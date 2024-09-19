https://ukraina.ru/20240919/1057525372.html

Михаил Поликарпов: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию

Михаил Поликарпов: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию - 19.09.2024 Украина.ру

Михаил Поликарпов: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию

Украина сама считает, что на кон поставлено всё. Борьба идет под Курском, Покровском, Купянском и даже под Часов Яром. Мы давим в расчете на то, что у противника где-то не хватит резервов, и он будет вынужден ослаблять какие-то направления для затыкания дыр, как это было в Курской области

2024-09-19T05:50

2024-09-19T05:50

2024-09-19T05:50

интервью

россия

вооруженные силы украины

украина

курская область

владимир путин

евгений норин

нацгвардия

сво

мобилизация

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Насколько успешно мы справимся с этими вызовами будет зависеть от того, проведут ли у нас частичную мобилизацию, считает Михаил Поликарпов - военный историк, участник войны в Югославии, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВКОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее 114-я бригада ВС РФ освободила город Украинск на Покровском направлении. Как отмечает военкор Андрей Руденко, этот тактический успех нарушает логистику ВСУ в районе Курахово, открывает прямую дорогу с фланга на Селидово, а также может привести к большому котлу для вражеской группировки.- Михаил Аркадьевич, расскажите, пожалуйста, поподробнее обо всех этих тактических нюансах.- После взятия Украинска мы будем двигаться на юг в район Горняка и Цукурино. Это наше продвижение будет способствовать тому, что украинские войска будут вынуждены выходить из кармана к востоку от Желанного Первого, где находятся Нееловские высоты.Само Желанное Первое мы освободили, но там есть еще Желанное Второе, через которое и идет дорога, через которое идет снабжение ВСУ в этом кармане.А если мы выйдем к Курахово, мы освободим все Южно-Донецкое направление."Программа минимум" нашего наступления – отодвинуть ВСУ от Донецка, чтобы прекратить обстрелы вражеской артиллерии.- Насчет кармана между Невельским и Красногоровкой уже больше недели пишут, что Украина выводит оттуда войска, но более конкретной информации не поступало.- Возможно, Украина проводит ротацию или отводит оттуда какие-то артиллерийские части, но высоты противник пока удерживает. Того самого вывода войск, на который мы все рассчитываем, не происходит. Украина будет стоят до конца. Пока мы не возьмем Желанное Второе или не перережем эту дорогу в какой-то другой точке, ничего не будет.Другое дело, что сейчас на Донбассе стоит сухая хорошая погода. Все проселочные дороги доступны, можно ездить по лесополосам. А когда в октябре неизбежно наступит распутица, это будет невозможно. Вся логистика ВСУ будет упираться в дороги с твердым покрытием. И тогда наши шансы на успех увеличатся.- Как вы оцениваете обстановку на Курском направлении, где мы освободили ряд населенных пунктов? Наблюдатели считают, что для окружения ВСУ под Суджей ключевую роль будут играть бои за Любимовку и Черкасское Поречное?- У меня немного другое представление. Любимовка и Черкасское Поречное важны. Но мне все же кажется, что наши войска будут стараться сдавить клещи в другом направлении.Мы провели наступление на одном фланге украинской группировки. А теперь напрашивается удар в районе населенных пунктов Борки и Плехово, чтобы поддавить их с юга от Суджи и затруднить врагу снабжение группировки, которая идет через Суджу. Перерезая главную трассу с твердым покрытием, мы ставим под вопрос снабжение всей группировки ВСУ в условиях октябрьской распутицы. Ходят слухи, что нашим войскам поступил приказ освободить Курскую область к началу октября.- Есть ли смысл нам спешить с этим выдавливанием?- Нет. Другое дело, что ВСУ перебросили под Курск 21-ю бригаду, которая готовилась для Запорожского контрнаступа, но в нем не участвовала, потому что была переброшена под Купянск. Основная ее особенность – шведские БМП и "Леопарды". То есть она оснащена шведско-немецкой техникой. Судя по уничтоженным шведским БМП, она уже в Курской области.О чем это говорит? Украина начала перебрасывать какие-то резервы из Курской области под Покровск, где им удалось замедлить наше наступление и кое-где даже отбить часть позиций. Но как минимум одна серьезная ударная бригада под Курском у них есть. С ней придется что-то делать.- За счет чего еще противник будет пытаться сорвать наши планы в ходе предстоящей осенней кампании?- Украина сама считает, что на кон поставлено всё. Борьба идет под Курском, Покровском, Купянском и даже под Часов Яром. Мы давим в расчете на то, что у противника где-то не хватит резервов, и он будет вынужден ослаблять какие-то направления для затыкания дыр, как это было в Курской области.Украина бросила в эту авантюру много мобильных подразделений, которые ранее выполняли функции пожарных команд, а потом эти пожарные команды частично пришлось выводить для затыкания дыр на Покровском направлении, куда они, помимо этого, были вынуждены бросить две бригады Нацгвардии ("Лють" и Первую президентскую).Насколько успешно мы справимся с этими вызовами будет зависеть от того, проведут ли у нас частичную мобилизацию.Решение Владимира Путина об увеличении численности вооруженных сил можно расценивать как подготовку к этому шагу. Но тут есть один психологический момент: частичную мобилизацию желательно провести после того, как мы полностью освободим значительную часть оккупированных районов Курской области. Чтобы люди не думали, что они будут призываться для спешного латания дыр в обороне.- То есть чтобы народ не думал, что у нас все плохо?- Да, да. Тем более, около полутора месяцев у нас уйдет на подготовку личного состава и боевое слаживание. Нам нужны войска, чтобы прикрыть линию фронта, которая теперь растянулась до Брянской области. Нам нужны мобильные группы ПВО для прикрытия всех важных объектов в тылу. И нам по-прежнему нужна демобилизация ребят, которых призвали в 2022 году.Да, в отличие от 2022 года, у нас теперь не будет проблем с оснащением личного состава. Людям не придется искать бронежилеты на "Авито". Но у новой мобилизации есть и свои минусы. У нас появится новая волна паникующих, которые рванут в Казахстан и в Грузию.- Наш коллега Евгений Норин считает, что нам достаточно провести мобилизацию в 50 тысяч человек из структур МВД, воинских частей за пределами России и вернувшихся домой контрактников.- Норин прав в том смысле, что для мобилизации нужно иметь 20-25% людей с боевым опытом. В этом случае воинские части изначально будут боеспособными, их не надо будет долгое время вводить в курс дела. Но мы столько опытных бойцов не наберем. Призвать 50 тысяч человек в любом случае будет недостаточно, потому что нам придется демобилизовать ребят из первой волны и создавать мобильные группы ПВО для борьбы с беспилотниками. Но набрать 60 тысяч человек с боевым и военным опытом из 300 тысяч – это реально.- Как раз Владимир Путин на следующей неделе собирается провести большое совещание по развитию БПЛА. Ожидаете ли вы на нем принятия судьбоносных решений?- Не ожидаю. Дело в том, что на таких совещаниях, как правило, уже фиксируются ранее принятые решения. Путин озвучит вещи, которые ему скажут люди, которые этим занимаются. А то, что нам нужно "много беспилотников: хороших и разных", мы и так знаем.

https://ukraina.ru/20240614/1055660412.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, вооруженные силы украины, украина, курская область, владимир путин, евгений норин, нацгвардия, сво, мобилизация, беспилотники, покровск/красноармейск, купянск, бригада