee2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, россия, украина.ру, главные новости, главное, сво, новости сво, новости сво россия, протесты, майдан, новости украины, украина ру новости сегодня, новости украина ру, новости россии и украины, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво, война, война на украине
Новости, Украина, Киев, Россия, Украина.ру, Главные новости, главное, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, протесты, Майдан, Новости Украины, Украина ру новости сегодня, новости Украина ру, новости России и Украины, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, дзен СВО, война, война на Украине

"Самый страшный сценарий": зимой на Украине может вспыхнуть "бабий бунт" — Поликарпов

06:20 19.10.2026
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкНародное вече в Киеве
Народное вече в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украина открыла границу для молодёжи до 24 лет, испугавшись молодёжного майдана, но протестный потенциал не исчерпан: женская его часть по-прежнему сильна, а зима без тепла способна стать катализатором. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк, автор книг Михаил Поликарпов
Говоря о протестном потенциале Украины, эксперт отдельно остановился на том, что изменит для страны зима без света и тепла.
Поликарпов напомнил, что Украина ещё в прошлом году предусмотрительно открыла границу для молодёжи. "Украина предусмотрительно в прошлом году открыла границу, чтобы вся молодежь до 24 лет могла уехать, потому что власти опасались именно молодежного майдана", — сообщил эксперт.
По его словам, украинская элита в отличие от народа остаётся субъектом: украинцы, несмотря на бусификации, организоваться не сумели, и даже так называемый "бабий бунт" — самый страшный, по оценке эксперта, сценарий — пока не состоялся.
Отвечая на реплику журналиста о том, что протестный потенциал на Украине "слили", Поликарпов возразил: "Да, но все еще остается сильный женский протестный потенциал. И зима без тепла может выступить катализатором для протестов".
Эксперт напомнил, что Украине этой зимой светит энергетическая и социальная катастрофа: по опыту прошлой зимы в Киеве руководство игнорирует проблемы людей, и украинцы будут выживать, "грея кирпичи на газовых плитах".
"Вопрос в том, насколько понравится этот режим выживания даже не украинскому народу, а украинской элите", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Паралич экономики Украины убедит ее элиту и народ, что война не имеет перспектив" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на разных направлениях СВО — в интервью "Михаил Попов: Россия устроит еще один котел в Харьковской области и заблокирует ВСУ в лесах под Сумами" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКиевРоссияУкраина.руГлавные новостиглавноеСВОновости СВОновости СВО РоссияпротестыМайданНовости УкраиныУкраина ру новости сегодняновости Украина руновости России и Украиныдзен новости СВОУкраина.ру Дзендзен СВОвойнавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:46Трёхсторонняя встреча лидеров России, США и КНР в Шэньчжэне гипотетически возможна — Песков
06:30Ростислав Ищенко: Россия заставит Европу оценить убытки от Украины, чтобы предотвратить новую войну
06:20"Самый страшный сценарий": зимой на Украине может вспыхнуть "бабий бунт" — Поликарпов
06:16Зеленский десять раз заявил о "предательстве" и один раз — что готов участвовать в выборах
06:06Украина – это концлагерь: эксперты о настоящем и будущем страны
05:44Киев опубликовал суммы платежей внешним кредиторам до 2037 года
05:30Сумы берут в клещи: военный эксперт назвал два удара, которые срежут выступ ВСУ
05:17"Не разглядели в тумане": Литовский министр оправдался за не сбитый украинский БПЛА
04:30Военный эксперт раскрыл, какая тактика поможет разгромить ВСУ под Красным Лиманом
03:50По Киеву повторно работает баллистика. Сводка ударов по Украине к этому часу
03:06Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
02:15"Не хочу по глупости оттолкнуть Россию": Трамп пояснил свою позицию по Украине и санкциям
01:42Зеленский не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел — Трамп
01:04Литва знала об атаке на Петербург: Киев извинился перед Вильнюсом за упавший БПЛА
20:30Разгром Волчанского котла: эксперт раскрыл, где ВС РФ готовят новую ловушку для ВСУ
19:30"Зимой будут выживать": эксперт о грядущей тотальной катастрофе на Украине
18:43"Менять не на что": Коц объяснил, почему Москва не отдаст буферную зону
18:35Украина превращается в "айсберг": Поликарпов — перенос военпрома грозит "ядерной стадией"
18:00США тайком возобновили обмен разведданными с Украиной, ВС РФ бьют по портам и логистике. Итоги 18 октября
17:20Франция в огне! Трамп и Вэнс назвали виновных в европейских бедах
Лента новостейМолния