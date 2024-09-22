https://ukraina.ru/20240922/1057607680.html

Измена Байдену с заводом. Ради снарядов для войны Зеленский игнорирует президента США

Измена Байдену с заводом. Ради снарядов для войны Зеленский игнорирует президента США - 22.09.2024 Украина.ру

Измена Байдену с заводом. Ради снарядов для войны Зеленский игнорирует президента США

Как сказали бы со своей полудетской жестокостью безжалостные тинэйджеры, американскому Самокатному Деду – ф-ф-фсе! То есть на пока еще президента США Джо Байдена уже демонстративно плюет даже Владимир Зеленский.

2024-09-22T17:06

2024-09-22T17:06

2024-09-22T17:07

украина

сша

россия

владимир зеленский

джо байден

камала харрис

вооруженные силы украины

нато

оон

су-34

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Байден еще до начала визита Зеленского уже стал частью пиаровской схемы-привлекалочки и обманки этого просроченного недофюрера украинских неонацистов в ранге президента Украины. Булгаковский профессор Преображенский в таких случаях говорил: это замечательно, клянусь богом!В ущерб этикету и статусу хромой утки Зеленский хочет, как бы всему миру показать, что для него сегодня главное – не чинопочитание, а победа над Россией. На поле боя. А вот для этого нужны снаряды. А снарядов у ВСУ – в обрез. Значит, Зеленский будет не к ручке дающей губенками привычно прикладываться, а проверит, как работает американский ВПК. Чтобы у ВСУ было чем убивать. Во как!Зеленский, как известно, 25 сентября 2024 года, посетит США – приедет на сессию Генассамблеи ООН, а потом с протянутой рукой привычно прошвырнется по американским VIP-ам, от которых может что-то обломиться.Еще год-полтора назад, когда Байден уже безрезультатно боролся с самолетным трапом, не умея его по-человечески пройти, разговаривал с тенями и пытался поздороваться с пустотой в полупризрачной окружающей действительности, никто даже помыслить не мог, чтобы маломальский визитер в ранге главы пусть и марионеточного образования (как Украина сейчас) мог перво-наперво не приложиться к руке президента США. А тут – на тебе: Зеленский, как сообщает информагентство Associated Press со ссылками на свои анонимные источники, начнет свой визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, где родился Байден.Представляете себе: во все том же ранге вечного просителя и гастролера с протянутой рукой, но не к Байдену, а на завод! Дескать, судьба Украины и ее победы для меня важнее чем морщинистая длань знакомца Альцгеймера и Паркинсона. Это круто! Но старика Байдена даже как-то жаль – мало кто так лично опускал человека, о котором все политприхвостни лизоблюдски говорят, что он – "самый могущественный на планете", "демократический император", то да се.Короче, согласно официальному расписанию, в среду 25-го, Зеленский планирует выступить на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. А вот только в четверг 26-го, должен посетить Белый дом в Вашингтоне, где типа обсудит с ним украинский конфликт, а также "стратегическое планирование Украины и поддержку США". А уже после этого, как ожидается, Зеленский проведет отдельные встречи и с вице-президентом и кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом. И всех облагодетельствует своим просьбами.О чем это говорит? Ну, во-первых, о хамской неблагодарности Зеленского. Но это так, пустяк: как говаривал польский сатирик Станислав Ежи Лец, сидя у стола, где пируют хозяева, настоящий раб больше мечтает не о свободе, а о рабах для себя из этих хозяев. Эдакий примитивный взгляд на социальную справедливость, который, как видим, не чужд и прилипале-попрошайке Зеленскому, прошедшему путь из грязи в князи и застившему на пороге возвращения обратно в первоначальное состояние, во всю ту же грязь. Психология с выкрутасами истории, знаете ли.Во-вторых, о том, что Байдену, которого в результате тихого госпереворота фактически оттерли от власти соратники-демократы, таки кранты. Ему остается только боятся, чтобы у него вообще на отобрали пост президента в пользу Камалы Харрис. Чисто политтехнологически это могло бы усилить ее кандидатские позиции, если бы она за недели две до выборов стала полноценным президентом – первой женщиной на этом посту в США. Даже еще и цветной, с невероятной преданностью ЛГБТ*-ценностям и нацменьшинствам. Самое то, как говорится.И, наконец, в-третьих, плохи-таки дела у Украины Зеленского – она может сыграть в ущерб демократам, если проиграет СВО и ускоренно превратиться для США и их демократической администрации в "европейский Афганистан". Ведь не только украинские неонацисты стали заложниками американской помощи, но и сами американцы из Демпартии стали заложниками ситуации в Украине. Это, кстати, и называется "украинизация американской политики".А Украина тотально, медленно, но неуклонно проигрывает СВО. И не зря же Зеленский едет первым на завод в Пенсильвании, который производит снаряды калибра НАТО 155-мм не только для армии США, но и ВСУ. "Ожидается, что к Зеленскому на заводе присоединятся двое руководителей Пентагона, которые инициировали увеличение производства — помощник министра армии по закупкам, логистике и технологиям Даг Буш и главный покупатель оружия Пентагона Билл ЛаПланте, а также губернатор Джош Шапиро, демократ от Пенсильвании", -- пишет Associated Press.Почему такой эскорт? Сегодня известно, что США поставили в Украину 3 миллиона таких снарядов. И часть из них произведена в Америке. Но в ходе боев потребности украинской армии в СВО достигали 8000 снарядов 155-мм ежедневно. И США приняли решение перезапустить производственные линии и нарастить производство снарядов. Сейчас удается производить более 40 000 (Украине на 5 дней) снарядов 155-милиметровго калибра ежемесячно, но в планах -- выйти на стотысячный показатель (ВСУ хватит на две неполные недели боев).