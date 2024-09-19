https://ukraina.ru/20240919/1057562906.html

Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: Россия берет ВСУ в кольцо под Часов Яром, Торецком и Угледаром

Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: Россия берет ВСУ в кольцо под Часов Яром, Торецком и Угледаром - 19.09.2024 Украина.ру

Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: Россия берет ВСУ в кольцо под Часов Яром, Торецком и Угледаром

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

2024-09-19T17:10

2024-09-19T17:10

2024-09-19T17:10

спецоперация

эксклюзив

россия

часов яр

харьков

михаил онуфриенко

вооруженные силы украины

угледар

покровск/красноармейск

курская область

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В Курской области ВС РФ блокировали попытки ВСУ отбить у нас Веселое и зайти в тыл наступающим войскам. Наши войска также продолжают атаковать Любимовку, противник контратакует севернее в районе Кремяного. Южнее наши войска освободили Ивано-Дарьевку и окрестные населенные пункты. При этом бои продолжаются в приграничье в районе Медвежьего и Нового Пути.На Купянско-Лиманском направлении наши войска продолжают продвигаться юго-восточнее Песчаного к трассе, идущей по восточному берегу Оскола. До нее остается менее трёх километров. Еще южнее от Макеевки к Невскому наши войска вышли на плацдарм на западном берегу реки Жеребец. Еще южнее мы подошли к Невскому на расстояние менее полутора километров.Под Северском продолжаются бои по охвату города. Есть продвижение севернее Спорного.Под Часов Яром (севернее города) освобождена Григоровка, завершаются бои в Калиновке. Южнее мы практически выдавили противника за канал "Северский Донец-Донбасс". За ВСУ остается еще небольшой кусочек территории западнее Андреевки, но это вопрос конца недели. Мы также продвинулись южнее Красного (Ивановское) на западном берегу канала. То есть мы охватываем Часов-Ярский укрепрайон и с запада, и с севера, и с юга.В Торецке (Дзержинск) наши войска продвигаются вдоль Центрального проспекта, разрезая обороняющегося противника на две части и создавая угрозу для ВСУ в районе Нелеповки.Продолжаются бои на Покровско-Кураховском направлении. Мы полностью освободили Украинск и шахту с терриконом к западу от города. Южнее Украинска мы закрепились на северных окраинах Горняка. Также продолжаются бои на западных окраинах Острого и в Максимильяновке.Под Угледаром мы почти полностью взяли под контроль трассу 05-32, идущую на Угледар. Мы продвигаемся от освобожденного Веселого к западу и северу. Бои идут уже у отбитых нами терриконов "Южнодонбасских шахт", что позволяет обходить Угледарский укрепрайон с востока и с севера.Наконец, активизировался несколько затихший Запорожский фронт. Мы продвигаемся к Гуляйполю от Марфополя и вдоль берега Днепра.В целом на всех направлениях наши войска владеют инициативой и продвигаются вперед.

https://ukraina.ru/20230428/1045782917.html

https://ukraina.ru/20240918/1057530583.html

россия

часов яр

харьков

угледар

покровск/красноармейск

курская область

купянское направление

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2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

спецоперация, эксклюзив, россия, часов яр, харьков, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, угледар, покровск/красноармейск, курская область, купянское направление