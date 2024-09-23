Политолог о том, почему России нужно перейти на военные рельсы, укрепить армию и "очистить" ряды элит
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Сейчас у врагов российского государства началась истерика. Они чувствуют, что "что-то пошло не так". И противник прощупывает "бреши в обороне", где можно было бы нанести удар, как это было во время Первой мировой войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский Союз", политолог, военный волонтер Алексей Кочетков
Пока Россия сохраняет свой суверенитет и не поддается на шантаж противника, Запад ничего сделать не может. Сейчас у врагов российского государства началась истерика. Они чувствуют, что "что-то пошло не так", рассказал политолог.
И все эти разговоры о якобы "заговоре российских элит" – это неспроста. И сейчас противник прощупывает "бреши в обороне", где можно было бы нанести удар, как это было во время Первой мировой войны, отметил эксперт.
По его мнению, чтобы прикрыть эти "бреши", российскому руководству нужно сделать три вещи.
Во-первых, надо очистить ряды элит от коррумпированных слоев, встроенных в мировую систему капитализма, которые долгие годы "превращали страну в колонию Запада и разбазаривали миллиарды народных денег", уверен Кочетков.
"Во-вторых, надо переводить страну на военные рельсы. Без этого никак не обойтись. Надо укреплять армию. Нынешними силами на фронте мы не можем решить цели и задачи СВО", — подчеркнул волонтер.
В-третьих, надо прекратить политику замещающей миграции, считает политолог. Это один из козырей в рукаве, на который рассчитывает противник. Это настолько очевидно, что этого нельзя не понимать, резюмировал собеседник издания.
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