Еще, конечно, Зеленский будет выпрашивать разрешение на удары дальнобойными ракетами вглубь "материковой" России. Или хотя бы негласной легализации лживой англосаксонской тактики: на словах все запрещать или не разрешать, но негласно позволять и разрешать всё, в том числе, и удары по России "дальнобоем".То есть так, как фактически есть сейчас, но формально нет благословения первых лиц США.И это вполне может случиться, когда Зеленский представит американскому руководству свой план победы, в котором главные четыре пункта:1. Курская авантюра должна служить силовому давлению на Россию на переговорах о мире.2. Разрешить удары по России вглубь ее международно признанной территории, что должно стать давлением на руководство РФ. Плюс, конечно же, завалить ВСУ всем необходимым оружием.3. Остатки Украины должны стать членом НАТО, что должно как бы гарантировать ее безопасность.4. Коллективный Запад должен подчинить себе Глобальный Юг и вместе осуществить давление на Россию на некоем "втором саммите мира", который нужно организовать и провести, выкатив на нем перед Москвой как "согласованный план мира".Пятый пункт это "мирного плана" Зеленский не оглашает, так как говорит, что он касается послевоенного восстановления Украины. Но понятно же, что он тоже сводится к известной формуле "дайте денег!".А дела у Украины, и на фронтах СВО, и вообще, действительно швах. Только буквально накануне, 21 сентября, в очередную годовщину победы русского оружия на Куликовом поле в 1380 году стало известно, что, с одной стороны, российские войска как драли ВСУ, так и продолжают драть. Повторяю: медленнее, чем многим хотелось бы, но драть и драть.В частности, Минобороны России сообщило о больном -- о поражении сухогруза с ракетами для Украины. Ракет и снарядов и так ВСУ не хватает, а теперь часть из них вообще на дне. Плюс за тот же день российские военные за сутки сбили 177 дронов, 10 снарядов HIMARS и шесть ракет "Нептун", а российский истребитель-бомбардировщик Су-34 разбил технику и личный состав ВСУ, а также уничтожил пункт временной дислокации украинкой армии. За сутки, повторяю.С другой стороны, западные политики, пользуясь в том числе, и неразберихой в американских верхах, продолжают вихлять, вибрировать и делать страшные признания, стараясь увильнуть от войны или хотя бы снять с себя вину за продолжение в ней.Например, канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с гражданами в общине Нидергерсдорф в федеральной земле Бранденбург, где его партия рискует проиграть на местных выборах, подтвердил: он не даст Украине дальнобойных ракет. "Хотя многие оказывали на меня давление, я не буду поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы. Я могу заверить и заверяю здесь, на этом месте: я останусь при этой позиции",— сказал он.И опять предложил подумать о мире: "Сейчас настало время изучить, какие здесь есть возможности".А вот Жозеп Боррель, главный экс-дипломат, котором на этом посту сменила такая же русофобка-"невменяшка" из Эстонии Кая Каллас, вдруг протрезвел и расчувствовался, и его потянуло на правду. Страшную для Зеленского-попрошайки. Боррель признался: "Когда началась война в Украине и мы обещали Украине, что дадим ей 1 миллион снарядов, мы говорили это, не зная, сможем ли. И потом оказалось, что нет".Другими словами, миллиона снарядов Украине от Европы и не будут. И если в США Зеленский снарядов не добудет, окажется, что скоро артиллерия ВСУ будет стрелять из рогаток.И все было бы хорошо, если бы ситуация в Украине выходила на финишную прямую и завершалась победой России. Тогда бы можно было бы молитвы начинать и заканчивать за здравие. Однако, увы, приходится сегодня поминать и за упокой.Нет, Россия однозначно и так победит. На том стоим, и в этом вера наша. Но весь вопрос – в цене. Ситуацию сегодня определяет то, что война – это главный заказ Запада Украине и ее неонацистам. Только с помощью войны Запад хочет, нанеся пресловутое стратегическое поражение России, уничтожить своего главного конкурента, который и начал борьбу за будущий многополярный мир.А неонацисты Зеленского не могут Западу отказать – они у него на подсосе и на кукане. И потому Зеленский из всех сил и всеми доступными средствами будет длить войну. Там у него, как говорил в одном кино Владимир Высоцкий, "лежбище и любовь с интересом" – только благодаря войне он нужен Западу и может сохраняться у власти.И это понимают даже в США. Как заявил американский политик и бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в своем блоге на YouTube, Зеленский терпит поражение на поле боя, поэтому будет делать все, чтобы разжечь конфликт между НАТО и Россией, а потом и с США, если понадобится. "Стратегия Зеленского заключается в том, что он знает, что не сможет победить, поэтому совершает безрассудные жесты, рассчитанные на то, чтобы втянуть НАТО в войну. Поскольку для него это является единственной возможностью иметь шансы на победу. Только в случае полномасштабной Третьей мировой войны между США и Россией он еще может рассчитывать на успех. Такова стратегия, и мы позволяем ему это делать", — резюмировал Кеннеди-младший.Но его, увы, не слышат. А если и слышат, то делают вид, что не расслышали. Так пока и живем…О том, как некоторые лидеры Запада реагируют в эти дни на происходящее на фронтах российско-украинского конфликта - в статье "Лидеры стран QUAD заявили об опасностях конфликта на Украине"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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