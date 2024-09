https://ukraina.ru/20240923/1057615729.html

Визит Зеленского в США и разрешение бить по России. Главное на Украине на утро 23 сентября

Визит Зеленского в США и разрешение бить по России. Главное на Украине на утро 23 сентября

Владимир Зеленский начал визит в Соединённые Штаты Америки. Он будет добиваться разрешения бить вглубь РФ западным оружием

О своём визите Зеленский рассказал во время вечернего обращения к украинцам. Он опубликовал видео, снятое на борту самолёта."Начинаем визит в Соединённые Штаты, сейчас летим в Пенсильванию. Особенный визит. Затем Нью-Йорк, Вашингтон. Именно этой осенью решается, что будет дальше в этой войне", - заявил Зеленский.Он отметил, что Украина вместе с партнёрами может "усилить позиции" так, как это нужно для украинской победы."Украина представит в США план победы. Первым его увидит полностью президент Америки. Конечно, представлю План победы всем лидерам стран-партнёров, которые так же, как президент Байден, являются лидерами мира, могут стать лидерами мира (игра слов, в оригинале использовано "лідерами світу" и "лідерами миру", в первом случае речь о географическом понятии, во втором - о социальном, аналог - дореволюц. рус. "мiръ" и "миръ" - Ред.), помогая нам с планом победы. Представим также его в Конгрессе обеим партиям, обоим кандидатам в президенты США. У Америки есть достаточная сила, чтобы вместе с Украиной, с нашими союзниками и партнёрами обеспечить то, чего мы хотим больше всего. Нам нужен мир, именно так, как предусмотрено Формулой мира, уставом ООН. Мы все для этого делаем", - подчеркнул Зеленский.Он также заявил, что "именно сейчас определяется, что будет наследием действующего поколения государственных лидеров - тех, кто в самых высоких кабинетах".Зеленский заявил, что в ближайшее время состоятся его встречи с лидерами стран Глобального Юга, "Большой семёрки", Европы, а также с руководителями международных организаций.Зеленский уже успел дать интервью американским СМИ. Во время беседы с журналистами издания The New Yorker Зеленский коснулся возможного нежелания Байдена поддержать план самого Зеленского."Если он не хочет его поддерживать, я не могу его заставить. Если он отказывается – что ж, тогда мы должны продолжать жить по плану Б. И это прискорбно", – отметил Зеленский.Он отметил, что отказ Байдена поддержать план самого Зеленского будет на руку России."Это ужасная мысль. Это означало бы, что Байден не хочет закончить войну способом, который лишает Россию победы. И мы бы получили очень долгую войну – невозможную, изнурительную ситуацию, которая приведет к гибели огромного количества людей. Сказав это, я не могу ни в чем обвинять Байдена. В конце концов, он сделал мощный, исторический шаг, когда решил поддержать нас в начале войны, что подтолкнуло других наших партнёров сделать то же самое. Мы признаем большое достижение Байдена в этом отношении. Этот его шаг уже был исторической победой", - отметил Зеленский.Цель же его плана — быстро усилить Украину."Сильная Украина заставит Путина сесть за стол переговоров. Я в этом убеждён. Просто раньше я только говорил об этом, а теперь изложил все это на бумаге, с конкретными аргументами и конкретными шагами, которые усилят Украину в течение октября, ноября и декабря, и сделают возможным дипломатическое завершение войны. Разница на этот раз будет заключаться в том, что Путин поймёт глубину этого плана и преданность наших партнеров нашему укреплению, а также осознает важный факт: если он не готов закончить эту войну честным и справедливым способом, а вместо этого желает продолжать попытки уничтожить нас, то сильная Украина не позволит ему этого сделать. Мало того, продолжение преследования этой цели также значительно ослабит Россию, что поставит под угрозу собственную позицию Путина", - отметил Зеленский.При этом в самих США уверены: на самом деле план Зеленского может ускорить приближение Третьей мировой войны, поскольку он включает в себя разрешение Украине наносить удары вглубь России дальнобойным западным оружием, а также вступление Украины в НАТО."Зеленский находится в США, чтобы представить президенту Байдену свой широко разрекламированный "План победы". В чем он состоит? 1) Немедленное принятие Украины в НАТО. 2) Ракетные удары большой дальности. Другими словами, Третья мировая война. Байден уже отвергал оба варианта. Будем надеяться, что он вспомнит почему", - заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.Как сообщило 22 сентября британское издание The Times со ссылкой на источники сообщило, что Байден вряд ли официально объявит о разрешении Украине бить западными дальнобойными ракетами вглубь российской территории и по итогам встречи с Зеленским 26 сентября в Вашингтоне."Ключевая проблема состоит в том, что мы не знаем, где в действительности проходят красные линии", - заявил неназванный источник издания в дипломатических кругах.Он также отметил, что на Западе уверены, что "уровень угрозы" со стороны РФ "никогда не был настолько высоким".Также издание отметило, что даже разрешение Украине бить вглубь российской территории, скорее всего, не изменит ход боевых действий, так как Россия вывела свои самолёты и ракетные системы за пределы поражения используемого в конфликте западного оружияПримечательно, что за два дня до этого — 20 сентября — The Times сообщало о том, что Великобритания и США в ближайшие недели могут негласно разрешить Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойными западными ракетами Storm Shadow.Об этом изданию сообщили источники среди западных дипломатов.По данным газеты, этот факт постараются держать в секрете до тех пор, пока не будет осуществлен первый пуск. У сторон есть опасения насчет того, следует ли разглашать эту информацию и таким образом ставить в известность Россию.Также издание сообщило, что Великобритания и США собирались одобрить этот шаг после визита высокопоставленных представителей руководства на Украину в начале сентября, но решение оказалось непростым и соответствующие заявления были отложеныКак сообщили изданию западные дипломатами, целями объявят "склады вооружений и бункеры", расположенные вне зоны СВО. При этом, отмечало The Times, соответствующую договорённость могут достичьв рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. При этом западные союзники Украинымогут воздержаться от заявлений по этому поводу.Ряд экспертов уверен, что и другое западное дальнобойное оружие уже находится на территории Украины."Вообще-то уже и разрешение негласно дано, и оборудование негласно поставлено", - отметил политолог и историк Лев Вершинин.При этом некоторые ожидают, что во время Зеленского произойдёт провокация, чтобы побудить Запад дать разрешение на удары."Чего я опасался бы ввиду отъезда бывшего президента Зеленского в Штаты. Внезапного обстрела детской больницы. Обстрела стратегически важных точек РФ с целью вызова ответного удара ядеркой", - указал украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.Кроме того, ранее в правительстве Украины заявили о начале производства в стране собственных дальнобойных ракет. При этом, как отмечают военные эксперты, на деле речь может идти о западных ракетах.О способах сдерживания Украины — в интервью Александра Порунова и Дениса Рудометова с Михаилом Делягиным "Михаил Делягин: Если Киев станет братской могилой для политиков Запада, ударов по России не будет".

