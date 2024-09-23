Освобождение Ивано-Дарьевки и выход на плацдарм: Онуфриенко рассказал про обстановку на фронтах СВО
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота военнослужащих 17-й гвардейской артиллерийской бригады 3 армейского корпуса на 240-мм самоходном миномете 2с4 "Тюльпан" в зоне проведения специальной военной операции.
В Курской области ВС РФ блокировали попытки ВСУ отбить Веселое и зайти в тыл наступающим войскам. На Купянско-Лиманском направлении войска продолжают продвигаться юго-восточнее Песчаного к трассе, идущей по восточному берегу Оскола. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
В Курской области ВС РФ блокировали попытки ВСУ отбить Веселое и зайти в тыл наступающим войскам. Бойцы также продолжают атаковать Любимовку, противник контратакует севернее в районе Кремяного, рассказал эксперт.
Южнее российские войска освободили Ивано-Дарьевку и окрестные населенные пункты. При этом бои продолжаются в приграничье в районе Медвежьего и Нового Пути, добавил обозреватель.
"На Купянско-Лиманском направлении наши войска продолжают продвигаться юго-восточнее Песчаного к трассе, идущей по восточному берегу Оскола. До нее остается менее трёх километров", — сообщил Онуфриенко.
Еще южнее от Макеевки к Невскому российские войска вышли на плацдарм на западном берегу реки Жеребец. Еще южнее бойцы подошли к Невскому на расстояние менее полутора километров, добавил он.
"Под Северском продолжаются бои по охвату города. Есть продвижение севернее Спорного. Под Часов Яром (севернее города) освобождена Григоровка, завершаются бои в Калиновке", — заключил собеседник издания.
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