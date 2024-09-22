Перенджиев рассказал, как Зеленский курской авантюрой помогает России в СВО - 22.09.2024 Украина.ру
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Перенджиев рассказал, как Зеленский курской авантюрой помогает России в СВО
Перенджиев рассказал, как Зеленский курской авантюрой помогает России в СВО - 22.09.2024 Украина.ру
Перенджиев рассказал, как Зеленский курской авантюрой помогает России в СВО
Курская авантюра Зеленского обескровит ВСУ и облегчит миссию освобождения Донбасса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-09-22T06:30
2024-09-22T06:30
новости
россия
курская область
донбасс
александр перенджиев
владимир зеленский
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потери всу
кто
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Александр Перенджиев: кто он"У Украины и Запада еще есть надежда на то, что вдруг у них где-то что-то получится. Поэтому противник подтаскивает резервы в Курскую область и пытается наносить контрудары. А наша задача состоит в том, чтобы их в этом не переубеждать. Пусть они подтягивают туда войска, а мы их будем уничтожать", - сказал военный политолог.По его мнению, ВСУ следует уничтожать на подходе в Курскую область. Отвлечение украинских подразделений с Донбасса позволит российской армии продвигаться вперёд."Украина и Запад надеется, что мы или в Донбассе рано или поздно остановимся, или перебросим много сил для отражения их атак на приграничье. Но мы выстраиваем систему защиты, чтобы враг не смог прокинуть в Брянскую и Белгородскую области. Да, там непростая обстановка. Да, люди страдают от атак дронов. Но сейчас нам выгодно продолжать эту вязкую борьбу", - отметил Перенджиев."Эта рыба попалась. Да, она пытается сорваться с крючка, но мы сможем вытащить ее из воды и перемолотить, - сказал военный политолог. - Мы уничтожим технику и личный состав ВСУ. Мы очистим Курскую область от оккупантов с заделом, чтобы нам легче было освобождать Донбасс".Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин 13 сентября заявил, что с Россией "под видом ВСУ на самом деле воюет НАТО", в том числе "наёмники и целые подразделения, использующие натовское вооружение".Полный текст интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Никита Мендкович: РФ пока не одолела фашизм на Украине, но она угомонит США с помощью простого алгоритмаРанее в новостях: Выйти в окно возможностей: Reuters сообщил о намерении Запада договориться по Украине
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новости, россия, курская область, донбасс, александр перенджиев, владимир зеленский, нато, всу, потери всу, кто, сво, брянская область, белгородская область, украина, запад
Новости, Россия, Курская область, Донбасс, Александр Перенджиев, Владимир Зеленский, НАТО, ВСУ, потери ВСУ, КТО, СВО, Брянская область, Белгородская область, Украина, Запад

Перенджиев рассказал, как Зеленский курской авантюрой помогает России в СВО

06:30 22.09.2024
 
© Украина.руКурская и Сумская области
Курская и Сумская области - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Украина.ру
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Курская авантюра Зеленского обескровит ВСУ и облегчит миссию освобождения Донбасса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Александр Перенджиев: кто он
Украины и Запада еще есть надежда на то, что вдруг у них где-то что-то получится. Поэтому противник подтаскивает резервы в Курскую область и пытается наносить контрудары. А наша задача состоит в том, чтобы их в этом не переубеждать. Пусть они подтягивают туда войска, а мы их будем уничтожать", - сказал военный политолог.
По его мнению, ВСУ следует уничтожать на подходе в Курскую область. Отвлечение украинских подразделений с Донбасса позволит российской армии продвигаться вперёд.
"Украина и Запад надеется, что мы или в Донбассе рано или поздно остановимся, или перебросим много сил для отражения их атак на приграничье. Но мы выстраиваем систему защиты, чтобы враг не смог прокинуть в Брянскую и Белгородскую области. Да, там непростая обстановка. Да, люди страдают от атак дронов. Но сейчас нам выгодно продолжать эту вязкую борьбу", - отметил Перенджиев.
Владимир Зеленский
18 сентября, 13:11
План Зеленского: победы не будетВладимир Зеленский объявил, что его "план победы" Украины в конфликте готов на 90%. Широкой общественности об этом "эпохальном" документе известно не многое, однако уже сейчас наброски этого плана вызывают много критики – как внутри страны, так и за ее пределами
"Эта рыба попалась. Да, она пытается сорваться с крючка, но мы сможем вытащить ее из воды и перемолотить, - сказал военный политолог. - Мы уничтожим технику и личный состав ВСУ. Мы очистим Курскую область от оккупантов с заделом, чтобы нам легче было освобождать Донбасс".
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин 13 сентября заявил, что с Россией "под видом ВСУ на самом деле воюет НАТО", в том числе "наёмники и целые подразделения, использующие натовское вооружение".
Полный текст интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Никита Мендкович: РФ пока не одолела фашизм на Украине, но она угомонит США с помощью простого алгоритма
Ранее в новостях: Выйти в окно возможностей: Reuters сообщил о намерении Запада договориться по Украине
 
НовостиРоссияКурская областьДонбассАлександр ПеренджиевВладимир ЗеленскийНАТОВСУпотери ВСУКТОСВОБрянская областьБелгородская областьУкраинаЗапад
 
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