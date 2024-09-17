https://ukraina.ru/20240917/1057493016.html

Новый фронт против РФ, атаки и провалы националистов. Главное на Украине на утро 17 сентября

Новый фронт против РФ, атаки и провалы националистов. Главное на Украине на утро 17 сентября - 17.09.2024 Украина.ру

Новый фронт против РФ, атаки и провалы националистов. Главное на Украине на утро 17 сентября

Киев договорился с террористами открыть новый фронт против сил РФ в Сирии. На Украине звучат взрывы, объекты водоканала Сум обесточены, боевики попали в окружение. Несмотря на неудачи, ВСУ пытаются атаковать

2024-09-17T09:00

2024-09-17T09:00

2024-09-17T10:37

хроники

эксклюзив

спецоперация

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Киевский режим в ближайшем будущем хочет открыть новый фронт против российских сил в Сирии.Для этого в координации с США он активно обучает террористов группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* новым технологиям производства беспилотников, сообщил РИА "Новости" сирийский осведомленный источник."Группа сотрудников украинских спецслужб посещала несколько раз более месяца назад Идлиб для координации и планирования ударов по российским силам после отладки новых технологий (производства БПЛА)… Украинцы и американцы переводят сражения с Украины в Сирию, чтобы открыть новый фронт против российских сил в Сирии", — сказал источник.Ранее источник сообщил, что на территориях, контролируемых террористами в сирийской провинции Идлиб, уже находятся 250 украинских военных инструкторов. Они уже начали обучать террористов производству и модернизации беспилотников.Источник отметил, что эксперты ВСУ обучают террористов производству дронов и их модернизации. Он также подчеркнул, что взамен на эту помощь и партию беспилотников Киев потребовал от "Хайят Тахрир аш-Шам"* отряд боевиков.Также источник рассказал, что террористическая группировка получила от украинских военных комплектующие для сборки БПЛА, которые были доставлены в сирийский Идлиб по частям под видом товаров гражданского назначения.Накануне сирийская газета "Аль-Ватан" со ссылкой на источники в оппозиции в Идлибе написала, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов** находится в постоянном контакте с главарем "Хайят Тахрир аш-Шам"* по кличке Абу Мохаммад Джуляни. Они обсуждают привлечение боевиков к участию в боевых действиях против России. Отмечается, что в первую очередь вербовка ведется среди выходцев из стран постсоветского пространства, подготовка и переброска на Украину продолжается уже не менее двух месяцев.О том, что эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации в Сирии, где вербуют боевиков, заявлял и министр иностранных дел России Сергей Лавров.Ранее турецкая газета Aydınlık опубликовала фотографию, на которой украинцы ведут переговоры в Сирии с террористами. Утверждается, что Киев предложил "Хайят Тахрир аш-Шам"* 75 дронов взамен на освобождение радикальных антироссийских боевиков, которые содержатся в тюрьме группировки.Провалы ВСУВ ночь на вторник в украинской столице была объявлена воздушная тревога. Также сигнал звучит в Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.Украинские СМИ информировали о нескольких сериях взрывов в Сумах.В городском совете украинских Сум утверждают, что после авиаударов все объекты городского водоканала обесточены.Там уточнили, что объекты переведены на резервное питание, водоотведение все еще работает, но чистая вода подается со сниженным давлением.Также почти 300 тысяч горожан остались без электроэнергии, сообщили на предприятии "Сумоблэнерго".Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.Часть военнослужащих Украины при наступлении на Курскую область были отрезаны от основных подразделений и сейчас оказались в окружении."Они сюда стянули их резервы, в том числе с Донецкого направления, затащили сюда достаточно серьезную группировку, рассчитывали на блицкриг, который у них не получился. В ходе контрнаступления 10 сентября противник попал в мешок огневой, из которого пытается выбраться по сей день", - рассказал командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России, действующей в составе российской группировки войск "Север".По его словам, в настоящее время противник пытается выйти малыми группами из огневого мешка, в том числе на технике, но все их попытки пресекаются ВС РФ.Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВС РФ заняли более выгодные позиции, отодвинув ВСУ в районе реки Каменка восточнее Северска в ДНР."В ходе успешных освободительных действий подразделения ВС РФ заняли более выгодные рубежи в районе реки Каменка - восточнее от Северска", - рассказал Марочко.По его данным, ВСУ были выбиты с позиций вдоль железнодорожного полотна и отброшены в лесополосу.Кроме того, экипажи БМП-3 мотострелкового соединения группировки войск "Запад" сорвали ротацию подразделений ВСУ на Купянском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ."Бронегруппы из БМП-3, оказывая огневую поддержку при ведении активных действий наших штурмовых подразделений, сорвали ротацию боевиков ВСУ на своих позициях", - указали в министерстве.Уточняется, что военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" с использованием беспилотных летательных аппаратов вычислили, откуда противник ведет огонь, экипажи БМП-3 в течение нескольких минут выехали на огневые позиции и нанесли удар по ВСУ.В свою очередь командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что спецназ "Ахмат" уничтожил большое количество пехоты ВСУ, которая пыталась закрепиться на нескольких участках Суджанского направления в Курской области."Покрошили пехоту, которая пыталась... закрепиться на нескольких участках... У них это очень плохо получилось, потому что там даже от них забирать нечего", - сказал он на видео, опубликованном в его телеграм-канале.Также Алаудинов сообщил, что на Суджанском направлении бойцы спецназа "Ахмат" сбили несколько беспилотников, уничтожили одну машину и одну самоходную артиллерийскую установку. Кроме того, он добавил, что противник пытался прорваться на направлении Веселого, но и там несет потери.Атаки ВСУНесмотря на неудачи, националисты не оставляют попыток атаковать российские территории. Так, ночью они попытались совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа. Однако дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили 15 украинских беспилотников над Брянской областью и один над Курской, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, за минувшие сутки ВСУ семь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Всего было выпущено 20 боеприпасов, поступили сведения о ранении одного гражданского лица.С февраля 2022 года Вооруженные силы Украины выпустили свыше 194 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР. Погибли более пяти тысяч мирных жителей (в том числе 151 ребенок). Представительство также зафиксировало 165 случаев подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", три человека в результате таких ранений скончались. Число пострадавших за это время составило почти семь тысяч человек.* Признана террористической организацией в России и запрещена.** Признан в РФ террористом и экстремистом.О других провалах ВСУ — в материале Вторжение в Курскую область не помогло: в Нацгвардии признали провалы ВСУ в Донбассе на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240916/1057474891.html

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2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация