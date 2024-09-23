Политолог о том, почему России нужно перейти на военные рельсы, укрепить армию и "очистить" ряды элит - 23.09.2024 Украина.ру
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Политолог о том, почему России нужно перейти на военные рельсы, укрепить армию и "очистить" ряды элит
Политолог о том, почему России нужно перейти на военные рельсы, укрепить армию и "очистить" ряды элит - 23.09.2024 Украина.ру
Политолог о том, почему России нужно перейти на военные рельсы, укрепить армию и "очистить" ряды элит
Сейчас у врагов российского государства началась истерика. Они чувствуют, что "что-то пошло не так". И противник прощупывает "бреши в обороне", где можно было бы нанести удар, как это было во время Первой мировой войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский Союз", политолог, военный волонтер Алексей Кочетков
2024-09-23T04:15
2024-09-23T04:15
новости
россия
запад
сша
алексей кочетков
элита
армия
первая мировая война
сво
миграция
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Пока Россия сохраняет свой суверенитет и не поддается на шантаж противника, Запад ничего сделать не может. Сейчас у врагов российского государства началась истерика. Они чувствуют, что "что-то пошло не так", рассказал политолог.И все эти разговоры о якобы "заговоре российских элит" – это неспроста. И сейчас противник прощупывает "бреши в обороне", где можно было бы нанести удар, как это было во время Первой мировой войны, отметил эксперт.По его мнению, чтобы прикрыть эти "бреши", российскому руководству нужно сделать три вещи. Во-первых, надо очистить ряды элит от коррумпированных слоев, встроенных в мировую систему капитализма, которые долгие годы "превращали страну в колонию Запада и разбазаривали миллиарды народных денег", уверен Кочетков.В-третьих, надо прекратить политику замещающей миграции, считает политолог. Это один из козырей в рукаве, на который рассчитывает противник. Это настолько очевидно, что этого нельзя не понимать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: ВСУ добивают своих, США готовят удары в тыл России, Польша пытается не убиться об стену читайте на сайте Украина.руО том, чем новый "план победы" Зеленского отличается от ранее предложенной им "формулы мира" — в интервью Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16. на сайте Украина.ру
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новости, россия, запад, сша, алексей кочетков, элита, армия, первая мировая война, сво, миграция, оборона
Новости, Россия, Запад, США, Алексей Кочетков, элита, Армия, Первая мировая война, СВО, миграция, оборона

Политолог о том, почему России нужно перейти на военные рельсы, укрепить армию и "очистить" ряды элит

04:15 23.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Сейчас у врагов российского государства началась истерика. Они чувствуют, что "что-то пошло не так". И противник прощупывает "бреши в обороне", где можно было бы нанести удар, как это было во время Первой мировой войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский Союз", политолог, военный волонтер Алексей Кочетков
Пока Россия сохраняет свой суверенитет и не поддается на шантаж противника, Запад ничего сделать не может. Сейчас у врагов российского государства началась истерика. Они чувствуют, что "что-то пошло не так", рассказал политолог.
И все эти разговоры о якобы "заговоре российских элит" – это неспроста. И сейчас противник прощупывает "бреши в обороне", где можно было бы нанести удар, как это было во время Первой мировой войны, отметил эксперт.
По его мнению, чтобы прикрыть эти "бреши", российскому руководству нужно сделать три вещи.
Во-первых, надо очистить ряды элит от коррумпированных слоев, встроенных в мировую систему капитализма, которые долгие годы "превращали страну в колонию Запада и разбазаривали миллиарды народных денег", уверен Кочетков.
"Во-вторых, надо переводить страну на военные рельсы. Без этого никак не обойтись. Надо укреплять армию. Нынешними силами на фронте мы не можем решить цели и задачи СВО", — подчеркнул волонтер.
В-третьих, надо прекратить политику замещающей миграции, считает политолог. Это один из козырей в рукаве, на который рассчитывает противник. Это настолько очевидно, что этого нельзя не понимать, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: ВСУ добивают своих, США готовят удары в тыл России, Польша пытается не убиться об стену читайте на сайте Украина.ру
О том, чем новый "план победы" Зеленского отличается от ранее предложенной им "формулы мира" — в интервью Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16. на сайте Украина.ру
Михаил Делягин интервью - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Вчера, 07:00
Михаил Делягин: Если Киев станет братской могилой для политиков Запада, ударов по России не будетСейчас на Западе хотят понять, можно ли по нам безнаказанно бить не только дронами, но и ракетами. Поскольку наши слова не всегда соответствуют делам, они пытаются понять, в этот раз мы как обычно или всерьез. Мы можем помочь им в их мыслительном процессе. Это удары по мостам, энергетическим центрам, центрам принятия решений.
 
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