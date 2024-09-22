https://ukraina.ru/20240922/1057536570.html

Перенджиев рассказал, как Зеленский курской авантюрой помогает России в СВО

Перенджиев рассказал, как Зеленский курской авантюрой помогает России в СВО - 22.09.2024 Украина.ру

Перенджиев рассказал, как Зеленский курской авантюрой помогает России в СВО

Курская авантюра Зеленского обескровит ВСУ и облегчит миссию освобождения Донбасса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-09-22T06:30

2024-09-22T06:30

2024-09-22T06:30

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Александр Перенджиев: кто он"У Украины и Запада еще есть надежда на то, что вдруг у них где-то что-то получится. Поэтому противник подтаскивает резервы в Курскую область и пытается наносить контрудары. А наша задача состоит в том, чтобы их в этом не переубеждать. Пусть они подтягивают туда войска, а мы их будем уничтожать", - сказал военный политолог.По его мнению, ВСУ следует уничтожать на подходе в Курскую область. Отвлечение украинских подразделений с Донбасса позволит российской армии продвигаться вперёд."Украина и Запад надеется, что мы или в Донбассе рано или поздно остановимся, или перебросим много сил для отражения их атак на приграничье. Но мы выстраиваем систему защиты, чтобы враг не смог прокинуть в Брянскую и Белгородскую области. Да, там непростая обстановка. Да, люди страдают от атак дронов. Но сейчас нам выгодно продолжать эту вязкую борьбу", - отметил Перенджиев."Эта рыба попалась. Да, она пытается сорваться с крючка, но мы сможем вытащить ее из воды и перемолотить, - сказал военный политолог. - Мы уничтожим технику и личный состав ВСУ. Мы очистим Курскую область от оккупантов с заделом, чтобы нам легче было освобождать Донбасс".Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин 13 сентября заявил, что с Россией "под видом ВСУ на самом деле воюет НАТО", в том числе "наёмники и целые подразделения, использующие натовское вооружение".Полный текст интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Никита Мендкович: РФ пока не одолела фашизм на Украине, но она угомонит США с помощью простого алгоритмаРанее в новостях: Выйти в окно возможностей: Reuters сообщил о намерении Запада договориться по Украине

https://ukraina.ru/20240918/1057523251.html

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новости, россия, курская область, донбасс, александр перенджиев, владимир зеленский, нато, всу, потери всу, кто, сво, брянская область, белгородская область, украина, запад