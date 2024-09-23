https://ukraina.ru/20240923/1057610728.html

Политолог о том, почему России нужно перейти на военные рельсы, укрепить армию и "очистить" ряды элит

Политолог о том, почему России нужно перейти на военные рельсы, укрепить армию и "очистить" ряды элит - 23.09.2024 Украина.ру

Политолог о том, почему России нужно перейти на военные рельсы, укрепить армию и "очистить" ряды элит

Сейчас у врагов российского государства началась истерика. Они чувствуют, что "что-то пошло не так". И противник прощупывает "бреши в обороне", где можно было бы нанести удар, как это было во время Первой мировой войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский Союз", политолог, военный волонтер Алексей Кочетков

2024-09-23T04:15

2024-09-23T04:15

2024-09-23T04:15

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Пока Россия сохраняет свой суверенитет и не поддается на шантаж противника, Запад ничего сделать не может. Сейчас у врагов российского государства началась истерика. Они чувствуют, что "что-то пошло не так", рассказал политолог.И все эти разговоры о якобы "заговоре российских элит" – это неспроста. И сейчас противник прощупывает "бреши в обороне", где можно было бы нанести удар, как это было во время Первой мировой войны, отметил эксперт.По его мнению, чтобы прикрыть эти "бреши", российскому руководству нужно сделать три вещи. Во-первых, надо очистить ряды элит от коррумпированных слоев, встроенных в мировую систему капитализма, которые долгие годы "превращали страну в колонию Запада и разбазаривали миллиарды народных денег", уверен Кочетков.В-третьих, надо прекратить политику замещающей миграции, считает политолог. Это один из козырей в рукаве, на который рассчитывает противник. Это настолько очевидно, что этого нельзя не понимать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: ВСУ добивают своих, США готовят удары в тыл России, Польша пытается не убиться об стену читайте на сайте Украина.руО том, чем новый "план победы" Зеленского отличается от ранее предложенной им "формулы мира" — в интервью Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16. на сайте Украина.ру

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