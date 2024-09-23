https://ukraina.ru/20240923/1057588167.html

Освобождение Ивано-Дарьевки и выход на плацдарм: Онуфриенко рассказал про обстановку на фронтах СВО

Освобождение Ивано-Дарьевки и выход на плацдарм: Онуфриенко рассказал про обстановку на фронтах СВО - 23.09.2024 Украина.ру

Освобождение Ивано-Дарьевки и выход на плацдарм: Онуфриенко рассказал про обстановку на фронтах СВО

В Курской области ВС РФ блокировали попытки ВСУ отбить Веселое и зайти в тыл наступающим войскам. На Купянско-Лиманском направлении войска продолжают продвигаться юго-восточнее Песчаного к трассе, идущей по восточному берегу Оскола. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-09-23T05:30

2024-09-23T05:30

2024-09-23T05:30

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россия

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курская область

михаил онуфриенко

сво

донбасс

наступление

купянское направление

вс рф

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В Курской области ВС РФ блокировали попытки ВСУ отбить Веселое и зайти в тыл наступающим войскам. Бойцы также продолжают атаковать Любимовку, противник контратакует севернее в районе Кремяного, рассказал эксперт.Южнее российские войска освободили Ивано-Дарьевку и окрестные населенные пункты. При этом бои продолжаются в приграничье в районе Медвежьего и Нового Пути, добавил обозреватель.Еще южнее от Макеевки к Невскому российские войска вышли на плацдарм на западном берегу реки Жеребец. Еще южнее бойцы подошли к Невскому на расстояние менее полутора километров, добавил он."Под Северском продолжаются бои по охвату города. Есть продвижение севернее Спорного. Под Часов Яром (севернее города) освобождена Григоровка, завершаются бои в Калиновке", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: Россия берет ВСУ в кольцо под Часов Яром, Торецком и Угледаром" читайте на сайте Украина.руПодробнее об обстановке на разных направлениях СВО — в интервью Михаила Поликарпова: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240922/1057589558.html

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курская область

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новости, россия, часов яр, курская область, михаил онуфриенко, сво, донбасс, наступление, купянское направление, вс рф, всу