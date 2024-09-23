https://ukraina.ru/20240923/1057610044.html

Кочетков объяснил, какую выгоду получит весь мир, когда рассыплется система "американской гегемонии"

Кочетков объяснил, какую выгоду получит весь мир, когда рассыплется система "американской гегемонии" - 23.09.2024 Украина.ру

Кочетков объяснил, какую выгоду получит весь мир, когда рассыплется система "американской гегемонии"

Из-за противостояния с Россией рушится контроль Запада над системой мировой торговли. И ему нужно этот контроль как-то восстанавливать. А для этого нужно показательно "удушить" Россию экономически. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский Союз", политолог, военный волонтер Алексей Кочетков

2024-09-23T03:45

2024-09-23T03:45

2024-09-23T03:45

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алексей кочетков

владимир зеленский

американская гегемония

торговля

санкции

мир

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В "мирном плане" Зеленского есть пункт о санкциях в отношении дружественных России стран. США давно говорят, что нужно в принципе лишить Россию возможности продавать свои углеводороды и торговать с оставшимся миром, рассказал эксперт.Из-за противостояния с Россией рушится контроль Запада над системой мировой торговли. И ему нужно этот контроль как-то восстанавливать. А для этого нужно показательно "удушить экономически Россию, разгромить ее на поле боя", отметил политолог.По его мнению, весь мир заинтересован в том, чтобы американский гегемон рухнул. Чтобы прекратилось разграбление всего мира одной единственной державой и десятком ее преданных союзников. Чтобы вся мировая экономика вновь вернулась ко взаимовыгодному сотрудничеству, и не было бы сегодняшней "игры в одни ворота", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: ВСУ добивают своих, США готовят удары в тыл России, Польша пытается не убиться об стену читайте на сайте Украина.руО том, чем новый "план победы" Зеленского отличается от ранее предложенной им "формулы мира" — в интервью Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16. на сайте Украина.ру

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новости, россия, сша, запад, алексей кочетков, владимир зеленский, американская гегемония, торговля, санкции, мир