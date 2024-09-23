Кочетков объяснил, какую выгоду получит весь мир, когда рассыплется система "американской гегемонии"
Бургер и флаг США
Из-за противостояния с Россией рушится контроль Запада над системой мировой торговли. И ему нужно этот контроль как-то восстанавливать. А для этого нужно показательно "удушить" Россию экономически. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский Союз", политолог, военный волонтер Алексей Кочетков
В "мирном плане" Зеленского есть пункт о санкциях в отношении дружественных России стран. США давно говорят, что нужно в принципе лишить Россию возможности продавать свои углеводороды и торговать с оставшимся миром, рассказал эксперт.
Из-за противостояния с Россией рушится контроль Запада над системой мировой торговли. И ему нужно этот контроль как-то восстанавливать. А для этого нужно показательно "удушить экономически Россию, разгромить ее на поле боя", отметил политолог.
"Пока в мире существует система мировой торговли, которую создали США, перед угрозой санкций уязвимы все. Ее надо разрушать. Да, это несет в себе издержки. Но после того, как эта система американской гегемонии рассыплется, остальной мир получит такую выгоду, что она покроет сегодняшние издержки", — подчеркнул Кочетков.
По его мнению, весь мир заинтересован в том, чтобы американский гегемон рухнул. Чтобы прекратилось разграбление всего мира одной единственной державой и десятком ее преданных союзников.
Чтобы вся мировая экономика вновь вернулась ко взаимовыгодному сотрудничеству, и не было бы сегодняшней "игры в одни ворота", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: ВСУ добивают своих, США готовят удары в тыл России, Польша пытается не убиться об стену читайте на сайте Украина.ру
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