Перенджиев рассказал, как Зеленский курской авантюрой помогает России в СВО
Курская авантюра Зеленского обескровит ВСУ и облегчит миссию освобождения Донбасса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
"У Украины и Запада еще есть надежда на то, что вдруг у них где-то что-то получится. Поэтому противник подтаскивает резервы в Курскую область и пытается наносить контрудары. А наша задача состоит в том, чтобы их в этом не переубеждать. Пусть они подтягивают туда войска, а мы их будем уничтожать", - сказал военный политолог.
По его мнению, ВСУ следует уничтожать на подходе в Курскую область. Отвлечение украинских подразделений с Донбасса позволит российской армии продвигаться вперёд.
"Украина и Запад надеется, что мы или в Донбассе рано или поздно остановимся, или перебросим много сил для отражения их атак на приграничье. Но мы выстраиваем систему защиты, чтобы враг не смог прокинуть в Брянскую и Белгородскую области. Да, там непростая обстановка. Да, люди страдают от атак дронов. Но сейчас нам выгодно продолжать эту вязкую борьбу", - отметил Перенджиев.
18 сентября, 13:11План Зеленского: победы не будетВладимир Зеленский объявил, что его "план победы" Украины в конфликте готов на 90%. Широкой общественности об этом "эпохальном" документе известно не многое, однако уже сейчас наброски этого плана вызывают много критики – как внутри страны, так и за ее пределами
"Эта рыба попалась. Да, она пытается сорваться с крючка, но мы сможем вытащить ее из воды и перемолотить, - сказал военный политолог. - Мы уничтожим технику и личный состав ВСУ. Мы очистим Курскую область от оккупантов с заделом, чтобы нам легче было освобождать Донбасс".
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин 13 сентября заявил, что с Россией "под видом ВСУ на самом деле воюет НАТО", в том числе "наёмники и целые подразделения, использующие натовское вооружение".
Полный текст интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Никита Мендкович: РФ пока не одолела фашизм на Украине, но она угомонит США с помощью простого алгоритма