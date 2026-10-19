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"Самый страшный сценарий": зимой на Украине может вспыхнуть "бабий бунт" — Поликарпов

"Самый страшный сценарий": зимой на Украине может вспыхнуть "бабий бунт" — Поликарпов - 19.10.2026 Украина.ру

"Самый страшный сценарий": зимой на Украине может вспыхнуть "бабий бунт" — Поликарпов

Украина открыла границу для молодёжи до 24 лет, испугавшись молодёжного майдана, но протестный потенциал не исчерпан: женская его часть по-прежнему сильна, а зима без тепла способна стать катализатором. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк, автор книг Михаил Поликарпов

2026-10-19T06:20

2026-10-19T06:20

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Говоря о протестном потенциале Украины, эксперт отдельно остановился на том, что изменит для страны зима без света и тепла.Поликарпов напомнил, что Украина ещё в прошлом году предусмотрительно открыла границу для молодёжи. "Украина предусмотрительно в прошлом году открыла границу, чтобы вся молодежь до 24 лет могла уехать, потому что власти опасались именно молодежного майдана", — сообщил эксперт.По его словам, украинская элита в отличие от народа остаётся субъектом: украинцы, несмотря на бусификации, организоваться не сумели, и даже так называемый "бабий бунт" — самый страшный, по оценке эксперта, сценарий — пока не состоялся.Отвечая на реплику журналиста о том, что протестный потенциал на Украине "слили", Поликарпов возразил: "Да, но все еще остается сильный женский протестный потенциал. И зима без тепла может выступить катализатором для протестов".Эксперт напомнил, что Украине этой зимой светит энергетическая и социальная катастрофа: по опыту прошлой зимы в Киеве руководство игнорирует проблемы людей, и украинцы будут выживать, "грея кирпичи на газовых плитах". "Вопрос в том, насколько понравится этот режим выживания даже не украинскому народу, а украинской элите", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Паралич экономики Украины убедит ее элиту и народ, что война не имеет перспектив" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО — в интервью "Михаил Попов: Россия устроит еще один котел в Харьковской области и заблокирует ВСУ в лесах под Сумами" на сайте Украина.ру.

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