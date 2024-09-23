Этот момент наступил: Перенджиев о том, почему ВС РФ нужно продолжать вязкую борьбу за "крупную рыбу"
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
В ходе СВО российские военные словно рыбаки ждали и пытались поймать "крупную рыбу". Сейчас этот момент наступил, хоть и в не самом приятном для нас виде. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Украина и Запад надеются, что ВС РФ рано или поздно остановятся в Донбассе или будут вынуждены перебросить много сил для отражения атак ВСУ на приграничье, рассказал политолог.
Но российские военные выстраивают такую систему защиты, чтобы враг не смог проникнуть в Брянскую и Белгородскую области. Там непростая обстановка и люди страдают от атак дронов. Но сейчас ВС РФ выгодно продолжать эту вязкую борьбу, подчеркнул эксперт.
"Я когда-то вам говорил, что мы в ходе СВО словно рыбаки ждем и пытаемся поймать крупную рыбу. Этот момент наступил, хоть и в не самом приятном для нас виде. Эта рыба попалась. Да, она пытается сорваться с крючка, но мы сможем вытащить ее из воды и перемолотить", — указал Перенджиев.
ВС РФ уничтожат технику и личный состав ВСУ. Бойцы очистят Курскую область от оккупантов с заделом, чтобы легче было освобождать Донбасс, отметил эксперт.
"То есть впустив врага на нашу территорию и дав ему надежду, что он еще что-то может сделать, мы его продолжим истреблять, чтобы выполнить задачи СВО и выстроить систему защиты нашей страны таким образом, чтобы ни с какой территории ей не шла непосредственная угроза", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.ру
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