Кочетков объяснил, какую выгоду получит весь мир, когда рассыплется система "американской гегемонии" - 23.09.2024 Украина.ру
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Кочетков объяснил, какую выгоду получит весь мир, когда рассыплется система "американской гегемонии"
Кочетков объяснил, какую выгоду получит весь мир, когда рассыплется система "американской гегемонии" - 23.09.2024 Украина.ру
Кочетков объяснил, какую выгоду получит весь мир, когда рассыплется система "американской гегемонии"
Из-за противостояния с Россией рушится контроль Запада над системой мировой торговли. И ему нужно этот контроль как-то восстанавливать. А для этого нужно показательно "удушить" Россию экономически. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский Союз", политолог, военный волонтер Алексей Кочетков
2024-09-23T03:45
2024-09-23T03:45
новости
россия
сша
запад
алексей кочетков
владимир зеленский
американская гегемония
торговля
санкции
мир
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В "мирном плане" Зеленского есть пункт о санкциях в отношении дружественных России стран. США давно говорят, что нужно в принципе лишить Россию возможности продавать свои углеводороды и торговать с оставшимся миром, рассказал эксперт.Из-за противостояния с Россией рушится контроль Запада над системой мировой торговли. И ему нужно этот контроль как-то восстанавливать. А для этого нужно показательно "удушить экономически Россию, разгромить ее на поле боя", отметил политолог.По его мнению, весь мир заинтересован в том, чтобы американский гегемон рухнул. Чтобы прекратилось разграбление всего мира одной единственной державой и десятком ее преданных союзников. Чтобы вся мировая экономика вновь вернулась ко взаимовыгодному сотрудничеству, и не было бы сегодняшней "игры в одни ворота", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: ВСУ добивают своих, США готовят удары в тыл России, Польша пытается не убиться об стену читайте на сайте Украина.руО том, чем новый "план победы" Зеленского отличается от ранее предложенной им "формулы мира" — в интервью Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16. на сайте Украина.ру
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новости, россия, сша, запад, алексей кочетков, владимир зеленский, американская гегемония, торговля, санкции, мир
Новости, Россия, США, Запад, Алексей Кочетков, Владимир Зеленский, американская гегемония, торговля, санкции, мир

Кочетков объяснил, какую выгоду получит весь мир, когда рассыплется система "американской гегемонии"

03:45 23.09.2024
 
Бургер и флаг США
Бургер и флаг США
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Из-за противостояния с Россией рушится контроль Запада над системой мировой торговли. И ему нужно этот контроль как-то восстанавливать. А для этого нужно показательно "удушить" Россию экономически. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский Союз", политолог, военный волонтер Алексей Кочетков
В "мирном плане" Зеленского есть пункт о санкциях в отношении дружественных России стран. США давно говорят, что нужно в принципе лишить Россию возможности продавать свои углеводороды и торговать с оставшимся миром, рассказал эксперт.
Из-за противостояния с Россией рушится контроль Запада над системой мировой торговли. И ему нужно этот контроль как-то восстанавливать. А для этого нужно показательно "удушить экономически Россию, разгромить ее на поле боя", отметил политолог.
"Пока в мире существует система мировой торговли, которую создали США, перед угрозой санкций уязвимы все. Ее надо разрушать. Да, это несет в себе издержки. Но после того, как эта система американской гегемонии рассыплется, остальной мир получит такую выгоду, что она покроет сегодняшние издержки", — подчеркнул Кочетков.
По его мнению, весь мир заинтересован в том, чтобы американский гегемон рухнул. Чтобы прекратилось разграбление всего мира одной единственной державой и десятком ее преданных союзников.
Чтобы вся мировая экономика вновь вернулась ко взаимовыгодному сотрудничеству, и не было бы сегодняшней "игры в одни ворота", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: ВСУ добивают своих, США готовят удары в тыл России, Польша пытается не убиться об стену читайте на сайте Украина.ру
О том, чем новый "план победы" Зеленского отличается от ранее предложенной им "формулы мира" — в интервью Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16. на сайте Украина.ру
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