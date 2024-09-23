Вторжение в Курскую область вылилось для ВСУ сдачей позиций в Донбассе - Financial Times - 23.09.2024 Украина.ру
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Вторжение в Курскую область вылилось для ВСУ сдачей позиций в Донбассе - Financial Times
Вторжение в Курскую область вылилось для ВСУ сдачей позиций в Донбассе - Financial Times - 23.09.2024 Украина.ру
Вторжение в Курскую область вылилось для ВСУ сдачей позиций в Донбассе - Financial Times
Украинские военные пожаловались, что вторжение в Курскую область вылилось для ВСУ сдачей позиций в Донбассе, в частности на Красноармейском направлении, передает Financial Times
2024-09-23T14:12
2024-09-23T14:12
новости
курская область
донбасс
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
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"Украина надеялась, что ее дерзкая операция заставит Кремль передислоцировать ресурсы из Донецкой области, но этого не произошло. Вместо этого российские войска захватили несколько городов, дойдя от Покровска и Мирнограда и обрушив мощь российской армии на оба логистических узла", - говорится в материале. По словам украинских военных, российские войска в Курской области пользовались новой тактикой: избегали крупных атак с танками и бронетехникой. Она и "привела к недавним успехам в Донецкой области". так как, мелкие группы россиян сложно поражать не только снарядами, но и дронами.Также "украинцы мало что могут сделать с российскими ударными вертолетами и самолетами, несущими планирующие бомбы". Особенно под Угледаром, где у ВСУ "нет противовоздушной обороны", добавил замкомандира 72-й механизированной бригады.По его словам, у россиян может быть "больше шансов" взять Угледар в ближайшие недели. В начале месяца один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру называл Угледар крепостью из многоэтажной застройки, которая стоит на возвышенности. Покровск же Украина может потерять в течение двух-трех месяцев, предположил представитель отряда беспилотной разведки. Украинские военные указали также, что сейчас их потери на фронте стали больше, чем раньше.В начале месяца главком ВСУ Александр Сырский после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на Красноармейском направлении, где, по данным украинских изданий, ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями.Подробнее об успехах ВС РФ — в материале Сергея Зуева Новый фронт против РФ, атаки и провалы националистов. Главное на Украине на утро 17 сентября на сайте Украина.ру.
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, донбасс, украина, александр сырский, вооруженные силы украины
Новости, Курская область, Донбасс, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины

Вторжение в Курскую область вылилось для ВСУ сдачей позиций в Донбассе - Financial Times

14:12 23.09.2024
 
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Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Украинские военные пожаловались, что вторжение в Курскую область вылилось для ВСУ сдачей позиций в Донбассе, в частности на Красноармейском направлении, передает Financial Times
"Украина надеялась, что ее дерзкая операция заставит Кремль передислоцировать ресурсы из Донецкой области, но этого не произошло. Вместо этого российские войска захватили несколько городов, дойдя от Покровска и Мирнограда и обрушив мощь российской армии на оба логистических узла", - говорится в материале.

По словам украинских военных, российские войска в Курской области пользовались новой тактикой: избегали крупных атак с танками и бронетехникой. Она и "привела к недавним успехам в Донецкой области". так как, мелкие группы россиян сложно поражать не только снарядами, но и дронами.

Также "украинцы мало что могут сделать с российскими ударными вертолетами и самолетами, несущими планирующие бомбы". Особенно под Угледаром, где у ВСУ "нет противовоздушной обороны", добавил замкомандира 72-й механизированной бригады.

По его словам, у россиян может быть "больше шансов" взять Угледар в ближайшие недели.
В начале месяца один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру называл Угледар крепостью из многоэтажной застройки, которая стоит на возвышенности.
"Наши наступающие подразделения выбрали тактику не лобовых ударов, которые были крайне неуспешными, а фланговых обходов с запада (Пречистовка) и северо-востока (Водяное). Мы создаем угрозу коммуникациям Угледарской группировки противника. Она попадает под наш более плотный огневой контроль вплоть до минометов и стрелкового оружия, что приводит к ущербу для всей военной логистики Украины",- отмечал он.
Покровск же Украина может потерять в течение двух-трех месяцев, предположил представитель отряда беспилотной разведки.
Украинские военные указали также, что сейчас их потери на фронте стали больше, чем раньше.
В начале месяца главком ВСУ Александр Сырский после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на Красноармейском направлении, где, по данным украинских изданий, ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями.
Подробнее об успехах ВС РФ — в материале Сергея Зуева Новый фронт против РФ, атаки и провалы националистов. Главное на Украине на утро 17 сентября на сайте Украина.ру.
 
НовостиКурская областьДонбассУкраинаАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
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