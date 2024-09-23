Освобождение Ивано-Дарьевки и выход на плацдарм: Онуфриенко рассказал про обстановку на фронтах СВО - 23.09.2024 Украина.ру
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Освобождение Ивано-Дарьевки и выход на плацдарм: Онуфриенко рассказал про обстановку на фронтах СВО
Освобождение Ивано-Дарьевки и выход на плацдарм: Онуфриенко рассказал про обстановку на фронтах СВО - 23.09.2024 Украина.ру
Освобождение Ивано-Дарьевки и выход на плацдарм: Онуфриенко рассказал про обстановку на фронтах СВО
В Курской области ВС РФ блокировали попытки ВСУ отбить Веселое и зайти в тыл наступающим войскам. На Купянско-Лиманском направлении войска продолжают продвигаться юго-восточнее Песчаного к трассе, идущей по восточному берегу Оскола. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-09-23T05:30
2024-09-23T05:30
новости
россия
часов яр
курская область
михаил онуфриенко
сво
донбасс
наступление
купянское направление
вс рф
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В Курской области ВС РФ блокировали попытки ВСУ отбить Веселое и зайти в тыл наступающим войскам. Бойцы также продолжают атаковать Любимовку, противник контратакует севернее в районе Кремяного, рассказал эксперт.Южнее российские войска освободили Ивано-Дарьевку и окрестные населенные пункты. При этом бои продолжаются в приграничье в районе Медвежьего и Нового Пути, добавил обозреватель.Еще южнее от Макеевки к Невскому российские войска вышли на плацдарм на западном берегу реки Жеребец. Еще южнее бойцы подошли к Невскому на расстояние менее полутора километров, добавил он."Под Северском продолжаются бои по охвату города. Есть продвижение севернее Спорного. Под Часов Яром (севернее города) освобождена Григоровка, завершаются бои в Калиновке", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: Россия берет ВСУ в кольцо под Часов Яром, Торецком и Угледаром" читайте на сайте Украина.руПодробнее об обстановке на разных направлениях СВО — в интервью Михаила Поликарпова: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию на сайте Украина.ру
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россия
часов яр
курская область
донбасс
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новости, россия, часов яр, курская область, михаил онуфриенко, сво, донбасс, наступление, купянское направление, вс рф, всу
Новости, Россия, Часов Яр, Курская область, Михаил Онуфриенко, СВО, Донбасс, наступление, Купянское направление, ВС РФ, ВСУ

Освобождение Ивано-Дарьевки и выход на плацдарм: Онуфриенко рассказал про обстановку на фронтах СВО

05:30 23.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота военнослужащих 17-й гвардейской артиллерийской бригады 3 армейского корпуса на 240-мм самоходном миномете 2с4 "Тюльпан" в зоне проведения специальной военной операции.
Работа военнослужащих 17-й гвардейской артиллерийской бригады 3 армейского корпуса на 240-мм самоходном миномете 2с4 Тюльпан в зоне проведения специальной военной операции. - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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В Курской области ВС РФ блокировали попытки ВСУ отбить Веселое и зайти в тыл наступающим войскам. На Купянско-Лиманском направлении войска продолжают продвигаться юго-восточнее Песчаного к трассе, идущей по восточному берегу Оскола. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
В Курской области ВС РФ блокировали попытки ВСУ отбить Веселое и зайти в тыл наступающим войскам. Бойцы также продолжают атаковать Любимовку, противник контратакует севернее в районе Кремяного, рассказал эксперт.
Южнее российские войска освободили Ивано-Дарьевку и окрестные населенные пункты. При этом бои продолжаются в приграничье в районе Медвежьего и Нового Пути, добавил обозреватель.
"На Купянско-Лиманском направлении наши войска продолжают продвигаться юго-восточнее Песчаного к трассе, идущей по восточному берегу Оскола. До нее остается менее трёх километров", — сообщил Онуфриенко.
Еще южнее от Макеевки к Невскому российские войска вышли на плацдарм на западном берегу реки Жеребец. Еще южнее бойцы подошли к Невскому на расстояние менее полутора километров, добавил он.
"Под Северском продолжаются бои по охвату города. Есть продвижение севернее Спорного. Под Часов Яром (севернее города) освобождена Григоровка, завершаются бои в Калиновке", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: Россия берет ВСУ в кольцо под Часов Яром, Торецком и Угледаром" читайте на сайте Украина.ру
Подробнее об обстановке на разных направлениях СВО — в интервью Михаила Поликарпова: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию на сайте Украина.ру
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Вчера, 09:00
Игорь Юшков о том, как Россия сделает эту зиму для Украины невыносимойЕсли зима будет хотя бы средней по температуре, то жесткие графики подачи электроэнергии будут по всей Украине. Если разъединят перетоки с атомных электростанций, то украинской энергосистеме будет совсем плохо.
 
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