https://ukraina.ru/20240923/1057586860.html

Этот момент наступил: Перенджиев о том, почему ВС РФ нужно продолжать вязкую борьбу за "крупную рыбу"

Этот момент наступил: Перенджиев о том, почему ВС РФ нужно продолжать вязкую борьбу за "крупную рыбу" - 23.09.2024 Украина.ру

Этот момент наступил: Перенджиев о том, почему ВС РФ нужно продолжать вязкую борьбу за "крупную рыбу"

В ходе СВО российские военные словно рыбаки ждали и пытались поймать "крупную рыбу". Сейчас этот момент наступил, хоть и в не самом приятном для нас виде. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-09-23T04:30

2024-09-23T04:30

2024-09-23T04:30

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Украина и Запад надеются, что ВС РФ рано или поздно остановятся в Донбассе или будут вынуждены перебросить много сил для отражения атак ВСУ на приграничье, рассказал политолог.Но российские военные выстраивают такую систему защиты, чтобы враг не смог проникнуть в Брянскую и Белгородскую области. Там непростая обстановка и люди страдают от атак дронов. Но сейчас ВС РФ выгодно продолжать эту вязкую борьбу, подчеркнул эксперт.ВС РФ уничтожат технику и личный состав ВСУ. Бойцы очистят Курскую область от оккупантов с заделом, чтобы легче было освобождать Донбасс, отметил эксперт."То есть впустив врага на нашу территорию и дав ему надежду, что он еще что-то может сделать, мы его продолжим истреблять, чтобы выполнить задачи СВО и выстроить систему защиты нашей страны таким образом, чтобы ни с какой территории ей не шла непосредственная угроза", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.руПодробнее об обстановке на Курском направлении — в интервью Михаила Поликарпова: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240920/1057584912.html

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