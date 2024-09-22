Перенджиев: "Посмотрим, какой хитрый план нам подготовил Шольц и компания" - 22.09.2024 Украина.ру
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Перенджиев: "Посмотрим, какой хитрый план нам подготовил Шольц и компания"
Перенджиев: "Посмотрим, какой хитрый план нам подготовил Шольц и компания" - 22.09.2024 Украина.ру
Перенджиев: "Посмотрим, какой хитрый план нам подготовил Шольц и компания"
России не всё равно, на каких условиях прекращать военную спецоперацию на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-09-22T05:30
2024-09-22T05:30
новости
россия
донбасс
украина
александр перенджиев
олаф шольц
касым-жомарт токаев
вооруженные силы украины
всу
сво
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Александр Перенджиев: кто онПеренджиев не разделил восторга обративших внимание на то, как казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с немецким канцлером Олафом Шольцем заявил, что Россию нельзя победить на поле боя, поэтому следовало бы прийти к мирным переговорам на основе Стамбульских соглашений."Надо просто вспомнить, почему началась СВО, - сказал Перенджиев. - Если бы мы так хотели заключить этот худой мир, мы бы его заключили".Эксперт напомнил, что Владимир Путин еще до вторжения украинской армии в Курскую область заявил о готовности к переговорам при условии вывода ВСУ из Донбасса."Это было одно из главных наших условий. А нам просто говорят: "Давайте переговоры". Какие переговоры? Мы должны остановить наше продвижение? А для чего мы тогда начинали СВО? Так что давайте сперва Донбасс освободим, а потом посмотрим, какой хитрый план нам подготовил Шольц и компания", - сказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему публикация На основном фронте "полный швах": эксперт о том, как ВСУ будут пытаться "пырнуть" российские регионы
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новости, россия, донбасс, украина, александр перенджиев, олаф шольц, касым-жомарт токаев, вооруженные силы украины, всу, сво, кто, фрг, международные отношения, международное право, международная политика, геополитика, русский донбасс, курская область, стамбул
Новости, Россия, Донбасс, Украина, Александр Перенджиев, Олаф Шольц, Касым-Жомарт Токаев, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, КТО, ФРГ, международные отношения, международное право, Международная политика, геополитика, Русский Донбасс, Курская область, Стамбул

Перенджиев: "Посмотрим, какой хитрый план нам подготовил Шольц и компания"

05:30 22.09.2024
 
Шольц
Шольц
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России не всё равно, на каких условиях прекращать военную спецоперацию на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Александр Перенджиев: кто он
Перенджиев не разделил восторга обративших внимание на то, как казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с немецким канцлером Олафом Шольцем заявил, что Россию нельзя победить на поле боя, поэтому следовало бы прийти к мирным переговорам на основе Стамбульских соглашений.
"Надо просто вспомнить, почему началась СВО, - сказал Перенджиев. - Если бы мы так хотели заключить этот худой мир, мы бы его заключили".
Эксперт напомнил, что Владимир Путин еще до вторжения украинской армии в Курскую область заявил о готовности к переговорам при условии вывода ВСУ из Донбасса.
"Это было одно из главных наших условий. А нам просто говорят: "Давайте переговоры". Какие переговоры? Мы должны остановить наше продвижение? А для чего мы тогда начинали СВО? Так что давайте сперва Донбасс освободим, а потом посмотрим, какой хитрый план нам подготовил Шольц и компания", - сказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.
Полный текст интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему публикация На основном фронте "полный швах": эксперт о том, как ВСУ будут пытаться "пырнуть" российские регионы
 
НовостиРоссияДонбассУкраинаАлександр ПеренджиевОлаф ШольцКасым-Жомарт ТокаевВооруженные силы УкраиныВСУСВОКТОФРГмеждународные отношениямеждународное правоМеждународная политикагеополитикаРусский ДонбассКурская областьСтамбул
 
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