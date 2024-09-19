Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: Россия берет ВСУ в кольцо под Часов Яром, Торецком и Угледаром - 19.09.2024 Украина.ру
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Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: Россия берет ВСУ в кольцо под Часов Яром, Торецком и Угледаром
Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: Россия берет ВСУ в кольцо под Часов Яром, Торецком и Угледаром - 19.09.2024 Украина.ру
Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: Россия берет ВСУ в кольцо под Часов Яром, Торецком и Угледаром
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2024-09-19T17:10
2024-09-19T17:10
спецоперация
эксклюзив
россия
часов яр
харьков
михаил онуфриенко
вооруженные силы украины
угледар
покровск/красноармейск
курская область
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В Курской области ВС РФ блокировали попытки ВСУ отбить у нас Веселое и зайти в тыл наступающим войскам. Наши войска также продолжают атаковать Любимовку, противник контратакует севернее в районе Кремяного. Южнее наши войска освободили Ивано-Дарьевку и окрестные населенные пункты. При этом бои продолжаются в приграничье в районе Медвежьего и Нового Пути.На Купянско-Лиманском направлении наши войска продолжают продвигаться юго-восточнее Песчаного к трассе, идущей по восточному берегу Оскола. До нее остается менее трёх километров. Еще южнее от Макеевки к Невскому наши войска вышли на плацдарм на западном берегу реки Жеребец. Еще южнее мы подошли к Невскому на расстояние менее полутора километров.Под Северском продолжаются бои по охвату города. Есть продвижение севернее Спорного.Под Часов Яром (севернее города) освобождена Григоровка, завершаются бои в Калиновке. Южнее мы практически выдавили противника за канал "Северский Донец-Донбасс". За ВСУ остается еще небольшой кусочек территории западнее Андреевки, но это вопрос конца недели. Мы также продвинулись южнее Красного (Ивановское) на западном берегу канала. То есть мы охватываем Часов-Ярский укрепрайон и с запада, и с севера, и с юга.В Торецке (Дзержинск) наши войска продвигаются вдоль Центрального проспекта, разрезая обороняющегося противника на две части и создавая угрозу для ВСУ в районе Нелеповки.Продолжаются бои на Покровско-Кураховском направлении. Мы полностью освободили Украинск и шахту с терриконом к западу от города. Южнее Украинска мы закрепились на северных окраинах Горняка. Также продолжаются бои на западных окраинах Острого и в Максимильяновке.Под Угледаром мы почти полностью взяли под контроль трассу 05-32, идущую на Угледар. Мы продвигаемся от освобожденного Веселого к западу и северу. Бои идут уже у отбитых нами терриконов "Южнодонбасских шахт", что позволяет обходить Угледарский укрепрайон с востока и с севера.Наконец, активизировался несколько затихший Запорожский фронт. Мы продвигаемся к Гуляйполю от Марфополя и вдоль берега Днепра.В целом на всех направлениях наши войска владеют инициативой и продвигаются вперед.
https://ukraina.ru/20230428/1045782917.html
https://ukraina.ru/20240918/1057530583.html
россия
часов яр
харьков
угледар
покровск/красноармейск
курская область
купянское направление
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, эксклюзив, россия, часов яр, харьков, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, угледар, покровск/красноармейск, курская область, купянское направление
Спецоперация, Эксклюзив, Россия, Часов Яр, Харьков, Михаил Онуфриенко, Вооруженные силы Украины, Угледар, Покровск/Красноармейск, Курская область, Купянское направление

Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: Россия берет ВСУ в кольцо под Часов Яром, Торецком и Угледаром

17:10 19.09.2024
 
© SputnikМихаил Онуфриенко интервью
Михаил Онуфриенко интервью
© Sputnik
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
В Курской области ВС РФ блокировали попытки ВСУ отбить у нас Веселое и зайти в тыл наступающим войскам. Наши войска также продолжают атаковать Любимовку, противник контратакует севернее в районе Кремяного. Южнее наши войска освободили Ивано-Дарьевку и окрестные населенные пункты. При этом бои продолжаются в приграничье в районе Медвежьего и Нового Пути.
Михаил Онуфриенко
28 апреля 2023, 16:58
Михаил Онуфриенко: кто онБлогер, военный эксперт
На Купянско-Лиманском направлении наши войска продолжают продвигаться юго-восточнее Песчаного к трассе, идущей по восточному берегу Оскола. До нее остается менее трёх километров. Еще южнее от Макеевки к Невскому наши войска вышли на плацдарм на западном берегу реки Жеребец. Еще южнее мы подошли к Невскому на расстояние менее полутора километров.
Под Северском продолжаются бои по охвату города. Есть продвижение севернее Спорного.
Под Часов Яром (севернее города) освобождена Григоровка, завершаются бои в Калиновке. Южнее мы практически выдавили противника за канал "Северский Донец-Донбасс". За ВСУ остается еще небольшой кусочек территории западнее Андреевки, но это вопрос конца недели. Мы также продвинулись южнее Красного (Ивановское) на западном берегу канала. То есть мы охватываем Часов-Ярский укрепрайон и с запада, и с севера, и с юга.
В Торецке (Дзержинск) наши войска продвигаются вдоль Центрального проспекта, разрезая обороняющегося противника на две части и создавая угрозу для ВСУ в районе Нелеповки.
Продолжаются бои на Покровско-Кураховском направлении. Мы полностью освободили Украинск и шахту с терриконом к западу от города. Южнее Украинска мы закрепились на северных окраинах Горняка. Также продолжаются бои на западных окраинах Острого и в Максимильяновке.
Под Угледаром мы почти полностью взяли под контроль трассу 05-32, идущую на Угледар. Мы продвигаемся от освобожденного Веселого к западу и северу. Бои идут уже у отбитых нами терриконов "Южнодонбасских шахт", что позволяет обходить Угледарский укрепрайон с востока и с севера.
Наконец, активизировался несколько затихший Запорожский фронт. Мы продвигаемся к Гуляйполю от Марфополя и вдоль берега Днепра.
В целом на всех направлениях наши войска владеют инициативой и продвигаются вперед.
Карта СВО
Карта ДНР
Курская и Сумская области
Карта Белгородской и Харьковской области
Михаил Поликарпов: СВО - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Вчера, 16:31
Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия оставила ВСУ без Украинска и нацелилась на Желанное ВтороеЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
СпецоперацияЭксклюзивРоссияЧасов ЯрХарьковМихаил ОнуфриенкоВооруженные силы УкраиныУгледарПокровск/КрасноармейскКурская областьКупянское направление
 
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